РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13578 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 182 24
Минск (1560) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для согласования Плана действий по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе в рамках ТКГ, который поддержат все стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится  на официальной странице делегации в Фейсбук по итогам видеоконференции ТКГ в среду.

"Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", предложенный главой украинской делегации Л. Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками", - сообщается в тексте.

Основной аргумент украинской стороны заключается в том, что до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 5062
показать весь комментарий
11.11.2020 21:40
+5
Форсирует запоребрик руками перечисленных Вами персонажей
показать весь комментарий
11.11.2020 21:36
+4
До вступления выигравшего выборы Байдена в должность, Зе-команда под руководством Ермака, Портнова, Медведчука форсирует оформление капитуляции Украины.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Урегулирование заключается в простой и правильной истине - забыть про них и забить... Друг, тебе плохо живётся без этого даунбаского быдла?? Да простит меня УКРАИНА - НО это факт..
показать весь комментарий
11.11.2020 21:27 Ответить
та и в моем городе хватает такого добра и это не даунбас, а слобожанщина, не общаюсь с родичами и на бывших друзей положил
показать весь комментарий
11.11.2020 21:31 Ответить
До вступления выигравшего выборы Байдена в должность, Зе-команда под руководством Ермака, Портнова, Медведчука форсирует оформление капитуляции Украины.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:30 Ответить
Форсирует запоребрик руками перечисленных Вами персонажей
показать весь комментарий
11.11.2020 21:36 Ответить
Это понятно.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:39 Ответить
Хто оплачивает этот банкет, кормит эту свору бездельников?
показать весь комментарий
11.11.2020 21:31 Ответить
Вместо того, чтобы настаивать на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы(освобождение пленных, допуск Красного Креста), земразины с выскоком согласны обсуждать вопросы полит.характера (выборы и все что с ними связано)
показать весь комментарий
11.11.2020 21:35 Ответить
На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 5062
показать весь комментарий
11.11.2020 21:40 Ответить
носятся с этими гнилыми переговорами, как дурень со ступой, только услугу кацапам делаете, а они никогда не выполняют свои обязательства, вся эта возня в пустую, только время и ресурсы сжирают, их нужно просто послать к едренефени и делать все по своему.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:42 Ответить
Так там и так каждый говорит своё и делает по своему, то есть не делает ничего.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:55 Ответить
Стороны договорились продолжать договариваться для скорейшего сформулирования документа, подтверждающего намерения всех сторон продолжать переговоры в рамках ТКГ.
Осталось послушать официальное "экспертное" разъяснение Арестовича. Только он способен разъяснить: это победа или капитуляция?
показать весь комментарий
11.11.2020 21:44 Ответить
сегодня отмечает Латвия день Lāčplēša dienu (по эпосу тот кто порвал медведя), зажигаем свечки и вспоминаем своих военных и других, кто сражался за свободную Латвию.

На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 5331
показать весь комментарий
11.11.2020 21:45 Ответить
Чего вы уже всех хороните?
показать весь комментарий
12.11.2020 00:06 Ответить
Что собирается урегулировать украинская делегация На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 3771 ? И называть агрессию РФ ситуацией это предательство Украины.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:48 Ответить
Сдается мне эти твари спешат до инаугурации Байдена сдать Украину пуйлу.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:52 Ответить
Торопятся сдать Украину Зеленский и его банда.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:53 Ответить
План по планированию планов долгосрочного планирования.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:59 Ответить
Урегулировать войну? Вам что там коронавирус моск выел? Когда вы ету Кравчучку уже зароете в банановом ящике?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:20 Ответить
Кравчучка мерзкая коммуняка , всего лишь - марионетка и дымовая завеса !Это твой «янелох»членограй позорный ,проклятый иуда уродствует, при котором тебе не стыдно жить!
показать весь комментарий
11.11.2020 22:53 Ответить
нісенітниця.... не можна війну врегулювати. Невже не знайшлось розумної людини що витягли нафталінового комуняку... Хоча що можна ще розумного від кловуна чекати
показать весь комментарий
12.11.2020 00:00 Ответить
Было уже.....
По согласованию плана утверждения плана плана согласования пунктов плана........
показать весь комментарий
12.11.2020 14:24 Ответить
 
 