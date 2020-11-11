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Для проведения массового тестирования на COVID-19 в Украине необходимо 120 млрд грн, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Для проведения массового тестирования на COVID-19 в Украине необходимо 120 млрд грн, - Степанов

Украина не проводит массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил Степанов.

Кроме того, по словам главы Минздрава, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.

В то же время премьер-министр Шмыгаль отметил, что Украина закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"Для сравнения, Словакия использовала 1,3 млн тестов", - добавил он.

Также читайте: Остановить метро и транспорт мы не можем, это критическая инфраструктура, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
По 3000 на лицо любого возраста? Это где такие ценники, в "Евролабе"?
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11.11.2020 16:24
+7
Даже в "Синево" стоимость ПЦР теста, если тупо прийти в лабораторию составляет 1000 гривен.
(С предварительной регистрацией на сайте - 890 грн)
Результат через пару часов.
При таком бюджете, можно три раза всех граждан протестировать.
Вы твари зебильные просто о..уели!
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11.11.2020 16:42
+7
Да, выходит 3000грн/тест на каждого, даже на грудных младенцев. Зебилы, вы кого выбрали на вашу и не только на вашу голову?
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11.11.2020 16:42
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По 3000 на лицо любого возраста? Это где такие ценники, в "Евролабе"?
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11.11.2020 16:24 Ответить
Степанова потрібно звільняти, він ідіот. Китайці змішують аналізи 10 людей і роблять один ПЛР тест, а потім якщо він показує коронавірус роблять детальні ПЛР аналізу кожному з цієї десятки! Це зменшує потрібну кількість тестів в 10 разів.
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11.11.2020 16:26 Ответить
Да, выходит 3000грн/тест на каждого, даже на грудных младенцев. Зебилы, вы кого выбрали на вашу и не только на вашу голову?
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11.11.2020 16:42 Ответить
Ну очень хочется министру ограниченность своего личного интеллекта объяснить ограниченностью материальных ресурсов. В следующий раз он больше денег будет хотеть за выполнение работы, с которой он не справляется.
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11.11.2020 16:57 Ответить
да, конечно, если проводить тесты в частных лабораториях...
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11.11.2020 16:24 Ответить
*****) этот арменин реально сумашедший вор)-скоро мы вам покажем кино про клоуна)
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11.11.2020 16:30 Ответить
сколько запланировано на откаты? минимум 20%... вот так и зарабатываются деньги на болезнях и горе людей((
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11.11.2020 16:33 Ответить
да? а может как раз отех несп*жжено-дорожных-полицейско-киношных... и хватило бы????
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11.11.2020 16:33 Ответить
Даже в "Синево" стоимость ПЦР теста, если тупо прийти в лабораторию составляет 1000 гривен.
(С предварительной регистрацией на сайте - 890 грн)
Результат через пару часов.
При таком бюджете, можно три раза всех граждан протестировать.
Вы твари зебильные просто о..уели!
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11.11.2020 16:42 Ответить
Требуйте бабло у китайцев вроде же они в этом виноваты
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11.11.2020 16:49 Ответить
та фигня,скинемся зеопарышам 120млрд....на дорогу в ростов
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11.11.2020 16:50 Ответить
Пральна!!! Дуже дорого проводити масове тестування! Томкюу краще, надійніше і дешевше пустити гроші з антиковідного фонду по пиз., вибачте, на дороги.
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11.11.2020 16:52 Ответить
закрыть всех дома на 3 недели, деньги 120 млрд
отдать на еду всем. Ковид утихнет, больные выздоровят, новые не заразятся
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11.11.2020 17:30 Ответить
они и гривны лишней не дадут ты про какие миллиарды
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11.11.2020 17:43 Ответить
Давайте уже отправим зе власть в Ростов , если не успеют то по тюрьмам, хотя с нашей судовой системой...
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11.11.2020 17:49 Ответить
Н,уй апетити в ворюги
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11.11.2020 18:52 Ответить
Граждане не считайте 120 лярдов на 50 милионов, это цифра на 1991 год,а если минуснуть Крым и Донбас и учесть что 100% добится будет не возможно то тестирование пройдут миллионов 20 в идеальном варианте.
Поэтому цифру в 3 тыс смело умножайте на 2.5.
Не мешайте братве заработать.
73% "Ви того варті".
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11.11.2020 20:38 Ответить
На рекламних бордах у нас ціни : 850/48год; та 1300/24год
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11.11.2020 20:50 Ответить
в список даже попали умершие за последние десять лет. вот это аппетиты у ЗЕбилов
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11.11.2020 21:32 Ответить
Не хреновый откат зеленский со степановым себе насчитали... при гос закупке теста в 15 уе = 432 грн, переводить в офшоры 2500 грн бюджетных денег это даже Лёня с АО МММ отдыхает против зеленского
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12.11.2020 22:09 Ответить
 
 