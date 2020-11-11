Остановить метро и транспорт мы не можем, это критическая инфраструктура, - Степанов

Движение метрополитена и общественного транспорта останавливать не будут.

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Транспорт и метро - это критическая инфраструктура, которую мы не можем остановить. Я тоже за полный локдаун, но что мы получим потом после этого полного локдауна? Для нас, как врачей, важно уменьшить эту нагрузку, чтобы мы остановили распространение", - отметил Степанов.

По его словам, именно поэтому сейчас и принимается "карантин выходного дня".

"Нет рецептов, которые идеальны. Идеально - это все закрыть, все сидят дома и у нас нет заболевших. Мы не можем себе это позволить", - подытожил министр здравоохранения.

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