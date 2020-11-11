НАПК не составляло и не вручало Тупицкому протокол о коррупции, - КС

В Конституционном суде Украины заявляют, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не составляло и не вручали протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, в отношении председателя КС Александра Тупицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КСУ.

"Сегодня, 11 ноября 2020 г., на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции размещена очередная искаженная информация о деятельности Конституционного суда Украины, в том числе и председателя КСУ. Так, в сообщении говорится, что НАПК направило в суды ходатайства о закрытии производства по 62 делам, где в одной из фигурантов указан председатель КСУ Александр Тупицкий. Вместе с тем, НАПК не указал, что это производство касается не протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией в отношении главы Конституционного суда Украины, который, кстати, никогда не составлялся, а именно об иске Александра Тупицкого к НАПК о незаконности действий его должностных лиц и опровержения распространенной ими неправдивой информации", - говорится в сообщении.

В КСУ считают, что НАПК направило указанное ходатайство о прекращении производства в суд с целью избежания юридической ответственности за свои действия.

"Для донесения общественности объективной информации сообщаем, что никаких протоколов в отношении Председателя Конституционного Суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции не составляло и не вручали, как это предусмотрено действующим законодательством. Более того, позиция судей Конституционного Суда Украины заключается в том, чтобы уже составленые НАПК по ним протоколы о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, суды рассматривали по существу. Это позволит законно доказать неправомерность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - добавили в КС.

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Напоминаем, 11 ноября в НАПК заявили, что из-за решения Конституционного Суда от 27 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам о коррупционных правонарушениях. Среди должностных лиц, дела которых будут закрыты был назван председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий.