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Новости Происшествия
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мошенничество (1129) США (23185) Microsoft (34)

Суд США приговорил к 9-летнему заключению украинца Квашука, который обокрал Microsoft на $10 млн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд США приговорил к 9-летнему заключению украинца Квашука, который обокрал Microsoft на $10 млн

Американский окружной суд в Сиэтле приговорил бывшего тестировщика компании Microsoft - 26-летнего уроженца Острога Владимира Квашука - к 9 годам заключения. Он "попался" на мошенничестве и нанес компании ущерб на $10 млн.

Об этом говорится на сайте Минюста США, передает Цензор.НЕТ.

По информации hromadske, Кващук работал в Microsoft с августа 2016-го по июнь 2018 года. Он жил в городе Рентон в штате Вашингтон и был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, которая отвечает за коммерческую деятельность в интернете. Тестировщики этой команды могут делать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных по этим карточкам, но Кващук перехитрил это ограничение. Вместо "физических товаров" он покупал по скидкам подарочные сертификаты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам. Из-за подозрительно резкого скачка в использовании подарочных сертификатов Microsoft организовала внутреннее расследование, к которому впоследствии привлекла Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука.

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Всего за семь месяцев незаконной деятельности Квашука на его банковские и инвестиционные счета было перечислено около 2,8 миллиона долларов в биткоинах. В поддельной налоговой декларации украинец утверждал, что криптовалюта была подарком от родственника. Пока его не раскрыли, мужчина успел купить себе Tesla за 162 тысячи долларов и виллу у озера за 1,6 миллиона долларов.

В США уроженца Острога признали виновным в 18 федеральных преступлениях. Среди них пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с ложными сведениями.

Теперь Квашук должен выплатить Microsoft компенсацию в размере 8,3 миллиона долларов. После отбывания тюремного срока его могут депортировать из страны.

Напомним, в июле 2017 года в США арестовали гражданина Украины Владимира Кващука, которого обвиняют в организации мошеннической схемы и присвоении $10 млн во время работы в Microsoft. Тогда сообщалось, что ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Думал самый умный, но оказалось нет. Закон един для всех
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11.11.2020 15:28
+12
Жадность.
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11.11.2020 15:31
+9
Хотел все по быстрому)) надо было по 1-2 сертификата в неделю толкать. Тогда б не было так палевно)
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11.11.2020 15:41
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Думал самый умный, но оказалось нет. Закон един для всех
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11.11.2020 15:28 Ответить
Жадность.
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11.11.2020 15:31 Ответить
Наш чілавєк нигде не пропадет!
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11.11.2020 15:32 Ответить
Суд США приговорил к 9-летнему заключению украинца Квашука, который обокрал Microsoft на $10 млн - Цензор.НЕТ 1969 мереканці б до цього не додумались би...
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11.11.2020 15:50 Ответить
Ошибаешься. Американцы такие схемы придумывают, в том числе и с этими гифт картами, что этот тестировщик маленький ребенок по сравнению. При этом все легально. Этого долбика жадность сгубила, надо было по чуть чуть цедить этот ручеек, не привлекая к себе внимания. Тише едешь, дальше будешь.
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11.11.2020 20:47 Ответить
Ты ему это в тюрягу напиши , он это оценит
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11.11.2020 17:12 Ответить
Хотел все по быстрому)) надо было по 1-2 сертификата в неделю толкать. Тогда б не было так палевно)
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11.11.2020 15:41 Ответить
Точно. Внимание компании привлек только резкий скачок расходов на єти сертификатьі. А так бьі в компании никто и ухом не повел.
А вообще- єто дискредитация специалистов из Вост.Европьі и Украиньі в частности.
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11.11.2020 15:56 Ответить
Пацан к успеху шел. Хотел виллу, тачку и жену-фотомодель уже сейчас. Теперь будет ублажать нигеров на зоне.
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11.11.2020 16:24 Ответить
Наиболее вероятно, что подарочные сертификаты по скидкам (не бесплатно) сотрудникам покупать можно!
До него никто не додумывался их продавать.
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11.11.2020 16:13 Ответить
Я не сомневаюсь, что додумывались. Американцы не идиоты. Просто никто не хочет сидеть. Квашук захотел.
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11.11.2020 16:33 Ответить
Теперь тестировщика здоровые нигеры будут тестировать . Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн - Цензор.НЕТ 4068 А теслу с виллой хоть оставили или отобрали? Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн - Цензор.НЕТ 7217Варвары.
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11.11.2020 16:49 Ответить
а чего ты такой злой ? он никого не убивал и не насиловал . майкрософт ворует денег на сотни миллиардов и ничего. никто из них не сидит .
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11.11.2020 21:53 Ответить
Ну то й що, він відсидить 9 років за 10млн$, адже ні про яку "конфіскацію" btc мова не йде.
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11.11.2020 17:21 Ответить
ще має виплатити $8,3млн - значить $1,7млн в нього вже конфіскували
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11.11.2020 18:27 Ответить
1,6 це вартість вілли яку він встиг купити + тесли + ще щось дрібне. В принципі у нього в бітках задекларовано 2,8 млн, але це з задекларованих. BTC нереально конфіскувати, тільки з використанням терморектального криптоаналізу, але в США таке не практикується, особливо після Абу Грейб.
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11.11.2020 23:49 Ответить
то что он делал делает любой инвестиционный фонд. вот только незадача покусился на монопольную структуру Билли Гейтца .
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11.11.2020 21:45 Ответить
Что за бред ты несешь. Какое отношение инвестиции имеют к краже денег у частной компании?
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12.11.2020 18:23 Ответить
 
 