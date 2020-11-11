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Введение "карантина выходного дня": Глава МКИП Ткаченко призвал Кабмин разработать механизм компенсаций заведениям культуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Введение

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал правительство совместно разработать механизм компенсаций заведениям культуры, по которым "ударит" карантин выходного дня.

Об этом глава МКИП сказал на очередном заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень надеюсь, что мы проведем конструктивную дискуссию относительно компенсаций заведениям культуры для того, чтобы их поддержать, и выработаем эффективные решения, которые можно воплотить в жизнь", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что в целом понимает необходимость карантина и воспринимает это решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин определил условия для работы заведений во время карантина в будние дни: 50% заполненности мест в кинотеатрах и не более 20 чел. на мероприятии

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение Ткаченко о необходимости конструктивного диалога. "Поддержка бизнеса - я во вступительном слове (в начале заседания правительства. - Ред.) такие обещания дал, поэтому должны приложить все усилия, чтобы люди, работники оставались оформленными на работе и получали деньги и чтобы бизнес остался на плаву, в экономической структуре Украины, поэтому будем вести диалог и делать все необходимое для этого", - сказал глава правительства.

Напомним, правительство на заседании 11 ноября поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.

Кроме того, Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
А торговцу на рынке механизм компенсации - анализы у пальчевского?
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11.11.2020 17:00
+3
Если в Чехословакии есть Министерство морского пароходства, то почему бы в СССР не быть Министерству культуры? (с)

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне. (с)
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11.11.2020 17:03
+1
У этих мерзких опзжопных мразей хорошие магазины.
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11.11.2020 17:37
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Правила форума Совет форумчан
А торговцу на рынке механизм компенсации - анализы у пальчевского?
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11.11.2020 17:00 Ответить
Если в Чехословакии есть Министерство морского пароходства, то почему бы в СССР не быть Министерству культуры? (с)

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне. (с)
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11.11.2020 17:03 Ответить
Введение "карантина выходного дня": Глава МКИП Ткаченко призвал Кабмин разработать механизм компенсаций заведениям культуры - Цензор.НЕТ 5934
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11.11.2020 17:28 Ответить
У этих мерзких опзжопных мразей хорошие магазины.
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11.11.2020 17:37 Ответить
Путина им на воротник, а не компенсацию.
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11.11.2020 17:35 Ответить
За залишковим принципом, тобто болт. А усі без виключення приміщення під шпиталі і медпункти.
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11.11.2020 18:06 Ответить
В качестве компенсации, наградить их пианинами, на которых играл сам Зе...
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11.11.2020 19:28 Ответить
А чего только заведениям культуры? Тогда и всем пострадавшим предпринимателям Украины. Только вот за чей счет?
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11.11.2020 19:29 Ответить
ОП президента и кабмину помощь окажите. Они яркие представители заведений развлекательной культуры.
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11.11.2020 21:56 Ответить
Прохання більш канкрєтно о завєдєніях культури в Україні і чим вони займаюцаца.? Це тіпа 1+1 "МАСКАРАД", "ТАНЦИ". ПЄНЦИ" і тп.
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11.11.2020 22:56 Ответить
Нечастные артисты, проживающие в особняках и имеющие по несколько современных квартир, виллы и т.д.... Как он пострадали... Запровадження "карантину вихідного дня": очільник МКІП Ткаченко закликав Кабмін розробити механізм компенсацій закладам культури - Цензор.НЕТ 1953 Вначале усть правительство оплатит труд медиков в полном объеме, как обещали власти!!!!
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28.01.2021 09:06 Ответить
 
 