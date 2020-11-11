Результаты местных выборов до сих пор не объявили из-за судов, - глава ЦИК Диденко

Большинство территориальных избирательных комиссий сейчас уже установили результаты местных выборов 25 октября. В некоторых ТИК этот процесс еще продолжается, в том числе в связи с судебными решениями.

Об этом заявил на заседании Центральной избирательной комиссии ее председатель Олег Диденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Диденко, подсчет результатов не завершен на выборах в областные советы Черновицкой и Киевской областей. В обеих областях ТИК заканчивают подсчет голосов. Результаты выборов в Киевский облсовет планируют установить сегодня, в Черновицкий - в ближайшее время.

Председатель ЦИК подчеркнул, что в некоторых ЦИК подсчет или пересчет голосов продолжается во исполнении решений судов.

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Так, Марганецкая городская ТИК не установила результаты выборов городского головы, завершаются судебные разбирательства в городе Кривой Рог. В Овруче на Житомирщине суд обязал ТИК пересчитать голоса на 25 участках. Решения судов о повторном подсчете касаются Коцюбинской поселковой и Ковалевской поселковой ТИК, а также Каменской городской ТИК.

"Таким образом, те случаи, где процесс определения результатов еще не завершен, имеют под собой объективные основания, в частности, необходимость учета решений судов, и находятся на контроле Центральной избирательной комиссии", - заверил глава ЦИК.

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В то же время Диденко напомнил, что Центральная избирательная комиссия не устанавливает результатов местных выборов, это делают территориальные избирательные комиссии.

"Поскольку у нас сейчас завершаются местные выборы, которые организуются территориальными избирательными комиссиями, ЦИК не устанавливает их результаты. Те сведения, которые передаются в Центральную избирательную комиссию средствами Государственного реестра избирателей и размещаются на официальном сайте ЦИК, имеют информационный характер, они не являются официальными, зато официальные результаты устанавливают именно территориальные избирательные комиссии", - подчеркнул глава ЦИК.

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Напомним, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Согласно календарному плану проведения выборов, территориальные избирательные комиссии должны были установить результаты голосования до 6 ноября включительно.