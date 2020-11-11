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Сервис Virobnik.ua, раскрывающий процесс изготовления украинских продуктов, заявляет о сопротивлении от ряда производителей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сервис Virobnik.ua, раскрывающий процесс изготовления украинских продуктов, заявляет о сопротивлении от ряда производителей

Национальный сервис Virobnik.ua, который показывает из чего и в каких условиях создают украинские продукты питания, встречает сопротивление со стороны некоторых производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вдохновитель сервиса Виталий Ермак в качестве примера приводит одну из крупнейших компаний, которая производит в Киевской области йогурты и молочные продукты.

По словам Ермака, в ответ на запрос сервиса по открытию украинцам всех этапов производства и ингредиентов там ответили: "Мы уже имеем достаточно видео на эту тему".

Однако, добавляет Ермак, "Проверив сайт производителя, мы не нашли ни одного видео которое показывало бы украинцам из чего и в каких условиях создаются продукты, которые мы потребляем каждый день. А если бы такое видео и было, то оно по сути не являлось бы независимым, а очевидно снято в интересах сугубо производителя".

Проект Virobnik.ua стартовал в Украине несколько месяцев назад. Как рассказал его основатель Виталий Ермак, главная задача проекта - не реклама отдельных производителей или торговых марок, а информирование украинских потребителей о том, как производится тот или иной продукт. А потребители уже сами сделают выбор, чью продукцию им покупать.

На сайте проекта постоянно увеличивается количество продуктов, производство которых становится открытым для украинцев.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет оштрафовал пять молочных компаний за обман на 30 млн грн. Комитет выявил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.
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Топ комментарии
+4
Можна лише уявити які хімікати згодовують українцям.
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12.11.2020 10:33
+2
Это одна из ключевых проблем государства. Видосики от Осла и шоб были видосики от других. А-ха-ха!! Поржем по приколу, зетипиллы!!
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12.11.2020 10:35
+2
Попробуйте прорваться на молокозавод (особенно туда, где сыры делают) и на кондитерские фабрики. Охраняют как будто у них там секретное оружие. Сервис Virobnik.ua, раскрывающий процесс изготовления украинских продуктов, заявляет о сопротивлении от ряда производителей - Цензор.НЕТ 3012
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12.11.2020 10:45
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Можна лише уявити які хімікати згодовують українцям.
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12.11.2020 10:33 Ответить
Тут вопрос о другом - каким ножом резали курицу - кошерным или нет.
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12.11.2020 10:38 Ответить
А шо такое - химикаты?
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12.11.2020 10:50 Ответить
"химикати" це те мається на увазі ,що молекули у речовині утворені штучні , тоб-то , ліві і праві ізомери,50/50 , ну це майже яд.Нагадаю,для людини потрібні молекули -ізомери виключно "ліві"
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12.11.2020 16:15 Ответить
Ученые впервые создали искусственную молекулу
Молекула просуществовала недолго, но стала доказательством того, что подобное возможноГруппе ученых из Гарвардского университета, возглавляемой доцентом Канг-Куен Ни, впервые в истории науки удалось объединить два атома в одну молекулу путем прямых манипуляций с этими атомами. ---нема нічого штучного. все є природного походження.
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12.11.2020 16:23 Ответить
Напевно два атоми кисню об'єднали в одну молекулу кисню О2? Я сьогодні пічку розтопив, знаєш скільки пооб'єднував атомів шляхом прямого сполучення в молекули? Кілограмів з 50.
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12.11.2020 17:23 Ответить
Зачем гоям(скотам)знать чем их травят?
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12.11.2020 10:33 Ответить
Это одна из ключевых проблем государства. Видосики от Осла и шоб были видосики от других. А-ха-ха!! Поржем по приколу, зетипиллы!!
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12.11.2020 10:35 Ответить
И правильно делают что скрывают. Есть такое понятие как "коммерческая тайна".
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12.11.2020 10:42 Ответить
Мою маму в детстве водили на экскурсию на кондитерскую фабрику классом. Дети стояли за стеклом и видели процесс приготовления шоколада, зефира, пастилы. Это было очень интересно. А какие там ароматы в воздухе витали! Какие там могут быть секреты? Все и так знают, из чего ДОЛЖНЫ делать шоколад. А из чего сейчас делают, похоже показать страшно.
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12.11.2020 10:49 Ответить
Я открою тебе страшную тайну. Шоколад сейчас делают из нефти. Тайно в подпольных цехах.
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12.11.2020 10:52 Ответить
из пальмового стеарина и подкрашивают Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників - Цензор.НЕТ 8174
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12.11.2020 10:58 Ответить
Пальм на всех не хватит. Из стеарина и парафина.
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12.11.2020 11:27 Ответить
ешь скрепньіе "Белочка:Я пришла" И"Раком кум", Бабаевские, в рот фронт, им Крупской, кто же против, они снастоящего чиколада и не борижньіе
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12.11.2020 17:30 Ответить
тво мама видела только пару цехов, с конечными этапами производства, где из шоколада отливают готовую продукцию.
На первичку никогда никого не водили и водить не будут.
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12.11.2020 11:28 Ответить
Попробуйте прорваться на молокозавод (особенно туда, где сыры делают) и на кондитерские фабрики. Охраняют как будто у них там секретное оружие. Сервис Virobnik.ua, раскрывающий процесс изготовления украинских продуктов, заявляет о сопротивлении от ряда производителей - Цензор.НЕТ 3012
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12.11.2020 10:45 Ответить
Да. Сделали закрытую зону. Нет шоб пооткрывали все производства для всех хто хочет. И шоб видосики.
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12.11.2020 10:48 Ответить
ну и чего тут такого?
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12.11.2020 10:49 Ответить
Производственная санитария и гигиена - не, не слышал?
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12.11.2020 11:29 Ответить
Слышал. Но есть сыры, кондитерку и колбасу не советую.
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12.11.2020 13:24 Ответить
С колбасой всегда проблема была. Возьми в библиотеке советскую литературу по колбасному производству, откроешь для себя что еще при совке сою пихали в колбасу аж гай шумел, также в мясопродукты фосфорная кислота шла аж дым шел.
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12.11.2020 13:33 Ответить
Но тут вот пишут, что в каждом селе почти были молочная и откормочная фермы. Да и люди откармливали свиней, бычков, потому что было выгодно. В Киеве по сей день говорят "Хату батьки за сало купили". То есть откармливали свиней, продавали мясо-сало и покупали детям кооперативные квартиры. И это очень большой процент киевлян. Или сдавали бычков на мясокомбинаты. Сейчас это тоже есть, но меньше, и ферм меньше в разы. Почти нет. При этом колбасы полно. Из чего ее делают?
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12.11.2020 13:40 Ответить
А зачем вам туда прорваться нужно?
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12.11.2020 11:03 Ответить
не мне, а журналистам по закону про иноформацию.
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12.11.2020 13:25 Ответить
т.е. любой может сделать сайт в интернете на тему пишевого производства, и на этом основании ломиться на любое предприятие?
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12.11.2020 13:36 Ответить
почему любой? журнлалсткое долдно быть удостверение.
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12.11.2020 13:43 Ответить
Чтобы получить дурналистское удостоверение, данный сайт должен быть зарегистрирован как СМИ. Сомневаюсь что те кто его делали, заморачивались с регистрацией.
Далее. Журналисты не имеют права на доступ везде где захотят.
Особенно за границей. Помню как Фреймут попыталась во Франции рассказать про "права журналистов" и как ее в кафе выгнали на улицу, а в Диснейленде вообще вызвали полицейских и отправили в кутузку.
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12.11.2020 15:42 Ответить
это когда было? я не слежу специально за этой передачей, но помню она очень доброжелательно представляла французские рестораны
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12.11.2020 19:15 Ответить
конечно доброжелательно. Это же не Украина где она прорывалась на кухню и шарилась по холодильникам. Там ей сразу веником по роже и разрешили сесть только на улице. А попробовала хамить как в Украине - привет полиция. Тут только и оставалось комментировать вкус блюд.
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13.11.2020 09:03 Ответить
Было время, когда в каждом селе были свои куро-свино-телято...-фермы.
А мяса на колбасу не хватало.
Сейчас, когда поголовье скота (мяса) гораздо меньше, а колбасы навалом.
Из чего её делают?
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12.11.2020 11:18 Ответить
Шо за вопрос? Из нефти.
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12.11.2020 11:28 Ответить
Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників - Цензор.НЕТ 4196
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12.11.2020 13:26 Ответить
хороша "прихована" реклама.
знайшлась компашка людей, які знайшли спосіб заробити з нічого грошей.
і опа - їхнім благим намірам - величезний супротив!
так на Віробніку - всього сім фірм представлено.
ну і банальне - "как вы яхту назовете - так она и поплывет" -
судячи по правилам української транслітерації, українська фірма називається
українським словом "Віробнік"
ібо так каже постанова КМУ № 55 від 27.01.2010 про правила транслітерації.
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12.11.2020 11:36 Ответить
Вообще покупатель лучший контролёр.Если продукция не зашла,бери продукт у другого производителя.Нет же, у нас треба выдумать орган который будет докапываться на заказ от конкурентов и отстёгивать проверяющим.Коррупция одним словом.То вар имеет сертификат.Этого уже достаточно,щоб тем кто выдаёт сертификат проверять качество.Другое дело,що в выдаче сертификатов,також процветает коррупция.Ещё один барьер для суррогата,контрафакт и таможня.На таможне тебе за гроши любой груз оформят.А если у таможенника ще связи с теми кто выдаёт сертификат то и сертификат як бонус,щоб два раза не бегать.А это вже системная коррупция и спайка групп чиновников параллельных ведомств.Такой себе коррупционный индустриал захватывающий все ветви власти и которому очень не нравится когда смотрят их декларации Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників - Цензор.НЕТ 3047
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12.11.2020 11:58 Ответить
Той же пенсіонер не відризнить спред від вершкового масла, а потім з сердце лягають в лікарню раніше на п'ять років. А як що то на 80% тверда пальмова олія з ароматом вершків, то буде ще скоріше
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12.11.2020 13:10 Ответить
Не спорю.Але усi питання до тих,хто надаэ лiцензii та сертификати.Сертификат якостi це пропуск на рынок.Если спред одобрен и сертифицирован,то пенсионеры вже обязаны читать,що вони купують.Друга справа,що тi,що надають сертификати самi з ценником на чолi. Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників - Цензор.НЕТ 3027
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12.11.2020 13:32 Ответить
Навряд чи пенсіонер буде читати мікроскопічний текст на пачці вершкового маслу, виробники не дебіли щоб палитись на ровному місці
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12.11.2020 13:49 Ответить
Ну тут як би комплексно все.Люди повинни знати,що вони вживають,як що вони не худоба невежественная.Як в той приказке"Уж лучше голодай,чем що попало есть.Уж краще будь один,чем з кем попало".Людина сама повинна дбати про себе.Бiльшiсть взагалi не присутствуют коли снiдають-так казав Конфуцiй.Це процесс,який осмислюется.Що ти вживаеш,як,коли...Якi витамины,белки,углеводы,минералы,фосфаты и т.д. треба зараз,а якi не треба.Скiлькi треба скоштувати яблук,щоб отримати вдосталь железа,та не перебрати.Це философия та наука в своему роде Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників - Цензор.НЕТ 8965
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12.11.2020 14:15 Ответить
А,чому virobnik,а не vyrobnyk?Чи то ачередниє відосіки?
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12.11.2020 12:27 Ответить
А в чому зміст подивіться на склад ковбаси там рідко мясо на першому місці переважно хребтова суміш, скільки людей в супермаркеті дивляться її склад - одиниці...
Наприклад печеня не можливо спекти без пальмової олії тому що технологічно дорого, воно просто згорить при тих температурах які встановлені в печах...
А обєм виробництва молочки у нас в декілька раз перевищує обєм імпорту і виробництва молока при чому не враховуючи імпорт..
А що взагалі це когось хвилює із споживачів...
Такий обєм хімії у нас диктує ринок, тому що наші споживачі хочуть дешево і щоб було смачно решта їх не обходить, буде дорого і якісно ніхто не буде це купувати одиниці
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12.11.2020 13:05 Ответить
Национальный сервис Virobnik.ua, который показывает из чего и в каких условиях создают украинские продукты питания, встречает сопротивление со стороны некоторых производителей. Источник: https://censor.net/ru/n3230451

Звісно, гівно видавти за гарний продут не так легко, а тут ще комусь показувати з якого лайна робиш вершкове масло. Хай жруть пальмове масло і думають що це вершкове Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників - Цензор.НЕТ 6986
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12.11.2020 13:08 Ответить
Какая страна, такое у нас и качество всего и вся. Были бы у нас цивилизованные лаборатории по определению качества, тогда надобность посещать производство отпала. Ведь проще в супермаркетах делать постоянные закупки разных продуктов, а в лабораторных условиях определять соответствие составу на упаковках.
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12.11.2020 13:50 Ответить
До фени то все. Банально в Польше насмотрелся, как из зеленого гнилого филе куриного, делают отличнейший паштет. Или как получают из куска мяса весом 1г, целых 4.
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12.11.2020 15:41 Ответить
 
 