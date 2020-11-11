На седьмом году войны в УК Украины должны быть внесены статьи о военных преступлениях, – Кориневич

Верховная Рада должна принять проект закона №2689 об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права, благодаря чему в Уголовный кодекс Украины будут внесены статьи о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как соавтор законопроекта 2689 могу только сказать то, что это качественный, профессиональный юридический текст, который направлен на то, чтобы имплементировать в УК лучшие международные стандарты в области международного гуманитарного и международного уголовного права. Абсолютно неоправданным является тот факт, что на седьмом году международного вооруженного конфликта, который вызван вооруженной агрессией РФ против Украины, в УК нет развернутого раздела статей о военных преступлениях", - сказал постпред президента в АРК.

Кориневич отметил, что в УК нет статьи о преступлении против человечности. "Этому не надо искать оправданий: почему у Украины, правового европейского государства, нет статьи в Уголовном кодексе о преступлениях против человечности. Это просто надо изменить и, наконец, включить соответствующую статью в проект Уголовного кодекса", - добавил он.

Постпред президента Украины в АРК указал, что в Крыму во время оккупации продолжаются военные преступления и преступления против человечности, пытки, насильственные исчезновения людей, системный призыв в вооруженные силы государства-оккупанта, преследование крымскотатарских и украинских активистов. "Украинские правоохранительные органы, органы прокуратуры должны иметь надлежащий инструментарий для того, чтобы быть способными на наилучшем уровне, надлежащим образом привлекать к ответственности лиц, совершивших эти преступления, а для этого нам надо, чтобы в УК были внесены отдельные статьи о военных преступлениях", - пояснил чиновник.

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Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, в свою очередь, отметил, что УК на данный момент содержит статью №438, которая является несовершенной, носит бланкетный, ссылочный характер и включает в себя практически все виды военных преступлений, что на практике усложняет ее применение. За весь период конфликта с РФ в суде было вынесено всего два приговора по этой статье и около 20 обвинительных актов было направлено в суды.

"При этом, как вы сами понимаете, эти преступления совершаются больше, чем есть в нашей официальной статистике. Детализация состава преступления и четкое регламентирование в Уголовном кодексе является крайне необходимым для обеспечения принципа неотвратимости наказания, привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, и выполнения, прежде всего, Украиной своих международных обязательств. Это намного облегчит нашу работу: прокуратуре, органам досудебного следствия и суду", - подчеркнул Мамедов. Он также выразил надежду, что парламент в ближайшее время примет в целом законопроект №2689.

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Напоминаем, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права №2869 был принят Верховной Радой в первом чтении 17 сентября 2020 года.