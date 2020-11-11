Кабмин определил условия для работы заведений во время карантина в будние дни: 50% заполненности мест в кинотеатрах и не более 20 чел. на мероприятии

Кабинет Министров Украины на заседании в среду определил условия для работы заведений общественного питания, развлекательных заведений, спортзалов, гостиниц в условиях карантина в будние дни.

Как сообщил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов, на территории Украины в будние дни устанавливаются ограничения, определенные для "оранжевой" карантинной зоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, полностью запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений и ночных клубов, а также деятельность заведений общепита с организацией досуга. Продолжат действовать ограничения времени работы кафе, ресторанов, баров и других заведений общепита с 22:00 до 7:00, кроме адресной доставки и обслуживания на вынос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов на заседании Кабмина срывался на крик и стучал по столу: Не дай бог увидеть непринятие больных и их смерть на лестницах

Кроме того, в заведениях общепита устанавливается ограничение на размещение посетителей в зале: расстояние между столами – не менее двух метров, не более четырех человек за столом без учета детей до 18 лет. Вход и перемещение по заведению разрешается лишь в средствах индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот.

На территории Украины на период действия карантина будет запрещено проведение массовых культурных, в частности концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, при участии более 20 чел. Аналогичное ограничение по количеству до 20 чел. установлено и для посещения учебных заведений группами.

"В случае проведения массовых мероприятий до 20 лиц организатор обеспечивает соблюдение между участниками дистанции не менее 1,5 м, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля здоровья участников", - сказал Степанов.

Устанавливаются также ограничения в будние дни для спортзалов и фитнес-центров – не более одного человека на 20 кв. м помещения. Аналогичные требования и к работе музеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут, - Криклий

Кинотеатры и театры могут продолжать работу в будние дни при условии заполненности каждого из залов не более чем на 50%.

Запрещается также деятельность субъектов, предоставляющих услуги размещения, кроме гостиниц и заведений, предоставляющих социальные услуги.

Как сообщалось, в Украине с 14 по 30 ноября устанавливается режим карантина выходного дня.