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Киевлян с неинфекционными заболеваниями отныне будут госпитализировать в клиники НАН и Минздрава, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Киевлян с неинфекционными заболеваниями отныне будут госпитализировать в клиники НАН и Минздрава, - КГГА

Соответствующий приказ Департамента здравоохранения уже подписан и направлен к выполнению в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также руководителям центров первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центров столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам директора Департамента Валентины Гинзбург, речь идет о больных с патологиями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, с острыми неврологическими состояниями, нейроинфекцийного профиля, а также терапевтических больных и пациентов с острой хирургической патологией.

Среди медицинских учреждений, которые будут принимать киевлян: Институт кардиологии им. Стражеско, Институт нейрохирургии им. Ромаданова, Республиканская клиническая больница Минздрава Украины, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова и другие.

Отмечается, что такое решение принято на фоне значительного осложнения эпидемической ситуации и, безусловно, увеличит возможности коммунальных медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Киевлян с неинфекционными заболеваниями отныне будут госпитализировать в клиники НАН и Минздрава, - КГГА - Цензор.НЕТ 3077
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11.11.2020 17:39 Ответить


Highlander Freeman@highlander_free





У ВР оновили автопарк і купили 14 елітних машин за 12,5 млн грн
Контракт уклали з ТОВ Артсіті на придбання 14 легкових автомобілів Toyota Camry у чорному кольорі.
4 з них будуть в комплектації "елеганс" за ціною 896 тис. г. за кожну, і ще 10 машин в комплектації "комфорт" по 895 т
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11.11.2020 18:52 Ответить
а некиевлян...с неинфекционными ...куда будут госпитализировать?
ибо на местах поотменяли фсё!
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11.11.2020 17:40 Ответить
Крім того, у крові колишніх хворих на COVID-19 науковці побачили підвищену концентрацію імунних клітин, які виробляють антитіла. Чим вищою була температура пацієнтів під час м'якого перебігу хвороби, тим сильнішою зрештою була імунна реакція на вірус.
https://www.dw.com/uk/koronavirus-sim-riznykh-hrup-symptomiv-covid-19/a-55511718
Сім груп симптомів COVID-19
Завдяки отриманим даним дослідники змогли продемонструвати, що різні симптоми коронавірусної інфекції пов'язані з деякими іншими, та визначили сім груп симптомів:
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11.11.2020 18:08 Ответить
 
 