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У Офиса Президента новая тактика: подбор более жестких кандидатов в главы ОГА, - советник главы ОП Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис президента теперь будет подбирать на глав областных государственных администраций более жестких, личностно и профессионально состоятельных кандидатов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
"Президентская вертикаль на местах, а главы ОГА - это именно президентская вертикаль, должна быть эффективной и пользоваться авторитетом внутри региональных элит. Понимать, кто есть кто. И иметь возможность активно влиять на региональную повестку. Отсюда и новая тактика Офиса президента. Подбор более жестких кандидатов в главы областных администраций", - отметил Подоляк.
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...взлёты есть -- посадок нет...
Правильно. Понимать, кто есть ху. Сказал, что будет пожёстче свой зелёный засовывать.
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Личная преданность Зе фюреру и обязательное обрезание?
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
·5 ч
У Рівному на виборах мера в 2 тур пройшов представник ЄС. Опоненти не знайши на нього компромату, тому єдине, що йому закидають, це те, що він - протестант.
Ще раз: у ХХІ столітті, у центрі Європи, людині закидають те, що він молиться богу не так, як треба (чи не тому богу?).
В общей сложности в эти группы вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации Байдена, ранее работали в команде предыдущего президента-демократа Барака Обамы.----И ни одного кловуна из квартала 95. Вот же лошары. А-ха-ха!!
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Реальність