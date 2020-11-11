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Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый

За выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Карантин выходного дня лишит тысячи семей источника доходов.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет", - написал он.

Садовый назвал карантин выходного дня "абсурдом".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Садовый: Карантин выходного дня - это глупость, Львов не будет принимать неразумные решения. ВИДЕО

"За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей.

Кто будет компенсировать эти потери?" - добавил Садовый.

Также на Цензор.НЕТ: Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня

Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
И это заявляет мэр одного из очагов короновируса.. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 7638
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11.11.2020 21:20
+8
Невже є в Україні дурні, котрі думають, що влада покоїться за їх здоров'я? Дивлячись, як крадуть кошти на охорону здоров'я, хочеться начхати на кабмін. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 5266
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11.11.2020 21:42
+7
Тупорылое квартальное чучело 9 месяцев нифига не делало, лишь снимало видосики, а теперь дурантином решило уничтожить полностью малый бизнес. Позно пить боржоми! Надо было 9 месяцев стороить больницы и лаборатории, а не асфальтировать дороги на кладбища!
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11.11.2020 22:13
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Клоун на клоуна подав у суд. Причина проста - на носі 2 тур мерських виборів з сумнівним результатом, от і розіграли сценку... А от на суд над Марусею Звіробій Садік не піде - нашо йому то.. - ЕС - для нього люті вороги!
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11.11.2020 21:19 Ответить
И это заявляет мэр одного из очагов короновируса.. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 7638
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11.11.2020 21:20 Ответить
Назови мне хоть один областной центрт в Украине, который не "очаг"!
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11.11.2020 22:09 Ответить
любопытно, партия "Сцювамвпомощь" будет голодать на ступеньках Банковой?!
хотя нет!.. сейчас же холодно, поэтому партия "Сцювамвпомощь" будет голодать в уютных кафешках Львова..
четное Львовское!..
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11.11.2020 21:22 Ответить
Садовой, не надо так напрягаться и куда-то, и что-то подавать... Проще и правильней кого-то конкретного и по правильному и конкретному пути куда-то послать..
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11.11.2020 21:23 Ответить
Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня,

Лед тронулся?
Бацька с самого начала это раскусил-
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив, всех послал...
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11.11.2020 21:30 Ответить
А Швеція?
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11.11.2020 22:22 Ответить
А Швеція стала практикувати загальноєвропейську практику адаптивного карантину.
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11.11.2020 22:24 Ответить
Кажуть, він не має рахунків в іноземних банках, тобто ним неможливо маніпулювати.
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11.11.2020 23:16 Ответить
Та вже б приїхав би як мер Черкас під стіни Кабміна бо поки той суд та діло і весна надворі буде і можливо мером не будеш.
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11.11.2020 21:31 Ответить
дебил! у тебя больницы оборудованы для больных ковид 19..есть кислород и необходимые лекарства?????ты что идиот..думаешь доктора медсестры санитарки они из жеолеза сделанные????
ты конченный!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
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11.11.2020 21:36 Ответить
Opinion of russian slut doesn't interest Ukrainians
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11.11.2020 22:14 Ответить
як його ще не спалили разом з тим смітямм яхз
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11.11.2020 21:36 Ответить
Невже є в Україні дурні, котрі думають, що влада покоїться за їх здоров'я? Дивлячись, як крадуть кошти на охорону здоров'я, хочеться начхати на кабмін. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 5266
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11.11.2020 21:42 Ответить
Математика смерті. Влада Зеленського прирекла українців.
Ось що написав Олексій Давиденко, директор Медтехніки (посилання в коментарях):
«Устаткування одного Палацу Спорту під Польовий госпіталь на 500 ліжок зайняло би 2 тижні і обійшлося в 25 мільйонів гривень. Навіть 25 таких госпіталів по країні коштували б лише 600 мільйонів гривень.
40'000 кисневих концентраторів, щоб закрити всю потребу українських ліжок стаціонарів в швидкому кисні - це всього 1 мільярд гривень.
Автономна киснева станція для однієї лікарні на 200 ліжок - це 4 мільйони гривень. Тобто, 100 лікарень по країні можна забезпечити штатним киснем за 400 мільйонів гривень.
Ще в березні, китайці офіційно вели переговори з ОП і пропонували побудувати в Україні мобільні інфекційні госпіталі "під ключ" на 250 ліжок кожен за 60 днів і 25 мільйонів доларів.»
Отже, за 2 (!!!) мільярди гривень Україна була би готовою до другої хвилі. Та за цей час майже жодного обладнання не закупили, а на дороги витратили понад 19 (!!!) мільярдів гривень! Тепер вводять карантин вихідного дня, який нічого не дасть, крім добивання малих і середніх підприємців.
Кляті вбивці.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3828239890572172
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11.11.2020 21:43 Ответить
Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий - Цензор.НЕТ 7601
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11.11.2020 21:47 Ответить
Тупорылое квартальное чучело 9 месяцев нифига не делало, лишь снимало видосики, а теперь дурантином решило уничтожить полностью малый бизнес. Позно пить боржоми! Надо было 9 месяцев стороить больницы и лаборатории, а не асфальтировать дороги на кладбища!
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11.11.2020 22:13 Ответить
Треба було від самого початку йти шведським сценарієм без будь-якого карантину.
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11.11.2020 22:17 Ответить
Ще один "свідєтель Швеції"... Зайдіть і подивіться як воно виглядає, потім "вумнічати" будете. Що за дюди... Вам маршал Жуков не родич?
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11.11.2020 22:26 Ответить
Я про Швецію значно більше в курсі, ніж ти про свої розумові здібності.
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11.11.2020 22:46 Ответить
Ти може внук того дурня Степана Хмари?
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11.11.2020 22:26 Ответить
Швецький сценарій - це в 10 разів більше померлих ніж у сусідній Данії і в 20 - ніж
у сусідній Норвегії. Ну, такой собі успєх.
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11.11.2020 22:27 Ответить
Тільки населення Швеції, як населення Норвегії та Данії разом узятих. І чого ти не згадав, що кількість хворих та померлих на умовний мільйон мешканців у Швеції менша, ніж у Бельгії з тотальним карантином?
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11.11.2020 22:44 Ответить
Молодець, Садовий!
Треба ігнорувати абсолютно антиконституційні дії влади.
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11.11.2020 22:15 Ответить
Поговаривют Садовой прихватизировал ритуалку и для лучшего спроса на услуги отказываетя вводить карантин.
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11.11.2020 22:15 Ответить
Занадто товсто, нехай твої куратори навчать тебе тролити більш витончено.
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11.11.2020 22:19 Ответить
ага,сейчас сбегаю методичку почитаю.
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11.11.2020 22:22 Ответить
Оце подібно на правду.
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11.11.2020 22:27 Ответить
Эти дебилы конституцию поменяли? Если нет пусть купят мыло, их скоро будут любить
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11.11.2020 22:34 Ответить
Так й місцеві рагулі на цензорі не читали КУ, тому й не знають, що подібні обмеження можна вводити виключно за воєнного або надзвичайного стану. Інших варіантів не існує. Тобто усі ці заходи тотальної незаконні.
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11.11.2020 22:50 Ответить
Таке враження що в Україні сформована система пропаганди .... подивимось чим все це закінчиться. Сумно. Нащо надієтесь активісти?
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11.11.2020 22:48 Ответить
А зато Садовой если и заболеет то поедет в Шарите. баран Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий - Цензор.НЕТ 9110

мусороперерабатывающий завод уже построил во Львове??.)
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12.11.2020 00:49 Ответить
 
 