На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию
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Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для согласования Плана действий по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе в рамках ТКГ, который поддержат все стороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице делегации в Фейсбук по итогам видеоконференции ТКГ в среду.
"Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", предложенный главой украинской делегации Л. Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками", - сообщается в тексте.
Основной аргумент украинской стороны заключается в том, что до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.
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