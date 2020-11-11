Введение "карантина выходного дня": Глава МКИП Ткаченко призвал Кабмин разработать механизм компенсаций заведениям культуры
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал правительство совместно разработать механизм компенсаций заведениям культуры, по которым "ударит" карантин выходного дня.
Об этом глава МКИП сказал на очередном заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень надеюсь, что мы проведем конструктивную дискуссию относительно компенсаций заведениям культуры для того, чтобы их поддержать, и выработаем эффективные решения, которые можно воплотить в жизнь", - сказал Ткаченко.
Он отметил, что в целом понимает необходимость карантина и воспринимает это решение.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение Ткаченко о необходимости конструктивного диалога. "Поддержка бизнеса - я во вступительном слове (в начале заседания правительства. - Ред.) такие обещания дал, поэтому должны приложить все усилия, чтобы люди, работники оставались оформленными на работе и получали деньги и чтобы бизнес остался на плаву, в экономической структуре Украины, поэтому будем вести диалог и делать все необходимое для этого", - сказал глава правительства.
Напомним, правительство на заседании 11 ноября поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.
Кроме того, Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет.
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Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне. (с)