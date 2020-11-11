Киев не возражает против закрытия торговых представительств России в Украине, ведь соглашение о них расторгнуто еще в августе, - Кулеба

Официальный Киев не возражает против того, чтобы Россия ликвидировала свои торговые представительства в Украине.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина по инициативе МИД расторгла российско-украинское соглашение о торговых представительства еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", - заявил Кулеба.

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Напомним, 11 ноября стало известно, что правительство России решило ликвидировать торговые представительства в Украине и Литве.

Российская сторона заявила, что пошла на такое решение из-за принятия украинским правительством в августе постановления, которое прекращает действие межправительственного соглашения с Россией о торговых представительствах на территориях обоих государств.