Минреинтеграции о ситуации с коронавирусом в оккупированном Крыму: Людей хоронят тайно, в пакетах, не с теми диагнозами

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в оккупированном Крыму очень сложная, людей тайно хоронят с неправильными диагнозами, и Россия скрывает информацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

"По нашим данным, ситуация очень тяжелая, мы общаемся с правозащитниками, которые там работают, с представителями Меджлиса, у нас есть разведданные. Я не готов сейчас говорить о точном количестве больных, но мы точно знаем, что те цифры, которые озвучиваются Российской Федерацией, в несколько раз занижены, не думаю, что нам стоит спекулировать в данном случае. Я бы не хотел называть конкретные цифры, это будет неправильно с моей стороны", - сказал замминистра.

По данным Яременко, власти России сознательно допускают распространение болезни.

"Мы можем оценивать порядки, но не давать конкретные цифры, думаю, что и Россия их на самом деле не знает, потому что они стимулируют людей к тому, чтобы не соблюдать карантинные ограничения, чтобы заболевание распространялось как можно быстрее", - сказал Яременко.

По словам чиновника, умерших хоронят тайно, родственникам не разрешают попрощаться с покойными.

"Мы знаем, что коек не хватает, это то, о чем нам рассказывают люди с оккупированных территорий, что людей хоронят не с теми диагнозами, тайно, часто не разрешают родственникам даже попрощаться, хоронят в целлофановых пакетах специальных. Ситуация очень острая", - сказал Яременко.

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