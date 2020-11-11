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Чиновник и бизнесмен в Днепре похитили 1,2 млн грн на паромных перевозках во время строительства моста, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновник и бизнесмен в Днепре похитили 1,2 млн грн на паромных перевозках во время строительства моста, - Нацполиция

Следователи Днепропетровской области разоблачили двух мужчин в присвоении более 1,2 млн бюджетных средств, выделенных на услуги по перевозке паромным средством жителей г.Днепр во время ремонта Нового моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Так, в служебном подлоге и растрате бюджетных средств подозревают директора коммунального предприятия Днепровского городского совета и физическое лицо-предприниматель.

"Установлено, что в августе 2019 года чиновник и предприниматель заключили договор о предоставлении услуг по перевозке паромным транспортом жителей Днепра во время ремонта Нового моста. Действуя из корыстных побуждений, предприниматель внес в акты оказания услуг заведомо ложные сведения об объеме отработанных транспортными речными судами часов, а директор коммунального предприятия, будучи с ним в сговоре, подписал указанный официальный документ", - говорится в сообщении.

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Таким образом, из выделенных на эти услуги 1,8 млн грн средств, злоумышленники присвоили свыше 1,2 млн грн.

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовных производствах, открытых по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Дело направлено в суд. Сейчас обоим чиновникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако директор коммунального предприятия внес залог в сумме 1,2 млн грн. Кроме этого, его отстранили от занимаемой должности, а на имущество наложили арест.

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Автор: Роман Свиридович
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Да не похитили , а ******** .
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11.11.2020 18:18 Ответить
при януковиче так не воровали как при зеленском
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11.11.2020 18:22 Ответить
Как провожали пароходы.. савсем не так как паезда)))
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11.11.2020 18:27 Ответить
Они там все Ангелы!!!!! С-ка все га....доны!!!!!Нажритесь уже вдоволь!!
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11.11.2020 18:30 Ответить
Ну похитили, а дальше что? Что, посадят их на долгие годы? Да ни хрена им не будет, как и всем остальным, лишь бы только поп#здеть, на том всё и прекратится.
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11.11.2020 20:32 Ответить
Самый плохой финал, опять паромная переправа но в другом месте.
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12.11.2020 10:29 Ответить
И как эти полюцианты, через год!, посчитали количество рейсов катера? Авяков умеет перемещать во времени своих псов? Туфта это, от зелёной плесени. Их выворачивает от слов Днепр и Филатов! Ну-ну, скоты... Полюция снова превратилась в легальную банду рэкетиров. Слава выборцям зелёного ублюдка.
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11.11.2020 21:38 Ответить
Зелохи где посадки?
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11.11.2020 22:37 Ответить
 
 