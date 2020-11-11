Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый
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За выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Карантин выходного дня лишит тысячи семей источника доходов.
Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет", - написал он.
Садовый назвал карантин выходного дня "абсурдом".
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"За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей.
Кто будет компенсировать эти потери?" - добавил Садовый.
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Пожалуйста, подождите...
хотя нет!.. сейчас же холодно, поэтому партия "Сцювамвпомощь" будет голодать в уютных кафешках Львова..
четное Львовское!..
Лед тронулся?
Бацька с самого начала это раскусил-
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив, всех послал...
ты конченный!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
Ось що написав Олексій Давиденко, директор Медтехніки (посилання в коментарях):
«Устаткування одного Палацу Спорту під Польовий госпіталь на 500 ліжок зайняло би 2 тижні і обійшлося в 25 мільйонів гривень. Навіть 25 таких госпіталів по країні коштували б лише 600 мільйонів гривень.
40'000 кисневих концентраторів, щоб закрити всю потребу українських ліжок стаціонарів в швидкому кисні - це всього 1 мільярд гривень.
Автономна киснева станція для однієї лікарні на 200 ліжок - це 4 мільйони гривень. Тобто, 100 лікарень по країні можна забезпечити штатним киснем за 400 мільйонів гривень.
Ще в березні, китайці офіційно вели переговори з ОП і пропонували побудувати в Україні мобільні інфекційні госпіталі "під ключ" на 250 ліжок кожен за 60 днів і 25 мільйонів доларів.»
Отже, за 2 (!!!) мільярди гривень Україна була би готовою до другої хвилі. Та за цей час майже жодного обладнання не закупили, а на дороги витратили понад 19 (!!!) мільярдів гривень! Тепер вводять карантин вихідного дня, який нічого не дасть, крім добивання малих і середніх підприємців.
Кляті вбивці.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3828239890572172
у сусідній Норвегії. Ну, такой собі успєх.
Треба ігнорувати абсолютно антиконституційні дії влади.
мусороперерабатывающий завод уже построил во Львове??.)