Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков

Дарья Шигаева получила на Бали посылку от родителей, в которой полиция якобы обнаружила марихуану. Украинка утверждает, что это была сливовая пастила. После 6 дней за решеткой Дарью отпустили на свободу.

Об этом сообщает в Фейсбуке Посольство Украины в Республике Индонезия, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря совместным усилиям МИД Украины, Посольства Украины в Республике Индонезия, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Nyoman Astama, активных индонезийцев и украинцев на Бали, семьи Даши, наконец-то она освобождена! Гордимся этим результатом! Украина своих не оставляет! Слава Украине!" - сказано в сообщении посольства.

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Сама Шигаева поделилась в Фейсбуке впечатлениями от шестидневного пребывания в индонезийском отделении полиции.

"Опыт был на удивление менее жестким, чем я ожидала. Например, в помещении где я находилась, был душ и туалет, телевизор, кондиционер, раскладушки, трехразовое питание (рис, рис, рис, а также еще немного риса с небольшими вкраплениями тофу, овощей, иногда рыбы и даже арбуза или сладостей). Визиты посетителей также не были сильно лимитированными. Все окружающие силовики и ребята, которые тоже находились под стражей, были доброжелательными и уважительными, общались, помогали друг другу, подбадривали, подкармливали и даже шутили. Это меня, честно говоря, поразило потому что я ожидала жести именно в этом аспекте", - написала украинка.

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Шигаева отметила, что консул Украины и его ассистент активно участвовали в ее освобождении, и что им даже "пришлось попробовать пастилу на глазах полиции, чтобы окончательно доказать ее безвредность".

Полиция задержала Шигаеву 5 ноября. В пастиле, которую родители отправили ей из Украины на день рождения, полиция якобы нашла наркотики. Распространение наркотических веществ и Индонезии карается смертной казнью.



