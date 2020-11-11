Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер подконтрольного России "парламента" Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует "забыть" о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Он считает, что технически сейчас невозможно, а также высказал опасения относительно качества этой воды и политики ценообразования на нее, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Объясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня - это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день. Второй немаловажный вопрос - качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает. А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится - этот вопрос надо забыть", - считает он.
По мнению Константинова, Крыму нужно идти путем, который, как он выразился, "определен президентом России".
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
Пожалуйста, подождите...
Перший раз через ватку в основному значенні (розпущену бавовну) - а потім вода проходить через організм ватанів у форматі сечі.
Свинособаки нормально там себя ощущают)))
И ЗеКа
Пусть строят
Нехай їдять тістечка і п'ють мочечу (Марія-Антуанетта і Геннадій Москаль зуйні не порекомендують).
-Наши отечественные учёные сейчас плодотворно трудятся над синтезом повидла из говна и лимонада из мочи
- И как успехи?
- Определённые успехи есть. Синтетическое повидло уже прекрасно мажется на хлеб... Осталось устранить привкус говна. А лимонад уже приобрёл необходимый оттенок жёлтого цвета... Осталось изменить вкус и устранить запах..."
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Арахамия: «Я бы пошел на то, чтобы дать воду в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе».
https://ru.krymr.com/a/news-arahamiya-krym-voda-donbass/30429299.html
И штаны свои проверь, не зря же тебя беспокоит эта тема.
(Богдан Кульчицкий, редактор РБК, Екатеринбург).
Виноватая власть Украины или окупант???
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують приблизно одне й те саме.
Крисчани, натяк зрозуміли?
кацапня начинает о чем то догадываться
Вывод - пусть бреются!!!
Вся суть кацапов в одном предложении. Везде враги, везде заговоры, везде интриги. Какие же они конченые...