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Новости Политика Украины
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Россия (91262) торговля (925) Кулеба Дмитрий (2634)

Киев не возражает против закрытия торговых представительств России в Украине, ведь соглашение о них расторгнуто еще в августе, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киев не возражает против закрытия торговых представительств России в Украине, ведь соглашение о них расторгнуто еще в августе, - Кулеба

Официальный Киев не возражает против того, чтобы Россия ликвидировала свои торговые представительства в Украине.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина по инициативе МИД расторгла российско-украинское соглашение о торговых представительства еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", - заявил Кулеба.

Киев не возражает против закрытия торговых представительств России в Украине, ведь соглашение о них расторгнуто еще в августе, - Кулеба 01

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Напомним, 11 ноября стало известно, что правительство России решило ликвидировать торговые представительства в Украине и Литве.

Российская сторона заявила, что пошла на такое решение из-за принятия украинским правительством в августе постановления, которое прекращает действие межправительственного соглашения с Россией о торговых представительствах на территориях обоих государств.

Автор: Анна Судак
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І кордон з рашкостаном закрити.
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11.11.2020 16:24 Ответить
Киев не возражает против закрытия церквей Московского патриархата в
ответ на действия оккупационных властей в Крыму.
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11.11.2020 16:31 Ответить
Позвольте вам выйти вон, пацаки.
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11.11.2020 16:37 Ответить
і Київ не заперечує проти закриття торгових представництв Росії в Україні, адже угоду про них розірвано ще в серпні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1021 секту РПЦ теж закрити.
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11.11.2020 16:50 Ответить
Гнать их ссаными тряпками.
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11.11.2020 17:10 Ответить
Торговое представительство расеи спокойно функционировало в Украине с 2014 года по сей день? Ришуче та патужна, однако...
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11.11.2020 18:31 Ответить
А какая может быть торговля с адольфом путлером? Вот подвыздохнут тогда и подумать можно.
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11.11.2020 18:41 Ответить
Ну молодец! Нечего больше добавить!
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11.11.2020 19:25 Ответить
правильно буде " не заперечує закриття..."
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11.11.2020 19:42 Ответить
 
 