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Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота

Оппозиционные фракции парламента Армении потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца дня. Правительство заявило, что примет все предусмотренные законом меры, чтобы не дать "преступным элементам" прийти к власти на волне общественного недовольства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента", - сказал на митинге оппозиции у здания парламента страны представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он добавил, что, если это требование не будет выполнено, то оппозиция 12 ноября решит вопрос "устранения Пашиняна и его политической команды от власти".

Он отметил, что "партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания - отставка Пашиняна".

Он выразил надежду, что депутаты правящей фракции "Мой шаг" (88 депутатов) придут в парламент, без присутствия которых заседание не может состояться.

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В свою очередь правительство Армении примет все предусмотренные законом меры, чтобы не дать "преступным элементам" прийти к власти на волне общественного недовольства соглашением о прекращении конфликта в Карабахе.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

"Мы не позволим преступным элементам захватить власть, и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь", - написал Агаджанян.

По его словам, "власть не позволит некоторым подозрительным элементам воспользоваться моментом и выдвинуть реваншистские повестки, исходящие из узких личных интересов".

В среду в Ереване проходит многотысячный митинг оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Агаджаняна, понятно, что у общественности сформировались вопросы в связи с ситуацией по Карабаху, ответы на которые еще не даны.

"Заверяем, что объем информации, опубликованной премьер-министром и другими официальными лицами, является на данный момент максимумом, который можно было обнародовать. Но также вы должны быть уверены, что ни одна деталь всего этого процесса не будет скрыта от общественности. Это исключено", - подчеркнул руководитель аппарата премьера.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.

В среду в Ереване проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
У кацапов появление новой провинции намечается!
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11.11.2020 17:28
+10
Как правило, подставляют тех, кто сам на это нарывается.
С Азербайджаном по Карабаху желание договорится не было?
Большие понты не позволяли: победителям и войска выводить, пусть даже с чужой территории?!
С рашкой все договаривались-передоговаривались ну и получили на свою голову!
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11.11.2020 17:47
+9
На РАБссии 75 дотационных регионов,будет 76 Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 521
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11.11.2020 17:30
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Правила форума Совет форумчан
У кацапов появление новой провинции намечается!
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11.11.2020 17:28 Ответить
Вся операція була, щоб підставити Пашиняна. Його обрав народ. росія показала, що народ не повинен прагнути кращого. Алієв теж це показав. Бо в Азербайджані зараз династія. І ця династія здобула перемогу.
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11.11.2020 17:42 Ответить
Как правило, подставляют тех, кто сам на это нарывается.
С Азербайджаном по Карабаху желание договорится не было?
Большие понты не позволяли: победителям и войска выводить, пусть даже с чужой территории?!
С рашкой все договаривались-передоговаривались ну и получили на свою голову!
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11.11.2020 17:47 Ответить
"Как правило, подставляют тех, кто сам на это нарывается." - 73% теж проголосувало за нову провінцію, а я проти! І що з того?
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11.11.2020 18:05 Ответить
Слишком много времени займет, если персональные претензии предъявлять!
Народ Украины выбрал зеленских, ермаков, кравчуков и шмыгалей.
И проголосовал по сути, за новую провинцию парашки.
Когда эта нечисть через три года свалит, можно будет что то изменить.
Или опять выберут "молодого профессионала" или еще лучше - "крепкого хозяйственника".
Тогда Украине точно ничего не светит...
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11.11.2020 18:23 Ответить
Як і "сивочолого".
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11.11.2020 19:59 Ответить
что за бред? какой народ? его избрал парламент армении. это тоже самое что утверждать, что шмыгаля избрал народ украины
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11.11.2020 18:08 Ответить
Ахахха! Сотні людей виходило на підтримку шмигаля. АХхаха! аххахах! Ти не зеленський часом?
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11.11.2020 18:13 Ответить
ты под наркотой что ли?
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11.11.2020 18:19 Ответить
Імбіцилів просто забагато в цій країні, тому так і живемо. Вони навіть порівнюють Пашиняна з шмигалем! АХахахахах
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11.11.2020 18:21 Ответить
ага, пашинян отличный парень и классный премьер. ну-да, конечно...
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11.11.2020 18:22 Ответить
Арменії - Пашинян =? шмигаль
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11.11.2020 18:20 Ответить
це придушення майдану на мінімалках.
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11.11.2020 18:48 Ответить
На РАБссии 75 дотационных регионов,будет 76 Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 521
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11.11.2020 17:30 Ответить
"Чем больше здадим тем лучше"©
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11.11.2020 22:42 Ответить
Вірменів до Чечні приєднають?
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11.11.2020 17:32 Ответить
Біларусь 2. ?)
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11.11.2020 17:34 Ответить
тут выбора 2, либо шашлычная, либо военкомат.....
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11.11.2020 17:37 Ответить
Самая богатая на РАБссии Якутия-Саха дотационная (47 ярдов)алмазами и прочими золотами платинами, имея 1800 зарегистрированных месторождений,безнадежно убыточна... Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 3322
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11.11.2020 17:37 Ответить
хитрожопые ары начинают подозревать что чтото пошло не так в ириваньском ханстве - провинции Аербайджана.
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11.11.2020 17:38 Ответить
Это конец ереванмайдана)))
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11.11.2020 17:38 Ответить
кинули вас русские с карабахом!..СНИМАЙТЕ НЕ СНИМАЙТЕ пашиняна - все одно.....
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11.11.2020 17:38 Ответить
Це тільки початок тої бурі, котру починає пожинати Вірменія , посіявши вітер. Попереду у Вірменії довгі роки хаосу, нестабільності, зубожіння та масової еміграції. Більш всього - будуть репарації Азербайджану за окупацію - Алієв вже заявив, що буде вимагати Вірменію заплатити. Горе переможеним.
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11.11.2020 17:40 Ответить
как говорят на хитрую армянскую жопу всегда найдется азербайджанский путен с левой резьбой.
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11.11.2020 17:43 Ответить
В Армении живет около 3 млн армян, а по всему миру около 12
Так что эмиграция для них не проблема.
Просто надо будет принять закон,что б последний выключил свет
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11.11.2020 17:57 Ответить
Теперь там миротворцы!!!! Голуби мира прилетели!!!!
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11.11.2020 17:41 Ответить
Какая ирония. Пашинян теперь сам панда.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 1785
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11.11.2020 17:42 Ответить
"Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для

-- создания "Просветлённой Армении"...
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11.11.2020 17:43 Ответить
Их офис на Арарате будет
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11.11.2020 17:54 Ответить
Арарат в Турции, их не пустят
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11.11.2020 22:44 Ответить
Оба Арарата в Турции И большой и малый Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 3179
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11.11.2020 22:56 Ответить
А вот і нє падєрьотесь Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 4586 Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 6946
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11.11.2020 17:44 Ответить
РАБссия всех спасает с 7 ноября 1917 года...,а точнее с 9 января 1905 года...немецкий сЦарь .Николашка Кровавый расстрелял Питерский Майдан не жалея патронов.....цензура сЦаря запретила публиковать данные о подохших и раненых...по моим скромным подсчетам около 5 000 было убито ранено и сослано на каторгу...
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11.11.2020 17:47 Ответить
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 8580Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 7808
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11.11.2020 17:57 Ответить
"Шеф, либо я дурак, либо одно из двух" (с)
Становится все чудесатее и чудесатее
Ждем-с развития событий
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11.11.2020 17:53 Ответить
Забавно. Смотрел сегодня трансляцию с акции протеста в Ереване. Куча здоровых, молодых мужиков возмущается решением Пашиняна. И вопрос возник: если вы так хотите воевать, то почему вы не на фронте, ребята? Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 5797
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11.11.2020 17:57 Ответить
Выходит Пашинян сыграл роль Попа Гапона 1905 года...
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11.11.2020 18:01 Ответить
Не гони на попа Гапона, он жертва совковой пропаганды.
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11.11.2020 18:17 Ответить
Я так думаю Азербайджан и Армения взяли зимние каникулы по обмену 200 и раненых и по укреплению позиций...
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11.11.2020 18:10 Ответить
Армянские шовинисты вынудили Пашиняна быковать на переговорах об возвращении территорий Азербайджана. Теперь его делают крайним. Шото не видно было этих протестующих среди добровольцев в грузовиках. Все на иномарках свои сраки по Еревану возили. Пусть дураки за них погибают. Армении нужно провести денацификацию и покаяние.
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11.11.2020 18:13 Ответить
Мне интересно одно...когда ары начнут резать кацапов?
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11.11.2020 18:15 Ответить
Три ***** (Эрдоган, Алиев и *****) развели ушастого носорога как лоха Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 1236
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11.11.2020 18:15 Ответить
Нихто никого не развел. Просто азербайджанцам не захотелось брать Ереван. Он им и нахер не нужен.
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11.11.2020 18:17 Ответить
Чужими руками Путлер стелет себе дорогу в Рай...но так не бывает...перед Богом такие фишки не пролезут...
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11.11.2020 18:16 Ответить
А что оппозиция может предложить? Продолжить войну и потерять еще больше? Ведь видно прекрасно ,что поражение было не случайным. Армия не готова. И не факт, что российский оккупант поддержит Армению, а не Азербайджан. Дорого им обошлась авантюра 90х годов.
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11.11.2020 18:19 Ответить
Пашинян прогнулся под кацапов, гоните его не прогадаете
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11.11.2020 18:20 Ответить
Кацапы ликуют как им удалось руками Алиева уничтожить "соросенка" Пашиняна, который пришел на волне ереванского майдана 2018 года, провозглашал курс на сближение с ЕС, поднимал вопрос о выводе кацапской военной базы в Гюмри и закрыл все русскоязычные СМИ в Армении.
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12.11.2020 00:47 Ответить
Так уже было в истории...пусть Гитлер накажет Францию и Британию за 1 Мировую и захватит Европу,а мы в бой вступим последними,когда они (Европа) истощаться...и мы на белом коне придем всех "освобождать"...
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11.11.2020 18:22 Ответить
В данный момент полиция распылила газ на протестующих у парламента Армении. Внутри сейчас начинают рассматривать отмену соглашений по Карабаху.
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11.11.2020 18:25 Ответить
Поезд ушел. Безвозвратно. Макшане уже стали на разграничение. Это армянам нужно и с макаками макшанскими воевать.
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11.11.2020 18:28 Ответить
А что будет если они откажутся освобождать оговоренные районы? Азербайджан будет стрелять, извините за выражение, по «миротворцам»?
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11.11.2020 18:32 Ответить
Вечной Алиев Байрактарами замочит Пашинянцев без проблем...
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11.11.2020 18:34 Ответить
Ну как шо. Подождут до 15 числа и пойдут забирать силой. Только потом уже до Еревана. Перевешают фашистов на гилляках. Нихто кроме Франции и не пискнет.
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11.11.2020 18:36 Ответить
А что они будет делать с российским оккупационным контингентом, который уже там?
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11.11.2020 18:37 Ответить
Ничего. просто он будет перемещаться вместе с линией фронта. И так до Еревана.
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11.11.2020 18:39 Ответить
надеюсь покрошат, оружие как мы увидели кацапское полное говно
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11.11.2020 18:40 Ответить
В Азербайджане нефть газ,с/хозяйство...,в Армении озеро Севан и горы...
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11.11.2020 18:31 Ответить
А танцы какие красивые, шашлык, барашка....
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11.11.2020 18:34 Ответить
Армянские танцы хороши только в индийских фильмах
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11.11.2020 23:58 Ответить
Хотя, у армян есть еще одна опция. Признать соглашения не действительными и сразу капитулировать. Принять парламентом решение просить Азербайджан принять Армению в состав страны одной из областей.
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11.11.2020 18:33 Ответить
Кажуть что в Турции проживает 5 млн. арменинов,в самой Армении всего 3...парадокс... Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 972
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11.11.2020 18:38 Ответить
Симоньян Мартиросян Кеосаян и прочие Арютюняны Галустяны живут на Мацковии... Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 441
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11.11.2020 18:42 Ответить
А как же д'Артаньян?
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11.11.2020 21:00 Ответить
Работа у них другая...поливать грязью Украину...
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11.11.2020 18:43 Ответить
эта оппозиция на руку кремлю.
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11.11.2020 19:22 Ответить
Совершенно непонятно, почему эти армяне недовольны. Не Пашинян же бегал по полям как заяц, насравший в штаны. Ехали бы в Карабах и там устраивали митинги. Вон, судя по фото, многие уже и в камуфляже..)
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11.11.2020 22:04 Ответить
 
 