Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским

Украинская кинорежиссер и писательница Ирина Цилык заявила, что отказывается от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", которое присудил ей президент Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в фейсбуке.

"Давайте считать этот пост моей официальной позицией. Вчера я случайно из СМИ узнала о звании "заслуженного деятеля искусств Украины", которое было вручено мне президентом Украины. Эта новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет. Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это - ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, несмотря на это, с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества обидели несправедливыми действиями нынешние власти", - написала она.

Звание присудили режиссеру 9 ноября по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства указом президента. Ранее сегодня стало известно, что от ордена "За заслуги" 3-й степени, присужденногоо Зеленским в тот же день, отказывается кинорежиссер Валентин Васянович.

Ирина Цилык - автор документального фильма "Земля голубая, как апельсин", который получил награду за режиссуру на кинофестивале "Сандэнс" в Штатах, писательница и поэтесса.

Ранее по аналогичной причине (открытие уголовных дел против ряда продакшнов) от ордена "За заслуги" отказался кинорежиссер Валентин Васянович, автор фильма "Атлантида", получевшего награду в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.