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Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов

Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.

Об этом в сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.

"У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Степанов напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COWAX, "по которой мы должны получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу, как она будет зарегистрирована".

"Регистрация, по моему ощущению, должна произойти до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - заявил министр.

Также читайте: Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
А якщо в неї будуть серйозні побічні ефекти? Спочатку її потрібно випробувати на депутатах,чиновниках,міністрах і тд.А тоді вже,решті населення колоти.І я не жартую.
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11.11.2020 21:54
+4
Пусть сам эту вакцину колет себе, ****. В паРаше уже создали вакцину и начали ее испытания на людях, наши рогатые даже говорили, что закупят у Кацапии вакцину, а потом оказалось, что это ветеринарная вакцина от ящура. А сейчас эта тварь закупит вакцину непонятно какую и непонятно с чем и будет людей гробить, без всяких гарантий и выплат в случае смерти или инвалидизации.В США людям миллионы выплачивают в случае смерти от вакцины, а у нас дулю и кучу неприятностей , если люди судятся, не докажешь ничего.
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11.11.2020 21:57
+3
Хотелось бы, что бы и ты получил срок не позднне первого квартала 2021 года.
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11.11.2020 21:53
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Вакцину создавать это вам не из короновирусного фонда деньги тырить. Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 7142
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11.11.2020 21:51 Ответить
Пусть сам эту вакцину колет себе, ****. В паРаше уже создали вакцину и начали ее испытания на людях, наши рогатые даже говорили, что закупят у Кацапии вакцину, а потом оказалось, что это ветеринарная вакцина от ящура. А сейчас эта тварь закупит вакцину непонятно какую и непонятно с чем и будет людей гробить, без всяких гарантий и выплат в случае смерти или инвалидизации.В США людям миллионы выплачивают в случае смерти от вакцины, а у нас дулю и кучу неприятностей , если люди судятся, не докажешь ничего.
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11.11.2020 21:57 Ответить
Вечная пессимистка.
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11.11.2020 22:45 Ответить
У Вас когнитивный диссонанс
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11.11.2020 23:02 Ответить
от ящера не от ящера но заказов на 1,2 млрд доз, даже израиль заказал
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11.11.2020 23:27 Ответить
Самую реальную вакцину создает Германия.Но они ничего не обещают миру ранее середины 2021 года и то может.Ну и кто такой шустрый, что у него вакцина будет в 1 кв уже готовая к употреблению???????????????????????????? и сразу в Украину 8 млн доз!
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12.11.2020 05:57 Ответить
Hellis@13Hellis_13

Степанов МОЗ внезапно проиграл битву за потоки.
Когда все было уже решено, но что-то пошло не так.
Тендера остались под "Медичні закупівлі України".
Байден, что ты делаешь...

Там и **** и МВФ на днях подключились уже с требование аудита Фонда. Но власть отбивается и молчит. Выход только - вернуть в Фонд деньги. А их уже растрынькали почти все.

Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 8206
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11.11.2020 21:51 Ответить
Опять этот знаменитый мегаконтроль государства! Пусть сами вначале колются под камеры тем ширевом, что перепадёт с их контролем.
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11.11.2020 21:52 Ответить
Хотелось бы, что бы и ты получил срок не позднне первого квартала 2021 года.
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11.11.2020 21:53 Ответить
І бажано - максимальний.
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11.11.2020 21:56 Ответить
Не, всё будет проще и брутальнее, похоже...
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11.11.2020 22:45 Ответить
А якщо в неї будуть серйозні побічні ефекти? Спочатку її потрібно випробувати на депутатах,чиновниках,міністрах і тд.А тоді вже,решті населення колоти.І я не жартую.
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11.11.2020 21:54 Ответить
А хто збирається населення колоти? Чим і за чий кошт? Та вакцина з'явиться в Україні під кінець 21 - го року в кращому випадку. За державний кошт вакцинують обмежену кількість окремих категорій громадян.
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11.11.2020 22:17 Ответить
Людям з інвалідністю і хронічними захворюваннями?
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11.11.2020 23:10 Ответить
Для цих категорій розробили "Спутнік V", щоб на вєрочку: вакцинували - і в чорний мішок.
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11.11.2020 23:15 Ответить
То ви гадаєте, що імпортні західні, створені за лічені місяці, будуть кращими?
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11.11.2020 23:25 Ответить
Та ні. Кращими є "вакцина" від вітчизняних "вчених". Ви думаєте, чому наші можновладці несуть таку нісенітницю? Це саме дія тих "ліків", що вони приймають.
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11.11.2020 23:30 Ответить
Скоріш не дія, а страх ці ліки втратити.
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11.11.2020 23:35 Ответить
ха-ха)
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12.11.2020 05:59 Ответить


Чудо-ВаЩе@compdemon 3 ч

Математика рівня 3-го класу. І то тільки тому, що тут мільярдами оперують в розрахунках. Про героїчне прєвозмогання зє-влади і освітлені дороги в пекло.

Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 7012
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11.11.2020 21:55 Ответить
Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 4667
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11.11.2020 21:56 Ответить
Сколько она будет стоить и на сколько она будет эффективна?!
хрень вакцина от гриппа помогает 50/50
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11.11.2020 22:06 Ответить
Нема чого в нашої влади питати бо вони самі нічого ще не знають і вводять людей в оману.У ЕС наприклад вже замовили компанії Pfizer вакцину з ефективність 90%,вартість до $20.Але треба розуміти,що є так званий золотий мільярд де нормальні вакцини з'являться в першу чергу, ви думаєте українці туди входять. Звичайно є у нас непрості люди із власними літаками які і себе забезпечать раніше за інших.
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11.11.2020 22:30 Ответить
ЕС еще вроде не заказали, но собираются заказывать 300 млн доз. На другие вакцины нормальных производителей по сути тоже предзаказ. Что "думает" получать Степанов - не знаю.
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11.11.2020 22:43 Ответить
Наши "учёные" за обещанный президентский миллион накрутят такой "вакцины", что степановы/шмыгали и захрюкают от неё. Распространять будут через интернет, в закладках.
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11.11.2020 23:05 Ответить
через олх
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12.11.2020 00:00 Ответить
В ЕС бесплатно.
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11.11.2020 22:46 Ответить
я про страны 3го мира
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12.11.2020 00:02 Ответить
Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 6423
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11.11.2020 22:23 Ответить
я думаю, это пол на рецепшене в каком нибудь банке спермы., тогда все сходится! Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 6261( извините за поздний ответ, в бане сидел)
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13.11.2020 19:48 Ответить
В конце 2021 года и за деньги пациентов, потому как банда разворовала весь КОВИД фонд, стоимость скорее всего будет нереальная
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11.11.2020 22:25 Ответить
Степа покупай домик в деревне, Байден идёт. Вашу шоблу разгонит
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11.11.2020 22:32 Ответить
Пока Украина в очереди на вакцину .... A Венгрия суверенная страна.

....глава МИД Венгрии Петер Сийярто: 'Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины в декабре и обсуждает частичный перенос производства на свою территорию'.
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11.11.2020 22:34 Ответить
Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов - Цензор.НЕТ 8814
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11.11.2020 22:38 Ответить
Доруководились при фонде 64 млрд !!!!!

Украина готова обратиться к Всемирной организации здравоохранения с просьбой прислать медиков для экстренной медпомощи. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.
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11.11.2020 22:46 Ответить
Что я говорил! Это действие "вакцины" на Ляшко! Они уже давно "лечатся"!
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12.11.2020 00:03 Ответить
В Словакии, в Словакии надо покупать. Там хорошую вакцину заваривают.
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11.11.2020 22:56 Ответить
В Голландии лучше. Но и у наших "учёных" можна закупать
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11.11.2020 23:07 Ответить
А Феофания?
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12.11.2020 07:47 Ответить
враховуючи, що сам тест на ковід кошутує 1500 гривень, сама вакцина, мабуть коштуватиме тисяч двадцять.
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12.11.2020 10:55 Ответить
 
 