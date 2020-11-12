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Кравчук (1226) Россия (91262) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук заявил, что у него

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассуждал об ответственности украинских военных за преступления и претензии к России.

Интервью вышло на ресурсе Klymenko Time, передает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос журналиста "В Украине речь идет лишь об амнистии со стороны ОРДЛО. Не было бы более справедливым говорить и о военных преступлениях с украинской стороны?", Кравчук ответил: "Это даже не обсуждается. Я знаю, что многие такие люди с украинской стороны уже наказаны, просто не готов назвать фамилии. Они применяли действия, непредусмотренные даже войной, - жестокое насилие над человеком. Такие люди будут нести наказание. Здесь не будет деления на ОРДЛО и Украину. Тот, кто пришел на Донбасс наживаться, использовать войну в своих интересах - будет наказан обязательно. Такие действия не имеют срока давности".

Отвечая на вопрос об оценке переговоров ТКГ в Минске, Кравчук отметил: "У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы - свою. Но есть одна общая позиция - прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Каменки, - пресс-центр ОС

В Украинской делегации в ТКГ дали объяснение словам Кравчука. Так, глава делегации сказал, что украинские бойцы, которые применяли действия, не предусмотренные даже войной, будут нести наказание.

Как отметил Кравчук, "не будет разделения на ОРДЛО и Украину". Некоторые СМИ писали, что он заявил "украинские военные будут нести ответственность за военные преступления наряду с представителями ОРДЛО".

"В цитате нет "нести ответственность вместе с ОРДЛО", термин "ОРДЛО" неправильный. Есть только "ОРДЛО Украины", - говорится в сообщении делегации.

Также в заявлении подчеркнули, что "военные преступления" простыми словами - это преступления против правил и законов воинской службы, а "военные преступления" - это нарушение правил и обычаев ведения войны, например, убийство военнопленных и мирных жителей или издевательство.

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В то же время подчеркивается, что по поводу привлечения к уголовной ответственности за военные преступления в Украине есть определенные предостережения. Дело в том, что Уголовный кодекс не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, что является нарушением обычаев, а не договорного международного гуманитарного права.

По второй цитате в делегации сообщили, что "следует понимать как "нет претензий к [представителям] РФ и ОРДЛО Украины в ТКГ". "Не стоит путать, разговорный стиль высказываний с официальными заявлениями. Пользуйтесь, пожалуйста, информацией из проверенных источников, обращайтесь за комментариями к нам напрямую", - призвали в делегации.

Кравчук заявил, что у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО, в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+55
Мразота.
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11.11.2020 18:08
+37
Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 8321
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11.11.2020 18:09
+34
Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 3514 Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 6010
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11.11.2020 18:13
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Мразота.
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11.11.2020 18:08 Ответить
Знову вирвали контекст. Виродки зелено сині. Скоро вам повідривають не тільки контекст.
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11.11.2020 20:30 Ответить
Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 8321
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11.11.2020 18:09 Ответить
Та це і експрес тест підтвердить.
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11.11.2020 18:11 Ответить
Когда же они передохнут все!
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11.11.2020 19:22 Ответить
Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 5864
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11.11.2020 18:14 Ответить
Не можу зняти спам. Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 1011
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11.11.2020 18:40 Ответить
Леонид Макарович постарался? Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 6843
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11.11.2020 18:42 Ответить
якийсь його пополиз. Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 7735
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11.11.2020 18:54 Ответить
А у меня получилось)))
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11.11.2020 19:02 Ответить
вирвали з контексту? Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 5337
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11.11.2020 18:10 Ответить
Конечно нет претензий, вылез из нафталина, уже все и забыли о нём, а некоторые думали, что помер давно и не слазит с экранов со своими космическими инициативами на пару со своим единомышленником Фокиным. Ну чего ещё на старости для политика желать, как снова окунуться в этот сладкий наркотик мелькания перед народом и пустой болтовни о высоком
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11.11.2020 18:11 Ответить
Как Вы не хотите понять , что подонки хитросделанные «слуги « , иуда зеленский используют старых мудаков , как прикрытие своей капитуляции Старикан ласты склеит , что с него взять , а клоун скажет - « ну причём , здесь мы с ермаками «
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11.11.2020 18:48 Ответить
А зачем старые мудаки дают себя использовать в таком лайне? Зачем заносят своё имя навсегда в эту гнусную историю? Они не понимают что делают? Капитуляцию расисяне требуют на бумаге, а не обещалками, которым они не верят, чтобы потом в случае нашего невыполнения, сотрясать ими перед европейцами. А у вас всё хитроумные схемы: один дал обещание, а второй ничего не знает ... Это ведь так примитивно Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 9901
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11.11.2020 21:48 Ответить
Похоже, что у дедушки состояние не лучше, чем у Гепы
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11.11.2020 18:11 Ответить
А які в нього можуть бути притензії? Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 5011
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11.11.2020 18:11 Ответить
в пресс-службе пояснили: думал пёрнуть ... но усрался....
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11.11.2020 18:12 Ответить
Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ

Мудак старый. Он за сто лет не научился разговаривать так, чтобы его потом не нужно было отмазывать?
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11.11.2020 18:12 Ответить
А зачем его "отмазывать" ?!

Он своё место в истории застолбил чётко и ясно .

Без его воли и настойчивости ещё твои внуки завялывали б пионЭрский галстук и ходили строем на уроках НВП ... прословляя компартию СССР !
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11.11.2020 18:34 Ответить
Шо там он застолбил, Валера? Он советску власть до последней минуты лизал в самую дырочку и соскочил в последнюю минуту. Галстук, строем ходить, партию прославлять.... Лишь бы ********* что-нибудь. Дурень, так он её и прославлял, пока не припекло.
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11.11.2020 18:47 Ответить
Сразу видно , шо не жил ты в сознательном возрасте в софке и не проникался духом того времени . Токо один фак истории Ирина Фаріон -- работала тогда на кафедре научного коммунизма доцентом уж точно не по истории ОУН , но по истории КПСС . И я её не имею право осуждать ибо все мои друзья-бандеровцы из Франковска и Львова тоже были и комсомольцами и кто-то в компартии состоял . Кто открыто выступал , те большинство не дожили до Незалежності . Таков был весь народ . Это 200-300 лет складывалось в коллонизации . В березне 1991 року , 95% українціів проголосувало за збереження Софкойда , а вже грудні того ж року (як тіки з"явилась можливість) майже тіж самі люди освятили своїм голосами Незалежність . Й лідер був в Україні , на вдачу - галичанин Кравчук . Й його глибинна любов до історії й до народу вона в дитинстві сформувалась . Цього софкоїди не хотіли бачити й тому й дали йому зробити кар"єру . До речі як й Горбачьова .
Сралін з точки зору збереження лояльності був правий , коли вигадав "дітей ворогів народу" , й тих хто жив під окупацією як ворожий елемент для софкоїдної маси .
А Брежнєву вже усе було похер . Ось тому й став галичанин першим секретарем .
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11.11.2020 19:25 Ответить
У Горбачьова батько був репресований куркуль . Хоча на Ставропольщіні й Кубані бідними могли бути лише п"яниці й ледащо ! Й як й в Україні по селах комунякам було дуже важко знайти матеріал для "комітету бідноти" , бо й бідноти майже не було серед тверезих Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 9494 .
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11.11.2020 19:28 Ответить
Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 3514 Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 6010
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11.11.2020 18:13 Ответить
Україна вже втомилась від цього проросійського діда.
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11.11.2020 18:14 Ответить
доки ще ця кодла манкуртів та малоросів з москалями буде знущатись над Україною та українцями?
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11.11.2020 18:15 Ответить
Я так розумію, щ Кравчук є неперевершеним джерелом, на яке посилатися не можна ("Не стоит путать, разговорный стиль высказываний с официальными заявлениями. Пользуйтесь, пожалуйста, информацией из проверенных источников, обращайтесь за комментариями к нам напрямую", - призвали в делегации.Источник: https://censor.net/ru/n3230489)
І напевне самого Кравчука потрібно" вирвати з контексту", оскільки ліміт зашкварів він перебрав, навіть враховуючи старечий маразм.
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11.11.2020 18:23 Ответить
Убеждён на все 100 , что в душе Макарыч в душе уже тысячу раз ***** назвал *****м , а жителей "Запоребрика" мокшанцами ...
Но он бы не был бы никогда "идущим сковь капли" , если бы не умел делать так , шо вроде ничего обидного для мокшанцев не сделала и не сказал , а убить этого "хохла" хочет каждый ватный носитель боярышника ...
Вроде любезен был и обходителей . Ельцину респект , Горбачеву -- тоже . А на те : референдум и софкоидный труп уже давно згнил . И шо-вы шо-вы -- Путин никакое не ***** .

Неа .
Не а , я каждому райсеянину готов на ухо закричать , шо Путин - (не) *****, ***** , ***** ... ***** !!!

Ну вы мя поняли или как ?!
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11.11.2020 18:23 Ответить
А ты сам понял?
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11.11.2020 18:31 Ответить
Если бы не Макарыч , так ещё твои внуки ходили бы пионерским строем и славили б дорогих вождей КПСС ...
Почитай воспоминания Ельцина и Шушкевича . А так же цитаты Назырбаева -- если эти имена те об чём-то говорят . Если не говорят ни об чём , тогда и мне с тобой не об чём говорить !
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11.11.2020 18:49 Ответить
Ну не все же могут знать, что должен уметь переговорщик) Все почему то считают, что если му. аку сказать, что он му....(Нехороший человек), по потом с этой редиской можно о чем то договорится)))
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11.11.2020 19:12 Ответить
Тікай з села, льонька дементний! Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 30
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11.11.2020 18:25 Ответить
"Кравчук отметил: "У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы - свою."

Не знаю, яку свою ватну позицію відстоюють позеленілі гебняві, та в цьому ТКГ НІХТО не відстоює позицію України.
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11.11.2020 18:27 Ответить
Дожився, на схилі щось як скаже мов в порожню бочку пердне.
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11.11.2020 18:27 Ответить
Какая же всё таки это мерзкая свинья. Его место у расстрельной стены .
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11.11.2020 18:29 Ответить
У Кравчука нет претензий к тому что на Донбассе покалечено и погибло более 29 тыс. украинцев с вины парашостано, но есть претензии к добровольцам и защитникам Украины, нет претензий у Кравчука к тому что калаборанты кричали введи войска Путин и распарывали животы украинцам к этим представителям ОРДЛО нет претензий, а есть претензии к тому что он получает маленькую пенсию от Украины. .... Кравчук мерзкий человек, предательство никуда не делось
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11.11.2020 18:30 Ответить
Як дістав вже цей хронічно перший президент.
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11.11.2020 18:30 Ответить
Все переговорщики с Украинской стороны ,бывшие советские люди . Которые дружили и радовались что россия могущественная страна , они на этом выросли . Потому , Кравчук , Кучма ,Фокин и прочие люди из ссср воспринимают россию как свою ,дружескую страну . У них менталитет другой ,дружеский со своими бывшими государствами ссср . Надо менять было их давно и ставить в переговорный процесс , людей которые воспринимают россию как агрессора и ордло как бандитскую группировку ,которая взяла в заложники населения части Украины . Только тогда процесс пойдет . Россия воспринимает Украину как враждебное государство и это было в советском союзе , украинцев они считали предателями и врагами . как и татар . И эта пропаганда вдалбливалась 70 лет . И вот эти люди с советским характером и воспитанием ведут переговоры . И что вы хотите от них услышать ?
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11.11.2020 18:31 Ответить
Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 3739
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11.11.2020 18:32 Ответить
А ты вообще в курсе , шо в мире называют военными преступлениями ?!
Если нет , тебе к военному прокурору Матиосу -- он те объяснит , за что посадил бойцов "Торнадо" . Там много вопросов осталось и недоверия к приговору .
Но если допустить, шо оне реально насиловали черенком лопаты сепарских жён и дочек ?!
И если допустить , что многократносудимые пошли в эту военскую часть не в патриотическом порыве , а в "чисто конкретном" желании своих низменных желаний и страстей ?!

Кстати , когда янки в Париж вошли в 1945-м тысячи парижанок готовы были к вольным отношениям с солдатами и офицерами совершенно в патриотическо-сексуальном порыве ... Но нашлись и такие янки , которым нравилось насилие и истязание ...
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11.11.2020 18:46 Ответить
а если допустить что они не насиловали, а мешали мегаприбьілям? Тем более , что в условиях войньі самое главное єто деньги, деньги и еще раз деньги, а насилие єто и есть война
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11.11.2020 19:18 Ответить
Я ж кажу - багато питань й лише припускаю .
А Ви припускаєта , що такий як Онупрієнко теж міг піти воювати ?!
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11.11.2020 19:48 Ответить
Канешн, там онупрієнки зі всієї расеї необ'ятної з'їжалися, чи хто депутату Рибаку живота різав , або руки за Тризуб рубав ? А "лікар "уролог районної поліклініки Донецька (Кіровський район) займався кастрацією українських бійців у полоні.А "ГІВІ" прямо на відео як катував українських полонених, що, не бачили???? А Сірійські відео де араба живого забивають кувалдою, ріжуть на куски, палять.Звучить "руцкий ізик" і пісня росиянских спецназовцев"забираю ребенка, и убиваю мать"
Все, що знали за нацизм-фашизм, можете забути, росіяці всім дають фору
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11.11.2020 20:04 Ответить
Ви шо думаєте , що я за кадирівця буду слово добре казати ? Да с тієї сторони важко взагалом знайти людей . Виключно нелюді , гвалтівники , вбивці й нацисти - Мільчкаков один чого коштує . Але припускати , що з українського боку усі гуманісти швейцери те ж якось примітивно . Хто беспосередньо вилив кислоту на Катю Ганзюк -- чи не ветеран ?!
Хто вбив дівчину-копа в Днепрі - Пугачьов з того ж "Торнадо" . Я до того вбивства не бажав вірити , що Матіос не зовсім забрехався . Україна пережила лихі 90ті , коли круто було бути рекетиром й бандитом . Ціле покоління вихованно на "романтиці" рекету й фільмецах типа "Бригада" або "Бандитський Пітербург" . Це вже данність часу .
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11.11.2020 20:30 Ответить
Украинскую девушку-копа вбив А.Пугачев - уроженец Тамбовской области РФ и на момент задержания разыскивался по подозрению в совершении ряда тяжелых преступлений.
"Бригада" або "Бандитський Пітербург" усё расеянские сериалы пропагандирующие культ силы и войну.Подозреваемый в убийстве Ганзюк некто Мангер,суды не закончились)в свое баллотировался в народные депутаты Украины, но безуспешно. Был пом депутата от «Партии регионов» Алексея Журавко. Шо Партия Регионов, шо Журавка я помню как антиукраинских , проросеянских деятелей
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11.11.2020 22:38 Ответить
Як в Вас з інтелектом ? Проблеми , що 10 разів півторювати ?!
Що за примітив . Півторюю -- за ********** некто не каже , ніхто не спростовує , що їх маріонетки і васали з Дирляндії майже усі військові злочинці . А Кадиров й його банда (кадирівці) стали військовими злочинцями йще задовго до вторгнення в Україну .
До речі Рибак був демутатом від "Батьківщини" , яку я з 2003 року підтримую . Він був головою осередка "Батьківщини" з 2007 року в Горловці .
Але справа в зовсім іншому . Кравчук мав на увазі виключно військових злочинців . В чому він не правий - тобто я що додав , то "війскові злочини , якщо вони дійсно були й будуть доведенні міжнародним судом в Гаазі" .

На рахунок Мангера - проти Левіна (організатор) є майже 100% доказова база . Проти Мангера майже нічого , бо слова виконавця нападу (а я саме виконавців мав на увазі - вони ветерани) варті для суда майже нуль . Бо в замовних злочинах нема жодного сенсу , якщо виконавці мають хочь якесь уявлення про замовника .
Якщо Левін не приведе докази , що замовник Мангер , то справа проти Мангера розвалиться в суді на дрібні шматочки .
Але ж я зовсім на інше вказував . На особистість виконавція , для яких покалічити кислотою молоду жінку , яку вони не знали до того як до сартиру сходити . Ось ветерани з судимістю .
Де гарантії , що вони на Донбасі не коїли те ж саме , ще маючи статус захістника України ?!
На превеликий жаль тоді брали усіх добровольців й не перевіряли , чи вони мали кримінальне минуле . Особливо вибіру тоді не було ... але й наслідки ...
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12.11.2020 01:25 Ответить
Кравчук не правий в тому, що військові злочини на Донбасі і Росія речі, які не роздільні,до приходу туди расеї там ніяких злочинів військових не було.

Військових злочинів росіянських він зовсім не бачить зовсім , та і саму росію він там не бачить, всепереч Законів України, до речі

Піде Росія-всі військові злочини тут же припиняться Ви ж мені втираєте що є кримінальна злочинність на Росії і на Україні, і є злочинці і бандити. Ну є, і що ?

PS ПС звинувачували такі як ви,нічого не підтвердилося.Злочинці в військах добре,бо задача військових вбивати професіонально людей (противника) найнайбільше і якнайкращим чином,і найскоріше,а в будь-якій справі досвід це передусім.Військових цьому вчать роками,і тренують на практиці по Сіріях, Грузіях,навчають брехати і ховати правильно сліди своїх злочинів,а у нас же пацифісти одні були.
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12.11.2020 02:27 Ответить
Кравчук звинувачує українців в військових злочинах, але чомусь не готовий назвати прізвища(то може наговорює?),до Росії ж у нього претензій не має.

Розкажіть хоча б ви йому, бо воно меле і по старості літ не розуміє ,що каже,що військові мають командира, підкоряються йому, носять видимі знаки, і коли буде світити Гаага,ну допустимо, за військові злочини,ви ж стверджуєте? То відповідальність всім, і зразу,Радован Кораджич підтвердить.А от рядового в Гаагу не повезуть
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12.11.2020 02:47 Ответить
Кадиров,він расеянен чи ні? І хто такі кадировці?
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11.11.2020 22:43 Ответить
Коли вже можна буде щонебудь нормальне "вирвати з контексту" цього старого дурня?! )) Країна здригається кожний раз, коли він розкриває рота. Цей баран несе антидержавну пургу з видом мудреця, а потім різні аналітики виколупують з його висерів "раціональне зерно". Макарович, йди вже додому на пічку від гріха подалі.
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11.11.2020 18:34 Ответить
Кравчук звичайнісінька комуняцька гидота, вимостивша шлях для патологічного покидька й вбивці-кучми
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11.11.2020 18:37 Ответить
Але ж це правда.
В Кравчучки жодних претензій до рашки.
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11.11.2020 18:39 Ответить
Кравчук комуняцька хвойда і зрадник.
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11.11.2020 18:40 Ответить
Да уберите же этого старого дегенерата. Чтобы понять бред выжившего из ума старпера еще переводчик нужен Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 6289?
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11.11.2020 18:41 Ответить
Стара комуняцька потвора!
Будеш поряд з усіма зе-єрмаками сидіти 😡
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11.11.2020 18:43 Ответить
Сколько ета мразота сепарская еще должна облить грязью и вылить дерьма на Украину чтобы ему бошку проломить?
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11.11.2020 18:43 Ответить
Тобто, військова операція на донбасі та криму, десятки тисяч загиблих, то відстоювання інтересів, до яких немає претензій. Зрозуміло, черговий сеанс уріноофтальмії.
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11.11.2020 18:44 Ответить
Кравчука в печку.
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11.11.2020 18:44 Ответить
Еще немного и он от нас потребует извинений и репараций за то что Рашке и боевикам причинили неудобства и разрушили все планы
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11.11.2020 18:45 Ответить
Самое правильное взять Кравчука и остальных его идеологов в ТКГ и перевести их через линию разграничение ( как раз КПВВ в Счастье открылось ) и пускай Кравчук и вся эта компания толкают свои предложения в ДНР оккупантам !! один только вопрос когда Кравчука снимут? а если по нормальному то ему ещё надо нехилый срок выписать за антигосударственную деятельность !! это интересно как на нашу делегацию смотрят Франция и Германия с такими высказываниями?? Одним словом Кравчук просто конченный, старая шавка Медведчука !!!!
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11.11.2020 18:49 Ответить
І не випускать, навіть якщо дуже сильно проситимуть повернутися
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11.11.2020 19:54 Ответить
а нам пофиг на ваши, макарыч претензии или их отсутствие...
вас туда поставили отстаивать интересы и говорить от имени Государства Украина... а не от своего личного... находить компромиссы - это не значит подмахивать врагу... это отстаивать и настаивать...не забывая, что это не мы начали эту войну... и не мы влезли в рашку учить их как жить и с кем дружить... и не надо сильно умничать в интервью...ибо из последних достижений - сдача интересов Украины и подготовка для изнасилования Конституции...
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11.11.2020 18:50 Ответить
Кравчук: претензий нет, стреляйте, убивайте, пытайте, издевайтесь, насилуйте и грабьте граждан Украины и дальше.
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11.11.2020 18:51 Ответить
Алиев заявил о материальных претензиях к Армении за оккупацию Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена, и Баку победил в ней. По его словам, Азербайджан проведет оценку ущерба в регионе и потребует от Армении компенсации.
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11.11.2020 18:52 Ответить
Седая посрать отпустила, а он всё не может угомониться, надо его прах в скором будущем в рашку отправить, не**й нашу землю всякими отходами засорять
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11.11.2020 18:54 Ответить
Каждый день тренирую правую руку с помощью экспандера - в день Х рука не дрогнет.
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11.11.2020 18:55 Ответить
Это похвально, но все же тренировать руки надо эспандером, а не экспандером.
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11.11.2020 19:09 Ответить
Мне кажется что на результате это аж никак не отразится..
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11.11.2020 20:46 Ответить
по моему они вообще уже там уху ели...
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11.11.2020 19:00 Ответить
Запомни, старый маразматик, нет никаких "неподконтрольных Украине территорий", есть оккупированные расеей , расеянскими наемниками и сепаротеррористами территории Украины.
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11.11.2020 19:03 Ответить
Кравчук в свое сделал Крым автономией - "Бо Россия сильно давила" - это дословно, лично
сам по телику слышал от него.
То есть он и положил начало аннексии Крыма.А если вспомнить Макарычу потерю флота который стоял в Крыму (не дал Касатонову звание адмирала и вообще не принял) и великие
успехи в экономике - купоны, нищета, кравчучки - то он вообще должен сунуть нос в гавно и
не высовывать! Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 4551
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11.11.2020 19:16 Ответить
Он должен в говне быть похоронен.
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11.11.2020 21:33 Ответить
Про Касатонова правда. Після проголошення Незалежності, Чорноморський флот був готовий присягнути на вірність Україні і у Київ прибула делегація на чолі з Касатоновим. Ця делегація у Києві більше тижня сиділа, ждала щоб Кравчук їх прийняв. Щодня дзвонили в його канцелярію, а коли там відповіли, щоб їхали назад у Крим, їх сповістять коли Кравчук зможе прийняти, то Касатонов розізлився, набрав Єльцина і сказав: "Що нам робити, Кравчук не хоче приймати у нас присягу?". П'яний Єльцин відповів: "Ну єслі Кравчук нє хочєт, то прієзжайтє в маску, поднімєм там андрєєвскій флаг". Цю історію розказували співробітники, які на той час працювали у генеральному штабі ЗСУ.
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11.11.2020 22:12 Ответить
у меня нет претензий ни к сталину, ни к пострадавшим при голодоморах, репрессиях, расстрелах..... сталин отстаивал свою позицию, а пострадавшие свою. у меня нет претензий к гитлеру. он остаивал свою позицию, а евреи свою....
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11.11.2020 19:25 Ответить
оно шото чувствует и потому напрашивается чтобы его прибили шоб не мучилось Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ - Цензор.НЕТ 8935
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11.11.2020 19:27 Ответить
...в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях Источник: https://censor.net/ru/n3230489
яких "народов", смердюче ти падло? народів "днр/лнр"?
вітаю, панство, "представник" нібито України в ТКГ визнає якісь "народи" на окупованій території.
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11.11.2020 19:31 Ответить
не плутайте особисту думку з точкою зору держави. Понабирали з курсів вищої партійної школи
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11.11.2020 20:01 Ответить
А какие народы живут на неподконтрольной территории донбасса? Удод
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11.11.2020 20:17 Ответить
типо это деменция у старикашки. пусть ещё скажут, для подтверждения, шо он по подмышкам шариться, когда в туалете посцать хочет. весь волос там уже повырывал )))
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11.11.2020 20:33 Ответить
А вот интересно, до каких пор таких идиотов, позорящих Украину, мы будем терпеть? Мозгов уже нет, правильно (без толмача) высказываться не способен! Ну и для ***** нам это протухшее тело нужно? Пора уже к земле привыкать!
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11.11.2020 20:41 Ответить
Дайте ему селёдки!
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11.11.2020 21:44 Ответить
У тебе, стара комуняцька падлюко, не було ні до кого претензій і у 1992-му, коли навколо всі кому не лінь, румуни, угорці, поляки, кацапня заявляли претензії на українські землі, а ти падло відповідав: "До нас усі заявляють претензії, а у нас претензій ні до кого не має!"
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11.11.2020 22:00 Ответить
у этого старпера наверно есть претензии к украинцам раз нет претензий к кацапам.
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11.11.2020 22:15 Ответить
Проговорился, старый олух.
Крачук и агентура Кремля
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12.11.2020 02:33 Ответить
Кравчук коли був у ВР в фракції Медвечука виступив і сказав, що він краще був би собі руки дав відрубати як підписати про незалежність України! Лис нещасний за комуністів грав ні вашим ні нашим, так і продовжує зарас! Гнати в шию брехуна нещасного!
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12.11.2020 06:23 Ответить
А до кого є? До самого себе! В нього в голові вже полова а не розум а йому, ще на перемовини довірили!
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12.11.2020 06:30 Ответить
Це нормальними словами означає, що Кравчук наплював на могили десятків тисяч тих патріотів, що загинули в роійсько-українській війні, яка почалась 2014 року і йде до цих пір. У нього амнезія, він не памятає хто вкрав Крим і Донбас, хто надає гумконвої ДРГ і бронетехніку на фронт з того боку окупації.
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12.11.2020 06:55 Ответить
Яка в ОРДЛО може бути "своя позиция", це територія України, захоплена терористами. Чому у Кравчука немає претензій до терористів, - оце важливе питання.
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12.11.2020 10:19 Ответить
Паскуда.
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14.11.2020 17:40 Ответить
 
 