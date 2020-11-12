Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассуждал об ответственности украинских военных за преступления и претензии к России.

Интервью вышло на ресурсе Klymenko Time, передает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос журналиста "В Украине речь идет лишь об амнистии со стороны ОРДЛО. Не было бы более справедливым говорить и о военных преступлениях с украинской стороны?", Кравчук ответил: "Это даже не обсуждается. Я знаю, что многие такие люди с украинской стороны уже наказаны, просто не готов назвать фамилии. Они применяли действия, непредусмотренные даже войной, - жестокое насилие над человеком. Такие люди будут нести наказание. Здесь не будет деления на ОРДЛО и Украину. Тот, кто пришел на Донбасс наживаться, использовать войну в своих интересах - будет наказан обязательно. Такие действия не имеют срока давности".

Отвечая на вопрос об оценке переговоров ТКГ в Минске, Кравчук отметил: "У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы - свою. Но есть одна общая позиция - прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях".

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В Украинской делегации в ТКГ дали объяснение словам Кравчука. Так, глава делегации сказал, что украинские бойцы, которые применяли действия, не предусмотренные даже войной, будут нести наказание.

Как отметил Кравчук, "не будет разделения на ОРДЛО и Украину". Некоторые СМИ писали, что он заявил "украинские военные будут нести ответственность за военные преступления наряду с представителями ОРДЛО".

"В цитате нет "нести ответственность вместе с ОРДЛО", термин "ОРДЛО" неправильный. Есть только "ОРДЛО Украины", - говорится в сообщении делегации.

Также в заявлении подчеркнули, что "военные преступления" простыми словами - это преступления против правил и законов воинской службы, а "военные преступления" - это нарушение правил и обычаев ведения войны, например, убийство военнопленных и мирных жителей или издевательство.

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В то же время подчеркивается, что по поводу привлечения к уголовной ответственности за военные преступления в Украине есть определенные предостережения. Дело в том, что Уголовный кодекс не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, что является нарушением обычаев, а не договорного международного гуманитарного права.

По второй цитате в делегации сообщили, что "следует понимать как "нет претензий к [представителям] РФ и ОРДЛО Украины в ТКГ". "Не стоит путать, разговорный стиль высказываний с официальными заявлениями. Пользуйтесь, пожалуйста, информацией из проверенных источников, обращайтесь за комментариями к нам напрямую", - призвали в делегации.

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