Остановить метро и транспорт мы не можем, это критическая инфраструктура, - Степанов
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Движение метрополитена и общественного транспорта останавливать не будут.
Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Транспорт и метро - это критическая инфраструктура, которую мы не можем остановить. Я тоже за полный локдаун, но что мы получим потом после этого полного локдауна? Для нас, как врачей, важно уменьшить эту нагрузку, чтобы мы остановили распространение", - отметил Степанов.
По его словам, именно поэтому сейчас и принимается "карантин выходного дня".
"Нет рецептов, которые идеальны. Идеально - это все закрыть, все сидят дома и у нас нет заболевших. Мы не можем себе это позволить", - подытожил министр здравоохранения.
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+6 Машаній
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+5 Роман Бакс
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+5 Паравоз
показать весь комментарий11.11.2020 16:07
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Ну тогда, зачем ты вообще заикаешься о карантине, о карантине выходного дня, о делении Украины на всякие цветные зоны по короновирусу, итд...
Степанов, лучше заткнись и от этого всем будет лучше.
Мы знаем тех долбо***в, кто останавливал!