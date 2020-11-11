Командование ОС отрабатывает оборонительные и контрнаступательные операции по стандартам НАТО, - Наев

В командовании Объединенных сил Вооруженных Сил Украины продолжаются мероприятия коллективной подготовки. Сейчас личный состав Командования наращивает способности и слаженность в работе во время командно-штабных тренировок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие отрабатывают вопросы управления группировками войск (сил) в ходе оборонительных операций с проведением контрнаступлений на направлениях вторжения противника, и выполняют задачи по стабилизации обстановки в полосах ответственности", - отметил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, по результатам проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", структурные подразделения Командования продемонстрировали профессионализм и надлежащий уровень выполнения служебных обязанностей по назначению, в том числе, с отработкой процессов по стандартам НАТО.

"Командование продолжает наращивать возможности в новой J-структуре, идентичной той, что принята в вооруженных силах стран-членов Североатлантического альянса. В дальнейшем, это позволит нам организовать плодотворное взаимодействие с подразделениями стран-партнеров НАТО и быть взаимосовместимыми на одном поле боя", - отметил Наев.

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