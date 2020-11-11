РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14981 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
12 664 92
Константинов (82) Крым (26017) водоснабжение (697) вода (880)

Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты рекомендуют крымчанам

Спикер подконтрольного России "парламента" Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует "забыть" о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Он считает, что технически сейчас невозможно, а также высказал опасения относительно качества этой воды и политики ценообразования на нее, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Объясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня - это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день. Второй немаловажный вопрос - качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает. А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится - этот вопрос надо забыть", - считает он.

По мнению Константинова, Крыму нужно идти путем, который, как он выразился, "определен президентом России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: Спикер оккупационного "парламента Крыма" Константинов о возможной подаче днепровской воды: Где гарантии, что националисты ее не отравят?

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+71
Украина рекомендует крымчанам забыть о днепровской воде, пока в России не будет адекватной власти, а там это не предвидится.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:06
+50
Правильно. Кому не хватает воды и хочет её - рекомендую на море. Баренцево, Охотское.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:01
+44
7 лет болтовни, а воз и ныне там. Хочу дарагих крымчан только поздравить от души с Аксёновым и Константиновым, вы достойны подобных горе-руководителей Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 4112
показать весь комментарий
11.11.2020 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. Кому не хватает воды и хочет её - рекомендую на море. Баренцево, Охотское.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:01 Ответить
З Чорного моря теж можна пити, якщо пропустити через ватку.
Перший раз через ватку в основному значенні (розпущену бавовну) - а потім вода проходить через організм ватанів у форматі сечі.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:07 Ответить
Далеко ходить не надо - река Днепр впадает в Чёрное море!!! - пускай предатели и оккупанты берут её оттуда в неограниченных количествах, нам не жалко!!!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:09 Ответить
теща обиср..а зять виноватый.. ля тополя...
показать весь комментарий
11.11.2020 16:29 Ответить
Не, ну ты реальный укрофашист и каратель Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 4020. Мало крысчанам камней с неба, ты их еще отравить хочешь - "Баренцево море - самое замусоренное из всех морей Севморпути" от микропластика до радиоактивных элементов
Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 5554
показать весь комментарий
11.11.2020 16:16 Ответить
Вот не нужно, да?!)))
Свинособаки нормально там себя ощущают)))
показать весь комментарий
11.11.2020 16:48 Ответить
Можно построить водопровод "Байкал - Крым", и тогда проблема будет решена.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:17 Ответить
З річки Дон по дну Азовського моря, трубопроводом Дон дін дон за 20 млрд дол США, пийте, тільки не подавіться кацапська мерзота.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:27 Ответить
Комсомольцы...
И ЗеКа
Пусть строят
показать весь комментарий
11.11.2020 16:51 Ответить
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 4147 можна виділити гроші з бюджету мордору... а построїть, чи ні то вже діло десяте...
показать весь комментарий
11.11.2020 17:22 Ответить
А також моря Лаптєвих та Чукотське.
показать весь комментарий
11.11.2020 17:24 Ответить
И бать ты , ты лучше географию знаешь!)))
показать весь комментарий
11.11.2020 17:33 Ответить
7 лет болтовни, а воз и ныне там. Хочу дарагих крымчан только поздравить от души с Аксёновым и Константиновым, вы достойны подобных горе-руководителей Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 4112
показать весь комментарий
11.11.2020 16:02 Ответить
До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:07 Ответить
Да, но к примеру по Одессе, Марику и прочим, меня скорость "дохода" не радует.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:57 Ответить
А що робить? Коли кацапам з пелюшок талдичать, що останній бомж - "рассєянін" стоїть вище, ніж інженер-українець чи професор-грузин... МАєм результат...
показать весь комментарий
11.11.2020 17:08 Ответить
Нажаль
показать весь комментарий
11.11.2020 17:14 Ответить
А що робить? Що маємо - те й маємо...
показать весь комментарий
11.11.2020 17:32 Ответить
Я от думаю, а чому землі під тим каналом простоюють. Треба рекультивувати і вирощувати щось, або навіть висадити лісові масиви. Для півдня це саме то!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:03 Ответить
Ничего там не простаивает. Канал до самого крыма работает.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:55 Ответить
Ну і добре. Не люблю, коли майно без діла.
показать весь комментарий
11.11.2020 18:40 Ответить
Ай-яй-яй. Ц-ц-ц.
Нехай їдять тістечка і п'ють мочечу (Марія-Антуанетта і Геннадій Москаль зуйні не порекомендують).
показать весь комментарий
11.11.2020 16:03 Ответить
В Крыму разработали новый кран😆😆😆Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 8084
показать весь комментарий
11.11.2020 16:04 Ответить
Баба з воза - кобилі легше. Уринотерапія - кращий засіб від отруєної дніпровської води.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:05 Ответить
Кримнашисти:
-Наши отечественные учёные сейчас плодотворно трудятся над синтезом повидла из говна и лимонада из мочи
- И как успехи?
- Определённые успехи есть. Синтетическое повидло уже прекрасно мажется на хлеб... Осталось устранить привкус говна. А лимонад уже приобрёл необходимый оттенок жёлтого цвета... Осталось изменить вкус и устранить запах..."
показать весь комментарий
11.11.2020 16:14 Ответить
Украина рекомендует крымчанам забыть о днепровской воде, пока в России не будет адекватной власти, а там это не предвидится.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:06 Ответить
Я б навіть сказав - "а там это немыслимо".
показать весь комментарий
11.11.2020 16:17 Ответить
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
показать весь комментарий
11.11.2020 16:06 Ответить
Слава Богу,что такой "адекватной"власти не предвидится! Хорошо,что кацапы отдают себе в этом отчёт.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:10 Ответить
Русские оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о воде.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:10 Ответить
Сьогодні вже вдруге піднімають на цьому ресурсі тему про українську воду для Криму. Кому це вигідно? Навіщо? Нехай крисчани хоч подохнуть без води. Забудьте.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:11 Ответить
А позловтішатися?? Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 3502
показать весь комментарий
11.11.2020 17:05 Ответить
Можливо, навіть --- зловісно зловтішатися! Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 365
показать весь комментарий
11.11.2020 17:09 Ответить
В морі води повно, не скигліть.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:11 Ответить
Крымчанам необходимо "забыть" о днепровской воде, до оккупации Крыма. Вода только после деоккупации.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:12 Ответить
Да поможет им вяликий Путин!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:13 Ответить
Цей довбень класичний приклад російської "адекватної" влади. Почав про те що нема води закінчив тим що її українці обов'язково отруять. Але путін їм осяває шлях, а тому не треба скиглити
показать весь комментарий
11.11.2020 16:13 Ответить
Немає води? Та хай п'ють лимонад, власного виробництва
показать весь комментарий
11.11.2020 16:14 Ответить
читай вище...
показать весь комментарий
11.11.2020 16:16 Ответить
Пусть вспоминают воду Енисея ....
показать весь комментарий
11.11.2020 16:14 Ответить
Краще ніж сказав з цього приводу Генадій Москаль і говорити нічого.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:14 Ответить
Можемо скинути фотки води по Вайберу. Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 2091
показать весь комментарий
11.11.2020 16:15 Ответить
Зеленые Арахамии со Шмыгалями уже дали бы нашу воду оккупантам, но благо есть кому, в стране и за ее пределами, придержать этих ретивых подкацапников.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:15 Ответить
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
показать весь комментарий
11.11.2020 16:17 Ответить
Для троллей араХамии.

Арахамия: «Я бы пошел на то, чтобы дать воду в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе».



https://ru.krymr.com/a/news-arahamiya-krym-voda-donbass/30429299.html


И штаны свои проверь, не зря же тебя беспокоит эта тема. Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 3710
показать весь комментарий
11.11.2020 16:43 Ответить
"Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит ИМ (крымчанам). Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал: всех бы ИХ собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты - в дробилку. А в Крым нормальных людей заселить. С севера".
(Богдан Кульчицкий, редактор РБК, Екатеринбург).
показать весь комментарий
11.11.2020 18:32 Ответить
они сами попросили у неба камней, а не воды )) а Програмер прикольный парень ))
показать весь комментарий
11.11.2020 16:17 Ответить
Если в кране нет воды - воду выпили ......... или ордынцы. Ждите ! Счастье уже на пороге.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:20 Ответить
Давайте подумаем.
Виноватая власть Украины или окупант???
показать весь комментарий
11.11.2020 16:20 Ответить
пейте то, что ***** ссыт вам в глаза. а когда/если глаза достаточно промоются, чтобы увидеть всю неприглядность жизни в паРаше, возвращайте Крым Украине.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:23 Ответить
И колоннами --- за поребрик! На все про все --- 24 часа...потом авансом крымским татарам амнистия на 3 суток...
показать весь комментарий
11.11.2020 17:14 Ответить
"По мнению Константинова, Крыму нужно идти путем, который, как он выразился, "определен президентом России". "Все сдохнут, а мы попадем в рай" - так он сказал.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:24 Ответить
Вода це квіточки, по прогнозу землетрус потужності 1927 року, 8-9 балів, він відбувається раз на 100 років , з відхиленням 10-20 років, оце будуть каменюки з неба, всім кацапам вистачить.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:35 Ответить
Є два Геннадія.
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують приблизно одне й те саме.
Крисчани, натяк зрозуміли?
показать весь комментарий
11.11.2020 16:25 Ответить
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 6376
показать весь комментарий
11.11.2020 16:27 Ответить
адекВатной точно не предвидится Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 6486.даже опажоповцам придется опасаться гнева народного.
кацапня начинает о чем то догадываться
показать весь комментарий
11.11.2020 16:26 Ответить
Да, пока в Крыму русские нацисты о днепровской воде можно даже не мечтать.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:30 Ответить
Немного не так сказал. Надо вот так: пока не будет в росии адекватной власти, воды Крыму не видать. А там это не предвидится.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:30 Ответить
Крымчане, как только уйдут оккупанты, сразу же прийдёт днепровская вода
показать весь комментарий
11.11.2020 16:33 Ответить
Россия это страна оккупант и еще предатель, она в трудную минуту бросит вас на произвол судьбы или по-простому - умирать. Сегодня она предала своего союзника Армению. С нового года прекращает финансировать оккупированный Донбасс, не в состоянии содержать, снабжать питанием и водой оккупированный Крым. Крымчанам придется "забыть" о днепровской воде, "пока Крым оккупирован, придется страдать, болеть от некачественной воды. Поэтому берите в руки вилы и гоните этот русский мир
показать весь комментарий
11.11.2020 16:34 Ответить
Они сами и есть русский мир... пенсионеры и потомки НКВДешников и лагерных вертухаев, которым за "усердие" давали местожительство в Крыму ...
показать весь комментарий
11.11.2020 17:19 Ответить
еще как вариант, всем крымчанам массово выходить на площадя и скандировать - расеянские оккупанты, пошли нахер.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:34 Ответить
Если эталон адекватности Гундяев с Путиным- надеюсь мы уже не достигнем их параметров!
Вывод - пусть бреются!!!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:36 Ответить
Нє трєба скігліті.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:39 Ответить
Пусть забудут вообще о воде! Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 7559
показать весь комментарий
11.11.2020 16:42 Ответить
Если в кране нет водьі, воду вьіпили... )))
показать весь комментарий
11.11.2020 16:48 Ответить
короче, крысы. путена вам на воротник а не воду из Днепра.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:49 Ответить
Когда в Киеве будет адекватная власть ,в Крым сначала пойдут танки и войска , а потом уже вода!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:52 Ответить
Странно как-то, тут некоторые кое-что себе рвут, пытаясь подать туда воду.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:55 Ответить
Чё-то заглохла тема с разворотом Днепра в Крым в обход Украины. Между тем этой остроумной идее уж седьмой годик... Наверное что-то не получилось...
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 8307
показать весь комментарий
11.11.2020 16:55 Ответить
Влада якраз зараз підходяща, але ж розуміє, що реалізувати подачуводи їй не дадуть люди. Невелика їх кількість. Більшості буде все одно.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:56 Ответить
Вже б визначилися з тією водою. То піднімали крик, що хохли геноцидять, створюючи гуманітарну катастрофу, то своєї вистачить, а тепер на неадекватну владу грішать.
показать весь комментарий
11.11.2020 17:11 Ответить
А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали.

Вся суть кацапов в одном предложении. Везде враги, везде заговоры, везде интриги. Какие же они конченые...
показать весь комментарий
11.11.2020 17:12 Ответить
Много воды на Волге, Урале, Лене, Енисее, Колыме, а в Амуре сколько воды, вперёд на Родину, Крым не ваш)))
показать весь комментарий
11.11.2020 17:16 Ответить
Амур тоже... Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 9405
показать весь комментарий
11.11.2020 17:22 Ответить
вовка костантінов уже на плити око поклав...страітєльОкупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 5836
показать весь комментарий
11.11.2020 17:18 Ответить
Коли в Україні буде адекватна влада будем слухати як музику завивання голодних шакалів з-за поребрика.
показать весь комментарий
11.11.2020 17:20 Ответить
Шоб вы понимали когда туда прийдёт Украина, все достанут паспорта и будут показывать кто с расии и кто предатель, а они всегда были украинцами))
показать весь комментарий
11.11.2020 17:22 Ответить
константинов c гоблином будут руководством Крыма, ровно до тех пор, пока украинская армия не освободит Крым. То есть недолго им осталось
показать весь комментарий
11.11.2020 17:25 Ответить
Пейте мочу, привыкайте к морской воде Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 6963
показать весь комментарий
11.11.2020 17:39 Ответить
Кримчани, це вам подарок від Пупіна
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 2501
показать весь комментарий
11.11.2020 17:41 Ответить
Украина рекомендует крымчанам вместо воды пить пиво, можно с раками🤪
показать весь комментарий
11.11.2020 17:53 Ответить
Уринотерапия вам в руки лапотные помогайте друг другу. Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 5074
показать весь комментарий
11.11.2020 18:42 Ответить
Любят в рашке выдавать желаемое за коммунистическую действительность. ВоДА это забота окупанта и идите все лесом, поить кормить и **-ть должны те кто взял чужое.
показать весь комментарий
11.11.2020 18:49 Ответить
Україні вистачає необхідності турбуватися про Україну. Згинне кацапська погань 0 зміниться й клімат
показать весь комментарий
11.11.2020 18:58 Ответить
Ждуны хреновы ждут "адекватной" власти в Киеве НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ПРИДУРКИ Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 1539
показать весь комментарий
11.11.2020 19:36 Ответить
За все эти годы никто по нашей стороне та и по той так и не разу не поднял простенький вопрос. А как было до того как построен был канал? И сколько ему лет? И персики росли, и вина валом, и варенье с роз клепал консервный завод в Бахчисарае и не только с роз. Были кое где даже кабинки с душем с пресной водой на пляжах. Та смех!
показать весь комментарий
11.11.2020 21:35 Ответить
Вернется крым в Украину, вернется вода. А пока им моча с неба.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:59 Ответить
зато на родине
показать весь комментарий
12.11.2020 00:54 Ответить
 
 