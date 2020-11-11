Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль
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Главной задачей сегодня является уменьшение потока людей.
Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас задача не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания. Задание - уменьшить потоки людей в метро, маршрутных такси, на транспорте, уменьшить контакты. Для того, чтобы остановить рост заболевания в стране. Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека. При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что на выходных днях нужно уменьшить потоки людей, это первоочередная задача.
Топ комментарии
+10 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий11.11.2020 15:48
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий11.11.2020 16:05
+6 Ptyburdukov
показать весь комментарий11.11.2020 15:57
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Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
Но, если, что то будет делать этот даун Шмыгаль, то намного раньше, уже к 1 декабря не будет мест даже в коридорах больниц.
итог
четвертое место в рейтинге заболеваемости в мире,более 1.800 000 заболевших,31 500 смертей,ежедневный прирост зараженных 20 000,невылезающий который месяц из букера *****...
и это по сецифической кацапской статистике...значит нужно как минимум на 3 все умножать
Ой! Простите, это не Киев, это Ухань😆😆😆
Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться. -- он же.
Я, прям, аж извёлся и обзавидовался весь -- всем немцам расскажу -- поедем к Шмыгалю жить, лечиться и гордиться!