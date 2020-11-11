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Остановить метро и транспорт мы не можем, это критическая инфраструктура, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Остановить метро и транспорт мы не можем, это критическая инфраструктура, - Степанов

Движение метрополитена и общественного транспорта останавливать не будут.

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Транспорт и метро - это критическая инфраструктура, которую мы не можем остановить. Я тоже за полный локдаун, но что мы получим потом после этого полного локдауна? Для нас, как врачей, важно уменьшить эту нагрузку, чтобы мы остановили распространение", - отметил Степанов.

По его словам, именно поэтому сейчас и принимается "карантин выходного дня".

"Нет рецептов, которые идеальны. Идеально - это все закрыть, все сидят дома и у нас нет заболевших. Мы не можем себе это позволить", - подытожил министр здравоохранения.

Также читайте: Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
ну так тоді хворих було 5 штук на всю Україну, тоді можна було побалуваться
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11.11.2020 15:39
+5
А весной транспорт не был критич. инфр??
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11.11.2020 15:35
+5
Остановить метро и транспорт мы не можем
Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов - Цензор.НЕТ 4636
Мы знаем тех долбо***в, кто останавливал!
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11.11.2020 16:07
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Остановить метро и транспорт мы не можем себе позволить, - Степанов

Ну тогда, зачем ты вообще заикаешься о карантине, о карантине выходного дня, о делении Украины на всякие цветные зоны по короновирусу, итд...
Степанов, лучше заткнись и от этого всем будет лучше.
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11.11.2020 15:33 Ответить
У нас ЛохДаун!
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11.11.2020 16:54 Ответить
А весной транспорт не был критич. инфр??
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11.11.2020 15:35 Ответить
ну так тоді хворих було 5 штук на всю Україну, тоді можна було побалуваться
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11.11.2020 15:39 Ответить
Идиоты !
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11.11.2020 16:17 Ответить
Тогда зачем останавливали "критическую инфраструктуру" весной при сотне случаев инфицирования в сутки? Получается, полный лохдаун уже вводился?
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11.11.2020 15:35 Ответить
Весной вводился и это ничего не дало,стоит вернуться к более свободной жизни он возвращается и не надо винить людей в этом,иак как в Италии и Испании люди вообще были заперты а сейчас когда отпустили немного опять по 20 000 в сутки
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11.11.2020 15:44 Ответить
Остановить метро и транспорт мы не можем
Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов - Цензор.НЕТ 4636
Мы знаем тех долбо***в, кто останавливал!
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11.11.2020 16:07 Ответить
А что же вы останавливали метро тогда, когда в Киевеболели единицы ? Пиара ради ?
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11.11.2020 16:16 Ответить
Чтобы "попугать", судя по всему. Как и запрет на прогулки в парках.
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11.11.2020 16:24 Ответить
Мы не можем себе это позволить. А нужно!
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11.11.2020 16:35 Ответить
Кретини наче починають казати 'правильні' речення, після 3-х місяців тупого знущання над людьми навесні
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11.11.2020 19:06 Ответить
Вот как раз-то Надо остановить метро и маршрутный транспорт!!!!!! В них не получается контролировать количество пассажиров. А Кафе , бары и рестораны Могут придерживаться всех норм и дистанцией!!!!
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13.11.2020 07:31 Ответить
 
 