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Новости Политика Украины
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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: полный бюджец от Зеленского & Шмыгаля, рейтинги и карантинобесие. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Локдаун выходного дня, новые рекорды заболеваемости, полный ... бюджец с деньгами и свежие партийные рейтинги - обо всем этом поговорим сегодня вечером на стриме "Без цензуры"!

Итак, присоединяйтесь к Марине Данилюк-Ярмолаевой и Богдану Буткевичу в 20:45, поговорим о следующем:

- Плюсы и минусы карантина выходного дня. От чего это защитит, если большинство заражений происходят дома?

- "Улыбаемся и машем", или Новини "шмыгаленомики" - что на самом деле означает дефицит бюджета в 7,5%?

- Свежие партийные рейтинги от КМИС: что они значат для власти и оппозиции и могло ли быть иначе?

Конечно, это далеко не все, поэтому не забудьте поставить напоминание, чтобы не пропустить наш стрим и лучшую аналитику от лучшей медиа-пары украинского ютуба :)

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
А взагалі щось негаразд в "датскому королівстві". Верхівка влади раптово захворіла, парламент "потух", ЦВК ще "рахує", КС "бикує", прем*єр все "розробляє стратегію", не маючи навіть програми Кабміну, один з міністрів просить Евросоюз виплат за "євробляхи", інший в істериці від провалу боротьби з пандемією. Не несеться цей "поїзд" під откіс?
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11.11.2020 21:43
+3
Можливо і так діють уряди інших країн. але це не має ніякого відношення до нашої некомпетентної влади з її ненатуральним проходженням інфекції ( маю на увазі хаотичні, зарані не прогнозовані методи і способи боротьби з пандемією).
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11.11.2020 22:02
+2
это плагиат. я определял конвульсии безумного степашки как вирусобесие..
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11.11.2020 21:49
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Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: полный бюджец от Зеленского & Шмыгаля, рейтинги и карантинобесие - Цензор.НЕТ 3885
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11.11.2020 20:47 Ответить
*если большинство заражений происходят дома*.

Статистика у дамочки фальшивая. А если даже предположить, что дома, то откуда принесли инфекцию домой? Если не с улицы.
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11.11.2020 21:26 Ответить
кот базилио и лиса алиса собирают буратин го го
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11.11.2020 21:26 Ответить
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся - Цензор.НЕТ 2562
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11.11.2020 21:37 Ответить
А взагалі щось негаразд в "датскому королівстві". Верхівка влади раптово захворіла, парламент "потух", ЦВК ще "рахує", КС "бикує", прем*єр все "розробляє стратегію", не маючи навіть програми Кабміну, один з міністрів просить Евросоюз виплат за "євробляхи", інший в істериці від провалу боротьби з пандемією. Не несеться цей "поїзд" під откіс?
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11.11.2020 21:43 Ответить
Если так разобраться, во всём мире *негаразд*. Все правительства действуют без "программ", но в соответствии с натуральным прохождением инфекции.
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11.11.2020 21:50 Ответить
Можливо і так діють уряди інших країн. але це не має ніякого відношення до нашої некомпетентної влади з її ненатуральним проходженням інфекції ( маю на увазі хаотичні, зарані не прогнозовані методи і способи боротьби з пандемією).
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11.11.2020 22:02 Ответить
Давайте вспомним, какие бездарные советы выдавал ВОЗ в марте - апреле, что Трамп отказался вносить взносы в эту организацию.
Запомните - мир вводит карантинные мероприятия наощупь (чтоб и людей не загубить, и экономику не задушить)! Лечебные протоколы меняют находу. Вакцины оказываются ненадёжными в смысле неполноценного покрытия, недолговечности антител и в смысле коллатеральных эффектов . Добавим ещё и постоянную мутацию вируса. Ни у кого нет ни прогнозов, ни панацеи! Вирус новый, и нам с ним ещё долго жить. В след. году обещают вакцину... 100 млн доз на всю Европу. А там как хотите.
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11.11.2020 22:15 Ответить
Если учитывать, что вакцинация состоит из двух инокуляций, 100 млн доз хватит ровно на 50 млн чел!
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11.11.2020 22:26 Ответить
Я бы сказал что ЗЕдауны мыслят примерно в этом ключе. Если что не так - Порошенко виноват. И ***** что он уже не увласти полтора года))
Так что не надо тут свою ахинею разводить.

Зеленский тварь деньги выделенные на ковид спустил в унитаз(на дороги). Но даже так ЗЕдауны не допрут о том а чего ж все так хреново.
На то они и тупари.
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12.11.2020 08:26 Ответить
это плагиат. я определял конвульсии безумного степашки как вирусобесие..
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11.11.2020 21:49 Ответить
Читаю - полный бюджец от Зеленского с циганами...
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11.11.2020 22:40 Ответить
Тобто ви закликаєте до порушення карантину.
Велюр працює - то нехай і манікюрниці заробляють.
А скільки після цього людей захворіє - то єрунда.
Ото так і живемо. Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся - Цензор.НЕТ 2530 В суцільному свавіллі.
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12.11.2020 09:37 Ответить
 
 