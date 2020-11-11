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За время "перемирия" с конца июля на Донбассе погибли 3 и были ранены 10 воинов, - Украина в ОБСЕ

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За время

С 27 июля по 10 ноября вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили 247 вооруженных провокаций против Вооруженных Сил Украины, в результате чего погибли трое украинских бойцов, еще 10 получили ранения.

Об этом иностранных дипломатов проинформировала на Форуме сотрудничества по вопросам безопасности в Вене украинская делегация в ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несмотря на заметный прогресс в имплементации соглашения о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, достигнутого на заседании ТКГ 22 июля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вооруженные провокации. Всего за период с 27 июля по 10 ноября 2020 года позиции Вооруженных Сил Украины были обстреляны 247 раз в более чем 40 жилых районах в Донецкой и Луганской областях", - говорится в заявлении украинской миссии при ОБСЕ.

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Отмечается, что в пяти случаях вооруженные формирования РФ вели огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения, минометов калибра 82 мм вблизи Авдеевки, Водяного и Новгородского.

Кроме того, в течение этого периода российские оккупационные силы 3-4 раза применяли запрещенные БПЛА, в том числе для сброса гранатометных снарядов на украинские позиции, а также интенсивно укрепляли свои позиции.

"В результате вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований погибли 3 украинских военнослужащих, еще 10 украинских воинов получили ранения", - сообщила делегация Украины.

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Подчеркивалось, что украинская сторона рассматривает такие действия российских оккупационных сил как грубое нарушение Минских договоренностей и согласованного 22 июля режима тишины, а также как "целенаправленные шаги с целью дестабилизации ситуации на временно оккупированных Российской Федерацией районах Донецкой и Луганской областей и прилегающих территорий и последующим разжиганием Россией начатого ею конфликта".

Украина также предоставила доказательства того, что оккупационные войска на Донбассе в нарушение договоренностей укрепляют свои позиции.

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Автор: Ольга Лузан
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Вранье. Погибло больше и раненых больше. Жульничали, записывали как не боевые.
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11.11.2020 21:52 Ответить
прикривають злочини російки.
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11.11.2020 21:56 Ответить
бараны зеленые не считают подрывы и другие "не боевые потери". а ведь еще есть санитарные потери
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11.11.2020 21:53 Ответить
Як це ТРИ загиблих ???
Це жарт 95 кварталу ? За время "перемирия" с конца июля на Донбассе погибли 3 и были ранены 10 воинов, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5380
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11.11.2020 21:55 Ответить
Европе уже лень даже озабоченность проявлять. Скулит там хто-то, да и пофиг.
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11.11.2020 22:00 Ответить
скажите сепарам айяйя. но в ответ не стреляйте, низя.
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11.11.2020 22:05 Ответить
А "перемирия" в лапки взяли свідомо? Тоді правильно, бо під час перемир'я не може бути поранених, а тим більше загиблих.
І хочеться зрозуміти, що то за " заметный прогресс в имплементации соглашения о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, достигнутого на заседании ТКГ 22 июля 2020 года"
В чому він проявляється, з боку терористів? Стріляти, вбивати перестали, не лазять ДРГ, не використовують квадрокоптери, виконали хоч якісь забов'язання?
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11.11.2020 22:30 Ответить
А ще 11 мирних жителів згоріли коли орки підпалили ліси. Чи це не бойові дії?
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11.11.2020 22:50 Ответить
 
 