Киевлян с неинфекционными заболеваниями отныне будут госпитализировать в клиники НАН и Минздрава, - КГГА
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Соответствующий приказ Департамента здравоохранения уже подписан и направлен к выполнению в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также руководителям центров первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центров столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам директора Департамента Валентины Гинзбург, речь идет о больных с патологиями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, с острыми неврологическими состояниями, нейроинфекцийного профиля, а также терапевтических больных и пациентов с острой хирургической патологией.
Среди медицинских учреждений, которые будут принимать киевлян: Институт кардиологии им. Стражеско, Институт нейрохирургии им. Ромаданова, Республиканская клиническая больница Минздрава Украины, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова и другие.
Отмечается, что такое решение принято на фоне значительного осложнения эпидемической ситуации и, безусловно, увеличит возможности коммунальных медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
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Highlander Freeman@highlander_free
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ибо на местах поотменяли фсё!
https://www.dw.com/uk/koronavirus-sim-riznykh-hrup-symptomiv-covid-19/a-55511718
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