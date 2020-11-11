Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: полный бюджец от Зеленского & Шмыгаля, рейтинги и карантинобесие. ВИДЕО
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Локдаун выходного дня, новые рекорды заболеваемости, полный ... бюджец с деньгами и свежие партийные рейтинги - обо всем этом поговорим сегодня вечером на стриме "Без цензуры"!
Итак, присоединяйтесь к Марине Данилюк-Ярмолаевой и Богдану Буткевичу в 20:45, поговорим о следующем:
- Плюсы и минусы карантина выходного дня. От чего это защитит, если большинство заражений происходят дома?
- "Улыбаемся и машем", или Новини "шмыгаленомики" - что на самом деле означает дефицит бюджета в 7,5%?
- Свежие партийные рейтинги от КМИС: что они значат для власти и оппозиции и могло ли быть иначе?
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Статистика у дамочки фальшивая. А если даже предположить, что дома, то откуда принесли инфекцию домой? Если не с улицы.
Запомните - мир вводит карантинные мероприятия наощупь (чтоб и людей не загубить, и экономику не задушить)! Лечебные протоколы меняют находу. Вакцины оказываются ненадёжными в смысле неполноценного покрытия, недолговечности антител и в смысле коллатеральных эффектов . Добавим ещё и постоянную мутацию вируса. Ни у кого нет ни прогнозов, ни панацеи! Вирус новый, и нам с ним ещё долго жить. В след. году обещают вакцину... 100 млн доз на всю Европу. А там как хотите.
Так что не надо тут свою ахинею разводить.
Зеленский тварь деньги выделенные на ковид спустил в унитаз(на дороги). Но даже так ЗЕдауны не допрут о том а чего ж все так хреново.
На то они и тупари.
Велюр працює - то нехай і манікюрниці заробляють.
А скільки після цього людей захворіє - то єрунда.
Ото так і живемо. В суцільному свавіллі.