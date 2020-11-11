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Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует сложный период с эпидемией Covid-2019 до апреля 2021 года.

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.

Он указал, что на утро среды в больницах было 28,5 тыс. больных Covid-2019, что более чем в четыре раза превышает этот показатель в сентябре. Министр также отметил, что максимальное количество коек, которое может быть отведено под таких больных – 83 тыс.

"Понятно, что кроме сугубо лечебного процесса, есть еще процесс эпидемиологический: каким образом остановить именно рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить", – добавил Степанов.

Он также спрогнозировал, что Украина, в лучшем случае, получит первые поставки вакцины от Covid-19 в конце первого квартала 2021 года.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Господа!
С такими менеджерами как вы, стране вообще п-ц наступит!
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11.11.2020 19:56
+9
Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 1256
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11.11.2020 20:04
+8
а после 1 апреля что случится? карта попрет? или гривна превратится в доллар по курсу 1:1?
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11.11.2020 19:56
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Правила форума Совет форумчан
Баба Ванга калякає правду,надо слушаться Нострадамуса... Сложны период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 6736
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11.11.2020 19:56 Ответить
а после 1 апреля что случится? карта попрет? или гривна превратится в доллар по курсу 1:1?
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11.11.2020 19:56 Ответить
А в Апреле откроем окна и начнем кушать витамины... Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 9011
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11.11.2020 20:37 Ответить
Господа!
С такими менеджерами как вы, стране вообще п-ц наступит!
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11.11.2020 19:56 Ответить
А потом Степанову полегчает)))
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11.11.2020 19:58 Ответить
Надеюсь до 1го апреля вся ваша ЗЕсепар банда будет на Ростове...а лутше на каштанах..
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11.11.2020 19:59 Ответить
Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 7970
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11.11.2020 20:00 Ответить
Пан теж прогнозує? )))
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11.11.2020 20:20 Ответить
В Мелитополе на днях открывается Эпицентр
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11.11.2020 20:23 Ответить
Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 3598
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11.11.2020 20:00 Ответить
Сей индивидуум мне напоминает человека заранее,аж до апреля убившего отца и мать,а когда ему вынесут приговор,он скажет : я сирота казанская... Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 1961мне приказали ...
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11.11.2020 20:01 Ответить
Это знаете как называется - степашке поверить - себя *******..
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11.11.2020 20:02 Ответить
Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 1256
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11.11.2020 20:04 Ответить
Ех, в «Квартал 95», та ісполніть на роялє в дві... чи в два...

І шо б зрітєлі подпєвалі...
/зоплакал/....
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11.11.2020 21:00 Ответить
Вся эта работа этого болвана напоминает психологическое давление на все население страны...Кашпировский бляха муха...
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11.11.2020 20:05 Ответить
Спиноза бл...ь. Я это еще в июне говорил.
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11.11.2020 20:05 Ответить
Пока Украина в очереди на вакцину .... аж до апреля
....глава МИД Венгрии Петер Сийярто: 'Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины в декабре и обсуждает частичный перенос производства на свою территорию'.

Венгрия суверенная страна. У венгров есть яйца.
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11.11.2020 20:05 Ответить
Лариса,а что это за вакцина?Можно подробнее.😂🌷
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11.11.2020 20:11 Ответить
Что ты вы стеснительная сильно.А поведайте нам про алтайских медиков😂🌷
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11.11.2020 20:27 Ответить
....глава МИД Венгрии Петер Сийярто: 'Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины в декабре и обсуждает частичный перенос производства на свою территорию'.

Венгрия суверенная страна. У венгров есть яйца.
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11.11.2020 20:30 Ответить
Вы случайно застряли в клавиатуре?😂🌷
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11.11.2020 20:32 Ответить
Це у тролів нова фішка: їх відправляють у спам, а вони дублюють свої вісєри.
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11.11.2020 20:42 Ответить
И эти яйца в лапах *****.
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11.11.2020 20:46 Ответить
Сопли лечить Мавзолейным Фуфломицином Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 4870Это шанс остаться дебилом навечно...Кремлевскую таблетку оддно время тоже при Брежневе рекламировали... Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 2663
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11.11.2020 20:09 Ответить
Сложный период с эпидемией коронавируса продлится

это такая кормушка от которой не оторвутся пока не начнут вешать
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11.11.2020 20:14 Ответить
Сложный период,,,

Чем-то на Леню- космоса смахивает...
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11.11.2020 20:17 Ответить
На кону ТРИЛЛИОНЫ короновирусных долларов..сладкий пирог субсидирует МОЗ прямо из Женевы...,а Женева к сведению самый шпионский город на Земле...
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11.11.2020 20:19 Ответить
А в апреле 2021 что произойдёт? Коронавирус исчезнет? Или Украина внезапно вакцину получит? Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 1721
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11.11.2020 20:22 Ответить
кто нибудь объясните умственно отсталой степашке, что заработки на вирусобесии уже закончились.
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11.11.2020 20:24 Ответить
Песня про коронавирус

https://youtu.be/0ggg_iCrE6I
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11.11.2020 20:24 Ответить
Оно точно болеет коронавирусом чем то другим его бред сумасшедшего трудно обьяснить
Воно хворе на всю макитру Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 5374
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11.11.2020 20:25 Ответить
1 000 заболело,770 вылечились...,я когда первый раз это прочитал летом,сразу понял что это Фейк..,лекарств и Антидоа нет от Короны... а вылечились...так не бывает...
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11.11.2020 20:25 Ответить
Вот Супрунша не таскалась бы так с ковидными по больницам: всем врачам запретила бы посещать больных на дому; на скорые посадила бы санитарок вместо фельдшеров - пусть живых оставляют дома, а остальных в морг.
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11.11.2020 20:31 Ответить
Раиса Богатырева всем выписала бы Трамадол... Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 2233
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11.11.2020 20:33 Ответить
Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 2812 Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 9770 Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 9770 Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 9770 Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 9097
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11.11.2020 20:33 Ответить
А что в апреле таки выкинут квартальное чучело из президентского кресла?
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11.11.2020 20:44 Ответить
Объявить второй тур выборов на выходные. Объявить карантин выходного дня на выходные. Профит?
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11.11.2020 21:13 Ответить
А точніше - до 21 квітня 2021 року, а в травні - плато для тих, хто доживе.
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11.11.2020 21:25 Ответить
В очередной раз задаюсь вопросом :"Почему в Китае с его 1.5 млрд. населения и численностью жителей Уханя более 1млн. число заболевших 92 тыс." А Европейские страны с их жёстким карантином накрывает вторая волна?!!". Как говорил один киногерой "Меня мучают странные сомнения" С чего бы вдруг только появились первые заболевшие весь Мир переполошился. Такое впечатления что там наверху что то знали и скрывали. Быстренько нашли у летучих мышей вирус который без ПРОМЕЖУТОЧНОГО ХОЗЯИН (который до сих пор не установлен) перебросился на людей. Какое "чудо средство" есть у китайцев, что они с нулевыми потерями, и таким же нулевым количеством заражённых (учитывая численность и плотность населения) вышли из пандемии. Вся эта показуха с мобильными госпиталями, это театральные представления для обывателя, который даже не обратил внимание на то, что не успели построить и толком заполнить как сразу же разбирают, даже не опасаясь возможной вспышки после гуляний китайского Нового года. Вывод напрашивается сам Правительств было известно не только реальное появление вируса, но ещё и причину по которой китайцы по сути только иметировали вспышку заболеваемости. А отсюда главный вопрос : "Кому все это выгодно!?"
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11.11.2020 21:43 Ответить
Тому кто хочет установить новый мировой порядок и свои правила
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11.11.2020 21:58 Ответить
 
 