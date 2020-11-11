Суд США приговорил к 9-летнему заключению украинца Квашука, который обокрал Microsoft на $10 млн

Американский окружной суд в Сиэтле приговорил бывшего тестировщика компании Microsoft - 26-летнего уроженца Острога Владимира Квашука - к 9 годам заключения. Он "попался" на мошенничестве и нанес компании ущерб на $10 млн.

Об этом говорится на сайте Минюста США, передает Цензор.НЕТ.

По информации hromadske, Кващук работал в Microsoft с августа 2016-го по июнь 2018 года. Он жил в городе Рентон в штате Вашингтон и был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, которая отвечает за коммерческую деятельность в интернете. Тестировщики этой команды могут делать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных по этим карточкам, но Кващук перехитрил это ограничение. Вместо "физических товаров" он покупал по скидкам подарочные сертификаты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам. Из-за подозрительно резкого скачка в использовании подарочных сертификатов Microsoft организовала внутреннее расследование, к которому впоследствии привлекла Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука.

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Всего за семь месяцев незаконной деятельности Квашука на его банковские и инвестиционные счета было перечислено около 2,8 миллиона долларов в биткоинах. В поддельной налоговой декларации украинец утверждал, что криптовалюта была подарком от родственника. Пока его не раскрыли, мужчина успел купить себе Tesla за 162 тысячи долларов и виллу у озера за 1,6 миллиона долларов.

В США уроженца Острога признали виновным в 18 федеральных преступлениях. Среди них пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с ложными сведениями.

Теперь Квашук должен выплатить Microsoft компенсацию в размере 8,3 миллиона долларов. После отбывания тюремного срока его могут депортировать из страны.

Напомним, в июле 2017 года в США арестовали гражданина Украины Владимира Кващука, которого обвиняют в организации мошеннической схемы и присвоении $10 млн во время работы в Microsoft. Тогда сообщалось, что ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

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