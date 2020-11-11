Чиновник и бизнесмен в Днепре похитили 1,2 млн грн на паромных перевозках во время строительства моста, - Нацполиция

Следователи Днепропетровской области разоблачили двух мужчин в присвоении более 1,2 млн бюджетных средств, выделенных на услуги по перевозке паромным средством жителей г.Днепр во время ремонта Нового моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Так, в служебном подлоге и растрате бюджетных средств подозревают директора коммунального предприятия Днепровского городского совета и физическое лицо-предприниматель.

"Установлено, что в августе 2019 года чиновник и предприниматель заключили договор о предоставлении услуг по перевозке паромным транспортом жителей Днепра во время ремонта Нового моста. Действуя из корыстных побуждений, предприниматель внес в акты оказания услуг заведомо ложные сведения об объеме отработанных транспортными речными судами часов, а директор коммунального предприятия, будучи с ним в сговоре, подписал указанный официальный документ", - говорится в сообщении.

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Таким образом, из выделенных на эти услуги 1,8 млн грн средств, злоумышленники присвоили свыше 1,2 млн грн.

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовных производствах, открытых по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Дело направлено в суд. Сейчас обоим чиновникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако директор коммунального предприятия внес залог в сумме 1,2 млн грн. Кроме этого, его отстранили от занимаемой должности, а на имущество наложили арест.

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