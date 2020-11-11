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Новости Происшествия Паводки на Западной Украине
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Предотвращено нецелевое использование 45 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий паводка на Ивано-Франковщине, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Предотвращено нецелевое использование 45 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий паводка на Ивано-Франковщине, - СБУ

Служба безопасности Украины предупредила нецелевое использование средств, выделенных из резервного фонда госбюджета для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий разрушительного наводнения 2020 году на Ивано-Франковщине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время выполнения мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры оперативники спецслужбы установили, что некоторые должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления Галицкого и Косовского районов вносили недостоверные данные в перечень объектов, нуждающихся в ремонте и восстановлении. В списках, в частности, указывались здания и сооружения, которые не пострадали в результате чрезвычайного происшествия. В ходе проверки были подтверждены внесения в сметные расчеты товаров, работ и услуг, которые не относятся к первоочередным и не имеют отношения к ликвидации последствий наводнения.

Для недопущения государственных убытков, СБ Украины проинформировала руководство Галицкой и Косовской райгосадминистраций о выявленных нарушениях. Благодаря информированию СБУ Галицкая РГА пересмотрела сметы и уменьшила их на более чем 6,8 млн гривен, Косовская РГА - на 39 млн гривен.

Продолжается проверка использования должностными лицами средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А когда остановят нецелевое использование средств выделенное на борьбу с короновирусом?? Зеленое стадо эти деньги тупо в асфальт закатывает...ну и ворует при этом по черному...
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11.11.2020 17:56 Ответить
Когда Шуфрич был министром МЧС , говорят в Карпатах появились МОСТЫ- ПРИЗРАКИ
Деньги на них потратили, акты выполнения работ подписали , А МОСТОВ- нет 😀😀😀
Вроде при Янеке или при Юле,
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11.11.2020 17:58 Ответить
А вот у меня вопрос, к умственно убогим фанатам ЗЕлёного ворья, - скажите, а почему СБУ не предотвратило нецелевое использование денег из Фонда брьбы с коронавирусом? Ваши варианты?
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11.11.2020 18:00 Ответить
Предотвращено нецелевое использование 45 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий паводка на Ивано-Франковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8025
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11.11.2020 18:05 Ответить
Бабки от вырубки лесов, бабки из помощи из-за наводнений, причина которых вырубка. Хорошо устроились мерзавцы.
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11.11.2020 18:08 Ответить
помню проверку проводили по использованию средств после наводнения 2008. В новостях показывали. Там кошмар был. Новую мебель покупали дорогую, а по документам ремонтировали дом, и много таких случаев. И им хоть плюй в глаза - все Божья роса. Предотвращено нецелевое использование 45 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий паводка на Ивано-Франковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6070
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11.11.2020 18:14 Ответить
Какой к сраной матери короновирус! Вирус пострашнее в Украине. Человек, попадающий во власть, хоть самую малую (месные депутаты) сразу получают укол алчности, сволочизма, коррупции и пр. И это не лечится. Вкусивший власти никогда ОТ НЕЕ НЕ ОТКАЖЕТСЯ
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11.11.2020 20:49 Ответить
 
 