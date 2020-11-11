Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским
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Украинская кинорежиссер и писательница Ирина Цилык заявила, что отказывается от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", которое присудил ей президент Владимир Зеленский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в фейсбуке.
"Давайте считать этот пост моей официальной позицией. Вчера я случайно из СМИ узнала о звании "заслуженного деятеля искусств Украины", которое было вручено мне президентом Украины. Эта новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет. Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это - ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, несмотря на это, с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества обидели несправедливыми действиями нынешние власти", - написала она.
Звание присудили режиссеру 9 ноября по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства указом президента. Ранее сегодня стало известно, что от ордена "За заслуги" 3-й степени, присужденногоо Зеленским в тот же день, отказывается кинорежиссер Валентин Васянович.
Ирина Цилык - автор документального фильма "Земля голубая, как апельсин", который получил награду за режиссуру на кинофестивале "Сандэнс" в Штатах, писательница и поэтесса.
Ранее по аналогичной причине (открытие уголовных дел против ряда продакшнов) от ордена "За заслуги" отказался кинорежиссер Валентин Васянович, автор фильма "Атлантида", получевшего награду в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.
Пожалуйста, подождите...
давно пора з цим кінчати
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Браво! І Цілик, і Васяновичу - chapeau bas!
А ви кажете - репутацій нема, спільноти нема, еліт нема...
Отак воно все й формується.
Вітаю наших прекрасних кінематографістів.
Аплодую цьому вчинкові з таким самим зворушенням, як раніше - їхнім перемогам на міжнародних фестивалях: браво!
Трохи навіть дивно, що в адресу Шмигаля не відчувається ніякого негативу.
Ні карикатур,ні жаб,ні анекдотів. Усе ловить Зе.
Гончаруку так не повезло. Його б за цей карантин на 5 хвилин соцмережі вже б розбомбили.
А тут - нічого. Феноменально.
Це не президент, а зрадник.
Він свідомо руйнує армію.
Солдатів годують наче бомжів на помийниці.
2. Зрозуміло, що на День Незалежності вручають не всім. Та й взагалі вручати на свята не є обов'язковим, хоча зазвичай масові вручення відбуваються якраз на те чи інше свято. Наприклад, Потап за свої "Пиришкі-пупиришкі" та "Ат сасни мнє, ат сасни, атарві іголачку" отримав звання Заслуженого артиста напередодні Дня Конституції (церемонія вручення відбулась дещо пізніше).
3. Це не той випадок, як з премією від директора корпорації. То є "Мєлко, Хоботов!"
А в даному випадку все має відбуватися урочисто, оскільки вручається державна нагорода.
Цитата з Указу Про почесні звання України:
"19. Вручення нагрудного знака та посвідчення до почесного звання проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про присвоєння відповідного почесного звання.
20. Нагрудні знаки та посвідчення до почесних звань вручає Президент України або за його дорученням Голова Верховної Ради України, заступники Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України... (і далі за списком, але не нижче рівня голів облдержадміністрацій та міських адміністрацій двох міст з особливим статусом - Києва та Севастополя)
21. Про вручення нагрудних знаків і посвідчень до почесних звань складається протокол за встановленою формою, що підписується особою, яка вручила їх, і скріплюється печаткою органу, що проводив вручення. Протокол вручення направляється до Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України."Як бачиш, з держнагородами все не так просто, як у випадку, коли Маня отримала премію від Вані.
В Україні від державних нагород відмовлялися, наприклад,
- після Помаранчевої революції - Ліна Костенко (від звання Героя України) та Олег Скрипка (від звання Заслуженого артиста України з рук Ющенка)
- на початку 2014 - Філарет (від ордена "За заслуги" з рук Янека)
- цього року на День Незалежності - Сашко Положинський (від ордена "За заслуги" з рук Зе), зауваживши при цьому, що на нагороди більш заслуговують Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.
У кацапів від нагород відмовлялося багато людей - як за часів Єльцина (наприклад, Солженіцин), так і за правління ***** і Дімона (наприклад, Вахтанг Кікабідзе).
Таке буває і в західних країнах.
Чудова порада. Для тебе, Алло.
2. "не треба не бери"
І не бере.
3. "повинні бути хоч якісь аргументи"
Цих недостатньо?
"...ну яка з мене заслужена? [Цей аргумент, між іншим, був і серед тих, які у серпні наводив Положинський, коли відмовлявся від ЗЕ-нагороди.] ...Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади."
4. "...вангування і просто "зеля" не той... я все хочу хоч від когось почути - Що у вас сталося?"
Та нема ніякого вангування. Якщо не знаєш що сталося - читай інші ресурси, окрім Цензора та ФБ Ірини Цілик. Там знайдеш той контекст, який є важливим в даному разі: окрім Ірини, від нагороди відмовився режисер Васянович, який дав більш розлоге пояснення (тут):
"Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою - відкриває кримінальні провадження і займається переслідуванням."
- "вагомий" аргумент.
совместными обедами и приёмами с недвузначными предложениями "отработать".
Да нахрен вы кому здались ???
Где денежный эквивалент? От миллиона евро может бы и не отказалась.
А что даёт звание нродноо? Право лечиться в Феофании и проезд в маршрутке ?