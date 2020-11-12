Кравчук заявил, что у него "нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО", в пресс-службе пояснили: имелись в виду представители в ТКГ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассуждал об ответственности украинских военных за преступления и претензии к России.
Интервью вышло на ресурсе Klymenko Time, передает Цензор.НЕТ.
Так, на вопрос журналиста "В Украине речь идет лишь об амнистии со стороны ОРДЛО. Не было бы более справедливым говорить и о военных преступлениях с украинской стороны?", Кравчук ответил: "Это даже не обсуждается. Я знаю, что многие такие люди с украинской стороны уже наказаны, просто не готов назвать фамилии. Они применяли действия, непредусмотренные даже войной, - жестокое насилие над человеком. Такие люди будут нести наказание. Здесь не будет деления на ОРДЛО и Украину. Тот, кто пришел на Донбасс наживаться, использовать войну в своих интересах - будет наказан обязательно. Такие действия не имеют срока давности".
Отвечая на вопрос об оценке переговоров ТКГ в Минске, Кравчук отметил: "У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы - свою. Но есть одна общая позиция - прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях".
В Украинской делегации в ТКГ дали объяснение словам Кравчука. Так, глава делегации сказал, что украинские бойцы, которые применяли действия, не предусмотренные даже войной, будут нести наказание.
Как отметил Кравчук, "не будет разделения на ОРДЛО и Украину". Некоторые СМИ писали, что он заявил "украинские военные будут нести ответственность за военные преступления наряду с представителями ОРДЛО".
"В цитате нет "нести ответственность вместе с ОРДЛО", термин "ОРДЛО" неправильный. Есть только "ОРДЛО Украины", - говорится в сообщении делегации.
Также в заявлении подчеркнули, что "военные преступления" простыми словами - это преступления против правил и законов воинской службы, а "военные преступления" - это нарушение правил и обычаев ведения войны, например, убийство военнопленных и мирных жителей или издевательство.
В то же время подчеркивается, что по поводу привлечения к уголовной ответственности за военные преступления в Украине есть определенные предостережения. Дело в том, что Уголовный кодекс не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, что является нарушением обычаев, а не договорного международного гуманитарного права.
По второй цитате в делегации сообщили, что "следует понимать как "нет претензий к [представителям] РФ и ОРДЛО Украины в ТКГ". "Не стоит путать, разговорный стиль высказываний с официальными заявлениями. Пользуйтесь, пожалуйста, информацией из проверенных источников, обращайтесь за комментариями к нам напрямую", - призвали в делегации.
Пожалуйста, подождите...
Мудак старый. Он за сто лет не научился разговаривать так, чтобы его потом не нужно было отмазывать?
Он своё место в истории застолбил чётко и ясно .
Без его воли и настойчивости ещё твои внуки завялывали б пионЭрский галстук и ходили строем на уроках НВП ... прословляя компартию СССР !
Сралін з точки зору збереження лояльності був правий , коли вигадав "дітей ворогів народу" , й тих хто жив під окупацією як ворожий елемент для софкоїдної маси .
А Брежнєву вже усе було похер . Ось тому й став галичанин першим секретарем .
І напевне самого Кравчука потрібно" вирвати з контексту", оскільки ліміт зашкварів він перебрав, навіть враховуючи старечий маразм.
Но он бы не был бы никогда "идущим сковь капли" , если бы не умел делать так , шо вроде ничего обидного для мокшанцев не сделала и не сказал , а убить этого "хохла" хочет каждый ватный носитель боярышника ...
Вроде любезен был и обходителей . Ельцину респект , Горбачеву -- тоже . А на те : референдум и софкоидный труп уже давно згнил . И шо-вы шо-вы -- Путин никакое не ***** .
Неа .
Не а , я каждому райсеянину готов на ухо закричать , шо Путин - (не) *****, ***** , ***** ... ***** !!!
Ну вы мя поняли или как ?!
Почитай воспоминания Ельцина и Шушкевича . А так же цитаты Назырбаева -- если эти имена те об чём-то говорят . Если не говорят ни об чём , тогда и мне с тобой не об чём говорить !
Не знаю, яку свою ватну позицію відстоюють позеленілі гебняві, та в цьому ТКГ НІХТО не відстоює позицію України.
Если нет , тебе к военному прокурору Матиосу -- он те объяснит , за что посадил бойцов "Торнадо" . Там много вопросов осталось и недоверия к приговору .
Но если допустить, шо оне реально насиловали черенком лопаты сепарских жён и дочек ?!
И если допустить , что многократносудимые пошли в эту военскую часть не в патриотическом порыве , а в "чисто конкретном" желании своих низменных желаний и страстей ?!
Кстати , когда янки в Париж вошли в 1945-м тысячи парижанок готовы были к вольным отношениям с солдатами и офицерами совершенно в патриотическо-сексуальном порыве ... Но нашлись и такие янки , которым нравилось насилие и истязание ...
А Ви припускаєта , що такий як Онупрієнко теж міг піти воювати ?!
Все, що знали за нацизм-фашизм, можете забути, росіяці всім дають фору
Хто вбив дівчину-копа в Днепрі - Пугачьов з того ж "Торнадо" . Я до того вбивства не бажав вірити , що Матіос не зовсім забрехався . Україна пережила лихі 90ті , коли круто було бути рекетиром й бандитом . Ціле покоління вихованно на "романтиці" рекету й фільмецах типа "Бригада" або "Бандитський Пітербург" . Це вже данність часу .
"Бригада" або "Бандитський Пітербург" усё расеянские сериалы пропагандирующие культ силы и войну.Подозреваемый в убийстве Ганзюк некто Мангер,суды не закончились)в свое баллотировался в народные депутаты Украины, но безуспешно. Был пом депутата от «Партии регионов» Алексея Журавко. Шо Партия Регионов, шо Журавка я помню как антиукраинских , проросеянских деятелей
Що за примітив . Півторюю -- за ********** некто не каже , ніхто не спростовує , що їх маріонетки і васали з Дирляндії майже усі військові злочинці . А Кадиров й його банда (кадирівці) стали військовими злочинцями йще задовго до вторгнення в Україну .
До речі Рибак був демутатом від "Батьківщини" , яку я з 2003 року підтримую . Він був головою осередка "Батьківщини" з 2007 року в Горловці .
Але справа в зовсім іншому . Кравчук мав на увазі виключно військових злочинців . В чому він не правий - тобто я що додав , то "війскові злочини , якщо вони дійсно були й будуть доведенні міжнародним судом в Гаазі" .
На рахунок Мангера - проти Левіна (організатор) є майже 100% доказова база . Проти Мангера майже нічого , бо слова виконавця нападу (а я саме виконавців мав на увазі - вони ветерани) варті для суда майже нуль . Бо в замовних злочинах нема жодного сенсу , якщо виконавці мають хочь якесь уявлення про замовника .
Якщо Левін не приведе докази , що замовник Мангер , то справа проти Мангера розвалиться в суді на дрібні шматочки .
Але ж я зовсім на інше вказував . На особистість виконавція , для яких покалічити кислотою молоду жінку , яку вони не знали до того як до сартиру сходити . Ось ветерани з судимістю .
Де гарантії , що вони на Донбасі не коїли те ж саме , ще маючи статус захістника України ?!
На превеликий жаль тоді брали усіх добровольців й не перевіряли , чи вони мали кримінальне минуле . Особливо вибіру тоді не було ... але й наслідки ...
Військових злочинів росіянських він зовсім не бачить зовсім , та і саму росію він там не бачить, всепереч Законів України, до речі
Піде Росія-всі військові злочини тут же припиняться Ви ж мені втираєте що є кримінальна злочинність на Росії і на Україні, і є злочинці і бандити. Ну є, і що ?
PS ПС звинувачували такі як ви,нічого не підтвердилося.Злочинці в військах добре,бо задача військових вбивати професіонально людей (противника) найнайбільше і якнайкращим чином,і найскоріше,а в будь-якій справі досвід це передусім.Військових цьому вчать роками,і тренують на практиці по Сіріях, Грузіях,навчають брехати і ховати правильно сліди своїх злочинів,а у нас же пацифісти одні були.
Розкажіть хоча б ви йому, бо воно меле і по старості літ не розуміє ,що каже,що військові мають командира, підкоряються йому, носять видимі знаки, і коли буде світити Гаага,ну допустимо, за військові злочини,ви ж стверджуєте? То відповідальність всім, і зразу,Радован Кораджич підтвердить.А от рядового в Гаагу не повезуть
В Кравчучки жодних претензій до рашки.
Будеш поряд з усіма зе-єрмаками сидіти 😡
вас туда поставили отстаивать интересы и говорить от имени Государства Украина... а не от своего личного... находить компромиссы - это не значит подмахивать врагу... это отстаивать и настаивать...не забывая, что это не мы начали эту войну... и не мы влезли в рашку учить их как жить и с кем дружить... и не надо сильно умничать в интервью...ибо из последних достижений - сдача интересов Украины и подготовка для изнасилования Конституции...
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена, и Баку победил в ней. По его словам, Азербайджан проведет оценку ущерба в регионе и потребует от Армении компенсации.
сам по телику слышал от него.
То есть он и положил начало аннексии Крыма.А если вспомнить Макарычу потерю флота который стоял в Крыму (не дал Касатонову звание адмирала и вообще не принял) и великие
успехи в экономике - купоны, нищета, кравчучки - то он вообще должен сунуть нос в гавно и
не высовывать!
яких "народов", смердюче ти падло? народів "днр/лнр"?
вітаю, панство, "представник" нібито України в ТКГ визнає якісь "народи" на окупованій території.
Крачук и агентура Кремля