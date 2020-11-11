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Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль

Главной задачей сегодня является уменьшение потока людей.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас задача не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания. Задание - уменьшить потоки людей в метро, маршрутных такси, на транспорте, уменьшить контакты. Для того, чтобы остановить рост заболевания в стране. Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека. При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что на выходных днях нужно уменьшить потоки людей, это первоочередная задача.

Также читайте: Правительство выделило дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек в больницах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Закономерно. У вас же асфальт на первом месте, а не обеспечение больниц.
Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
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11.11.2020 15:48
+7
Так вы же, падлы, ни чего и не делали. Только КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ!
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11.11.2020 16:05
+6
«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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11.11.2020 15:57
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Закономерно. У вас же асфальт на первом месте, а не обеспечение больниц.
Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
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11.11.2020 15:48 Ответить
Влада не знає що робити і тому робить абищо, щоб не звинувачували в бездіяльності. Але виходить якось по-дебільному.
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11.11.2020 15:51 Ответить
«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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11.11.2020 15:57 Ответить
Уряд вже повністю провалився на всіх напрямках роботи, тому критикувати уряд Шмигаля це те саме що бити ногами людину яка впала і зламала собі обидві руки, хоча була інвалідом ще до падіння.
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11.11.2020 16:05 Ответить
Это , вы в этом виноваты , навыбирали МЕГАБАРЫГ
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11.11.2020 16:20 Ответить
Они гниды не делают ничего , только деньги предназначенные ,на на борьбу с эпидемией деребанят ! Теперь вопрошают неизвестно к кому , вы же правительство и отвечаете , как и положено во всем мире
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11.11.2020 16:17 Ответить
Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль

Но, если, что то будет делать этот даун Шмыгаль, то намного раньше, уже к 1 декабря не будет мест даже в коридорах больниц.
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11.11.2020 15:48 Ответить
Потому что там не строят дороги за счёт Ковидных денег😆😆😆
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11.11.2020 15:58 Ответить
да и на раиське тоже... Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3911
итог
четвертое место в рейтинге заболеваемости в мире,более 1.800 000 заболевших,31 500 смертей,ежедневный прирост зараженных 20 000,невылезающий который месяц из букера *****...
и это по сецифической кацапской статистике...значит нужно как минимум на 3 все умножать
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11.11.2020 15:58 Ответить
И потому запрещён въезд в Белоруссию!
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11.11.2020 15:59 Ответить
это то же самое, что и запрет посещения парковых зон и т. д. весной
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11.11.2020 15:53 Ответить
На фото -Полевой госпиталь в Киеве. Не понял, а почему иероглифы на стенах?

Ой! Простите, это не Киев, это Ухань😆😆😆Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2742
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11.11.2020 15:56 Ответить
Так вы же, падлы, ни чего и не делали. Только КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ!
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11.11.2020 16:05 Ответить
-- пели-пили, крали-жрали...
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11.11.2020 16:12 Ответить
Если делать "шо-попало" - результат будет "шо-попало".
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11.11.2020 16:05 Ответить
Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц -- Шмыгаль.

Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться. -- он же.

Я, прям, аж извёлся и обзавидовался весь -- всем немцам расскажу -- поедем к Шмыгалю жить, лечиться и гордиться!

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11.11.2020 16:10 Ответить
чего вы тогда сопли жуете? разворачивайте госпиталя на стадионах.
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11.11.2020 16:29 Ответить
А на хіба було проводити вибори?
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11.11.2020 17:02 Ответить
73%, Зе имеет право на ошибку. Ведь все поприколу и хуженебудет!
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11.11.2020 17:22 Ответить
Кому, это недоразумение, это говорит? Себе?
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11.11.2020 18:48 Ответить
І шо єтот срантелектуал здате 'дєлать' Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6027 Звонко пердіти й гадити Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6027 Сеятєль...
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11.11.2020 19:04 Ответить
Шмыгаль придурок где ты было 11 месяцев и то ты быдло делало все это время Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5051
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11.11.2020 19:40 Ответить
Собаки сутулые, бубачка вам шо, зря дороги строил - всем коек хватит Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5469
Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7474
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11.11.2020 22:00 Ответить
Так чому ви дев'ять місяців НІЧОГО не робили???
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12.11.2020 22:46 Ответить
 
 