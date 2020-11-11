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Новости За рубежом
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Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков

Дарья Шигаева получила на Бали посылку от родителей, в которой полиция якобы обнаружила марихуану. Украинка утверждает, что это была сливовая пастила. После 6 дней за решеткой Дарью отпустили на свободу.

Об этом сообщает в Фейсбуке Посольство Украины в Республике Индонезия, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря совместным усилиям МИД Украины, Посольства Украины в Республике Индонезия, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Nyoman Astama, активных индонезийцев и украинцев на Бали, семьи Даши, наконец-то она освобождена! Гордимся этим результатом! Украина своих не оставляет! Слава Украине!" - сказано в сообщении посольства.

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Сама Шигаева поделилась в Фейсбуке впечатлениями от шестидневного пребывания в индонезийском отделении полиции.

"Опыт был на удивление менее жестким, чем я ожидала. Например, в помещении где я находилась, был душ и туалет, телевизор, кондиционер, раскладушки, трехразовое питание (рис, рис, рис, а также еще немного риса с небольшими вкраплениями тофу, овощей, иногда рыбы и даже арбуза или сладостей). Визиты посетителей также не были сильно лимитированными. Все окружающие силовики и ребята, которые тоже находились под стражей, были доброжелательными и уважительными, общались, помогали друг другу, подбадривали, подкармливали и даже шутили. Это меня, честно говоря, поразило потому что я ожидала жести именно в этом аспекте", - написала украинка.

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Шигаева отметила, что консул Украины и его ассистент активно участвовали в ее освобождении, и что им даже "пришлось попробовать пастилу на глазах полиции, чтобы окончательно доказать ее безвредность".

Полиция задержала Шигаеву 5 ноября. В пастиле, которую родители отправили ей из Украины на день рождения, полиция якобы нашла наркотики. Распространение наркотических веществ и Индонезии карается смертной казнью.

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Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков 02Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков 03
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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
То Зеленский пастилу посылал и просто баночки перепутал! Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков - Цензор.НЕТ 8916
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11.11.2020 21:01
+4
Это такая хитрая пастила. Недоказуемая. Замедленного действия. Украинское ноу-хау. Выстреливает через месяц.
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11.11.2020 21:00
+4
ці люди,які іздять в дикунські держави можуть мати купу клопотів. Багато хто життя втратив нізащо. Але про це туроператори мовчать.
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11.11.2020 21:10
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Это такая хитрая пастила. Недоказуемая. Замедленного действия. Украинское ноу-хау. Выстреливает через месяц.
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11.11.2020 21:00 Ответить
То Зеленский пастилу посылал и просто баночки перепутал! Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков - Цензор.НЕТ 8916
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11.11.2020 21:01 Ответить
ці люди,які іздять в дикунські держави можуть мати купу клопотів. Багато хто життя втратив нізащо. Але про це туроператори мовчать.
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11.11.2020 21:10 Ответить
Для світу дикуни--ми.З такими украЬІнкамЄ Шигай-ага...
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11.11.2020 21:41 Ответить
Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків - Цензор.НЕТ 6274 пастила, так пастила...
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11.11.2020 21:28 Ответить
Мутня якась...
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11.11.2020 22:16 Ответить
Українська Бріджит Джонс! Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків - Цензор.НЕТ 3339
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11.11.2020 22:21 Ответить
Как ОНО туда попало??? Что ОНО там делало??? Все ведь закрыто, самолеты не летают, пляжи не работают.
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11.11.2020 22:54 Ответить
Є така модна нині фішка - дауншифтінг. Це коли людина вже чогось досягла, трохи заробила та втомилась. Вона кидає все, здає своє житло та їдить у Тайланд, Балі чи якісь острови. Там вона медитує, смалить ганджубас та розширює свідомість, поки гроші з дому шлють. Доречі, першим дауншифтером був Поль Гоген.
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11.11.2020 23:03 Ответить
Натякаєте на те, що вона туди потрапила ще до карантину? Добре, приймається.
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11.11.2020 23:16 Ответить
Скоріше за все. Там таких нероб багато.
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11.11.2020 23:30 Ответить
Працює, якби відпочивала, то посилочку не пересилали б.
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11.11.2020 23:19 Ответить
Питання лише ким...
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11.11.2020 23:42 Ответить
коли "працювалка" зітреться до мозолів....то й поїде додому )
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12.11.2020 03:42 Ответить
Дарья - уже не украинское имя. Да еще и - Шигаева. От Украины у нее только паспорт. А все остальное, включая рязанскую ряху, из-за поребрика. Где ей, кстати, самое место...
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11.11.2020 22:56 Ответить
*****. Ее из петли вытащили, а где в посте "Слава Украине"?
Неукраинская *****..
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11.11.2020 23:13 Ответить
Пастила, це не український наркотик. Наш наркотик, це - сало.
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11.11.2020 23:47 Ответить
Ця пастила продається в магазинах, чи це делікатес?
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12.11.2020 00:02 Ответить
 
 