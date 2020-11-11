"Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов", - Притула о выборах в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Кандидат на должность городского головы Киева Сергей Притула не считает свой проигрыш на выборах неудачей, потому что выполнил некоторые поставленные перед собой задачи на эту кампанию. Из политики он уходить не собирается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського.
"Я не считаю результат на мэрских выборах неудачей, так как ставилась несколько задач на эту кампанию. С некоторыми из них не сложилось, с большинством сложилось. Да, к сожалению, я не вышел во второй тур. Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов и активность их электората на фоне того ядра людей, на которые рассчитывал я ", - отметил Притула.
Ссылаясь на аналитику, он рассказал, что в возрастной категории 18-29 лет он имел 15% голосов избирателей Киева, а 29-44 - 11,5%. Такие результаты он называет "довольно приличным". В то же время Притула согласился, что ему не удалось до конца мобилизовать избирателей в возрасте 18-29 лет.
"К сожалению, мы не смогли партией мобилизовать весь наш электоральный ресурс и сделать так, чтобы эти люди пришли на участки. Где помешал COVID, где-то - равнодушие. Также далеко не все граждане осознают важность местных выборов после того, как начались процессы децентрализации", - отметил Притула.
Последнее он объяснил тем, что люди мало ориентируются в том, кто за что отвечает в стране: местная и центральная власть, народный депутат и Кабмин.
Притула добавил, что эти результаты выборов мэра - это то, на что он пока заслуживает, а еще это "неплохой старт, если смотреть на перспективу".
"У меня есть огромное желание заниматься политикой дальше, и, имея сейчас вот такой фундамент, я понимаю, что могу от него отталкиваться. Главное - дальнейшая внутренняя мотивация и содержания в тонусе наших команд по всей Украине и в Киеве в частности ", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Рамзес Рамзес@njdjzhj09GuHZfT 10 ****.
Владислав Каськів (лідер "Пори" під час Помаранчевої революції в 2004 р) обрався депутатом Закарпатської облради від опзж.
Навіть не міг уявити, наскільки воно безпринципне лайно і покидьок
Так что не переживай.
Куди ти поліз Притула? Чи циглина на голову впала?
https://youtu.be/iNl78iYs2s4
Дело в том, что в 2015 году Притула женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина из Донецка. Она - дочь влиятельного бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника, который в 2012 году тоже хотел ворваться в украинский парламент. Однако проиграл выборы по мажоритарному округу в Краматорске.
Но это еще не все. У жены Сергея есть старшая сестра Светлана. Она замужем за миллионером, экс-регионалом и депутатом Виталием Хомутынником ("Видродження").
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/323365-biznesvumen_iz_donetska_i_zvezdnoe_mesto_dtp_podrobnosti_skandala_s_teshchej_prituly
Он представлял свою команду. Был откровенно разочарован.
Сам Притула ОК. Хотя не ответил прямо не на один вопрос из залла так сказать.
Про метро там то се. Но его команда это было унылое зрелище. Одни компьютерные дизайнеры очень туго говорящие. В общем не быдло зеленое конечно но такиеже прохфесионалы у меня сложилось такое мнение.
Они выйграли
прикольный план.
Опозиція. Домовилася з владою.
З Єрмаком. З Татаровим. З Аваковим, проти якого збирала голоси (хаха).
Я нагадую: "не твоя війна" це олігархічна партія. Це той самий оліграхічний проект "нових ліц", але з Пінчуком-бенефіциаром. І слуги, і голоса в голові - безідейні ************ олігархів з гаслами за все хороше проти всього поганого, чия справжня мета - відсунути від влади справжні державницькі сили і поділити владу між олігархами.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2527046704259066
люди уже оценили -кто такие балаболы и чем это грозит и кто такие работяги - кто н умеет говорить красиво, зато умеет ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Да, Кличко никогда не быть оратором или ведущим. Зато он - отличный МЭР!
А тебе, Притула, видимо плевать на Киев, если тебя, кто ни одной трубы ни разу не ремонтировал и ни одного тротуара не заасфальтировал, все еще волунет проигрыш на выборах и какие-то "сеточки".
тьфу, идиот. упал и разбился.
Тому, Притула більше схожий на технічного кандидата у вигляді підкормиша Кличка, ніж на особистість, що була здатна хоч на щось помітне. Був повним нулем, а став нулем на "шосту годину". Політик... хренів!!! Завтра 40 років вдарить, а воно "мріє" про "велікторат" 18-28, про "зелекторат" 28-39)) Більше ганебної і принизливої картини в цьому перегоні за владу в Києві 2020 я не бачив.
Куди ти лізиш, Сірьога?!
Займись своєю справою.