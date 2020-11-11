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Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Общество

Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная

Более 39 тыс. украинских работников, которые с начала пандемии COVID-19 находились на самоизоляции вследствие коронавирусной болезни, получили выплаты на сумму 50 млн грн.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства в среду, 11 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Правительство через Фонд социального страхования обеспечивает социальную защиту застрахованных лиц, помогая предотвращению, возникновению и распространению коронавирусной болезни. В частности, мы финансируем пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания граждан COVID-19, предоставляем помощь тем людям, которые идут или находятся на самоизоляции. С начала пандемии 39 тысяч 725 украинских работников, в том числе 8200 медиков, которые находились на самоизоляции, и им профинансированы уже выплаты на сумму 50 млн грн", - рассказала Лазебная.

По ее словам, сумма выплат от ФССУ составляет для работника 50% его среднего дохода, независимо от продолжительности страхового стажа, а для медицинского работника - это 100% средней заработной платы медработника.

Лазебная также проинформировала о механизме обращения за помощью лицами, которые находятся на самоизоляции в связи с контактированием с больными COVID-19.

"Работник обращается к своему работодателю и объясняет, что он имел контакт с лицом, которое заболело COVID-19, и выражает просьбу 2 недели работать в дистанционном режиме. Я хочу напомнить, что в соответствии с решением правительства, работодатели на сегодняшний день имеют право перевести своих работников на дистанционную надомную работу", - сказала министр.

По словам Лазебной, "если такой возможности нет, учитывая характер выполняемой работы или позицию работодателя, тогда работник может воспользоваться программой поддержки самоизоляции".

"Работник в дистанционном режиме по телефону обращается к своему семейному врачу. И семейный врач открывает ему листок нетрудоспособности, он так и называется - "Изоляция от COVID-19", на 14 дней. Затем работник приносит такой листок нетрудоспособности своему работодателю, уже работодатель собственно делает листок-расчет, оформляет заявление-расчет и передает в Фонд социального страхования для выплаты такому работнику", - рассказала министр.

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Топ комментарии
+7
Получили все знакомые и родственники депутатов и кабмина это 100%
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11.11.2020 17:40
+6
Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4810
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11.11.2020 17:40
+4
Непогана корупційна схемка)))
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11.11.2020 17:43
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ленка сколько получила за "самоизоляцию"?
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11.11.2020 17:37 Ответить
Зеленое враньё!!!
а если даже и так то это по 1000грн за пол года... Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4420
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11.11.2020 17:37 Ответить
Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4810
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11.11.2020 17:40 Ответить
Это он протупил. А мог же и 390 тыс. написать
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11.11.2020 17:49 Ответить
Получили все знакомые и родственники депутатов и кабмина это 100%
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11.11.2020 17:40 Ответить
Непогана корупційна схемка)))
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11.11.2020 17:43 Ответить
Короче, очередной подгон для аферистов.
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11.11.2020 17:48 Ответить
39 тысяч ..... А сколько миллионов простаивало во время карантинатак называемой "первой волны"? Сколько потеряет работу (пусть даже на месяц) сейчас?
В странах с нормальным руководством в таких случаях компенсируется до 80% доходов. Но, к сожалению, это - не с нашим зеленым счастьем.
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11.11.2020 17:53 Ответить
Ой, Марина, нахрена ты связялясь с этими зелеными....
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11.11.2020 18:14 Ответить
А что получили те, кто лечил "двухстороннюю полисегментарную внебольничную пневмонию"? А таких большинство. У меня слово пневмония было только в больничном листе, а в медкарте нет ни одной записи, и история болезни, из-за дефицита персонала не велась, только лист назначений. Я не желаю болезней родственникам этой дамы, боже упаси, но, если уж случится беда, пусть им тоже пишут не ковид, а пневмония неустановленной формы. Лжецы, знали бы вы как трудно жить после такой болезни в 60 лет. Жить не хочется.
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11.11.2020 18:19 Ответить
Потом подняли цены на газ и отбили все обратно с наваром.
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11.11.2020 18:46 Ответить
 
 