Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная

Более 39 тыс. украинских работников, которые с начала пандемии COVID-19 находились на самоизоляции вследствие коронавирусной болезни, получили выплаты на сумму 50 млн грн.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства в среду, 11 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Правительство через Фонд социального страхования обеспечивает социальную защиту застрахованных лиц, помогая предотвращению, возникновению и распространению коронавирусной болезни. В частности, мы финансируем пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания граждан COVID-19, предоставляем помощь тем людям, которые идут или находятся на самоизоляции. С начала пандемии 39 тысяч 725 украинских работников, в том числе 8200 медиков, которые находились на самоизоляции, и им профинансированы уже выплаты на сумму 50 млн грн", - рассказала Лазебная.

По ее словам, сумма выплат от ФССУ составляет для работника 50% его среднего дохода, независимо от продолжительности страхового стажа, а для медицинского работника - это 100% средней заработной платы медработника.

Лазебная также проинформировала о механизме обращения за помощью лицами, которые находятся на самоизоляции в связи с контактированием с больными COVID-19.

"Работник обращается к своему работодателю и объясняет, что он имел контакт с лицом, которое заболело COVID-19, и выражает просьбу 2 недели работать в дистанционном режиме. Я хочу напомнить, что в соответствии с решением правительства, работодатели на сегодняшний день имеют право перевести своих работников на дистанционную надомную работу", - сказала министр.

По словам Лазебной, "если такой возможности нет, учитывая характер выполняемой работы или позицию работодателя, тогда работник может воспользоваться программой поддержки самоизоляции".

"Работник в дистанционном режиме по телефону обращается к своему семейному врачу. И семейный врач открывает ему листок нетрудоспособности, он так и называется - "Изоляция от COVID-19", на 14 дней. Затем работник приносит такой листок нетрудоспособности своему работодателю, уже работодатель собственно делает листок-расчет, оформляет заявление-расчет и передает в Фонд социального страхования для выплаты такому работнику", - рассказала министр.

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