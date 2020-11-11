Сервис Virobnik.ua, раскрывающий процесс изготовления украинских продуктов, заявляет о сопротивлении от ряда производителей
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальный сервис Virobnik.ua, который показывает из чего и в каких условиях создают украинские продукты питания, встречает сопротивление со стороны некоторых производителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вдохновитель сервиса Виталий Ермак в качестве примера приводит одну из крупнейших компаний, которая производит в Киевской области йогурты и молочные продукты.
По словам Ермака, в ответ на запрос сервиса по открытию украинцам всех этапов производства и ингредиентов там ответили: "Мы уже имеем достаточно видео на эту тему".
Однако, добавляет Ермак, "Проверив сайт производителя, мы не нашли ни одного видео которое показывало бы украинцам из чего и в каких условиях создаются продукты, которые мы потребляем каждый день. А если бы такое видео и было, то оно по сути не являлось бы независимым, а очевидно снято в интересах сугубо производителя".
Проект Virobnik.ua стартовал в Украине несколько месяцев назад. Как рассказал его основатель Виталий Ермак, главная задача проекта - не реклама отдельных производителей или торговых марок, а информирование украинских потребителей о том, как производится тот или иной продукт. А потребители уже сами сделают выбор, чью продукцию им покупать.
На сайте проекта постоянно увеличивается количество продуктов, производство которых становится открытым для украинцев.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет оштрафовал пять молочных компаний за обман на 30 млн грн. Комитет выявил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.
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Молекула просуществовала недолго, но стала доказательством того, что подобное возможноГруппе ученых из Гарвардского университета, возглавляемой доцентом Канг-Куен Ни, впервые в истории науки удалось объединить два атома в одну молекулу путем прямых манипуляций с этими атомами. ---нема нічого штучного. все є природного походження.
На первичку никогда никого не водили и водить не будут.
Далее. Журналисты не имеют права на доступ везде где захотят.
Особенно за границей. Помню как Фреймут попыталась во Франции рассказать про "права журналистов" и как ее в кафе выгнали на улицу, а в Диснейленде вообще вызвали полицейских и отправили в кутузку.
А мяса на колбасу не хватало.
Сейчас, когда поголовье скота (мяса) гораздо меньше, а колбасы навалом.
Из чего её делают?
знайшлась компашка людей, які знайшли спосіб заробити з нічого грошей.
і опа - їхнім благим намірам - величезний супротив!
так на Віробніку - всього сім фірм представлено.
ну і банальне - "как вы яхту назовете - так она и поплывет" -
судячи по правилам української транслітерації, українська фірма називається
українським словом "Віробнік"
ібо так каже постанова КМУ № 55 від 27.01.2010 про правила транслітерації.
Наприклад печеня не можливо спекти без пальмової олії тому що технологічно дорого, воно просто згорить при тих температурах які встановлені в печах...
А обєм виробництва молочки у нас в декілька раз перевищує обєм імпорту і виробництва молока при чому не враховуючи імпорт..
А що взагалі це когось хвилює із споживачів...
Такий обєм хімії у нас диктує ринок, тому що наші споживачі хочуть дешево і щоб було смачно решта їх не обходить, буде дорого і якісно ніхто не буде це купувати одиниці
Звісно, гівно видавти за гарний продут не так легко, а тут ще комусь показувати з якого лайна робиш вершкове масло. Хай жруть пальмове масло і думають що це вершкове