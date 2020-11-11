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Одесса (7379) СБУ (18682) Скорик (50) фальсификации (1336) Голубов (10)

Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова

Служба безопасности Украины подтвердила пресечение попытки фальсификации второго тура выборов мэра Одессы 15 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее одесские телеграмм-каналы сообщили о том, что СБУ изъяла фальшивые бюллетени, которые находились в офисе Дмитрия Голубова и готовились для вброса во втором туре выборов Одесского городского головы. Напомним, что Голубов официально поддерживает кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте СБУ, правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности. 

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Напомним, за фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе - бюллетеней, предусмотрено до 10 лет лишения свободы ( ст. 158-3 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября

Также к расследованию уголовного производства по фальсификации бюллетеней офисом Дмитрия Голубова подключилась Одесская прокуратура.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры. 

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Хоть бы раз кого -нибудь за это на 10 лет посадили! Это было бы прецедентом и заставило бы всех,кто такими делами занимается задуматься.
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11.11.2020 22:03
+9
Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова - Цензор.НЕТ 729
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11.11.2020 22:01
+8
Как житель Одессы, я не люблю действующего мэра Трухарова, но Голубов со Скориком это полный мрак для Одессы, из двух зол придется выбрать первого, к сожалению.
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11.11.2020 22:22
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Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова - Цензор.НЕТ 729
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11.11.2020 22:01 Ответить
Хоть бы раз кого -нибудь за это на 10 лет посадили! Это было бы прецедентом и заставило бы всех,кто такими делами занимается задуматься.
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11.11.2020 22:03 Ответить
они?!.. нет?!
Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова - Цензор.НЕТ 754
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11.11.2020 22:07 Ответить
Нет.
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11.11.2020 23:54 Ответить
внебрачный сына лёни голубкова? )
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11.11.2020 22:08 Ответить
По состоянию на сентябрь 2014 года беспартийный. В выборах в Раду 2014 года участвовал как кандидат партии «Блок Петра Порошенко» по 136-му мажоритарному округу (включает в себя часть Малиновского и часть Суворовского районов Одессы).[8] Занял первое место, получив 17 784 голоса (30,31 %).[1][9]
В 2019 году пытался переизбраться в Раду по тому же 136-му округу в Одессе как беспартийный самовыдвиженец,[10] но проиграл кандидату от партии «Слуга народу» Александру Горенюку.[11][12]
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11.11.2020 22:27 Ответить
кто дмает что ему дадут реальный срок, или драк или гражданин сша, евросоюза
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11.11.2020 22:09 Ответить
Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова - Цензор.НЕТ 4475
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11.11.2020 22:21 Ответить
Как житель Одессы, я не люблю действующего мэра Трухарова, но Голубов со Скориком это полный мрак для Одессы, из двух зол придется выбрать первого, к сожалению.
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11.11.2020 22:22 Ответить
Они бы еще первый тур проверили, за кого там навбрасывали.
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11.11.2020 22:23 Ответить
Именно поэтому видимо идёт информационный вброс о победе Скорика.
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11.11.2020 22:28 Ответить
Этого голубка давно ФБР ждет. Отдайте им и будет чище.
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11.11.2020 22:50 Ответить
Это тот голубов, которого регулярно благодарила какая-то команда в лиге смеха до наступления зеленого пи..деца?
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11.11.2020 22:54 Ответить
Ой ***! До 10 років? То це херня... От якщо від 30 з конфіскацією... От тоді було б все гаразд...
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12.11.2020 00:03 Ответить
О ...росийская мафия уже прет на своего Труханова (уже пора на скрепы?отслужил кремлевской мафии?)...и тянет за краснощекого мальчиша-плохиша Скорика?(этот мальчиш-плохиш во время оккупации Крыма рванул туда в надежде на болллшую должность (а там только няшка пригодилась...царев тоже в жопе) и через 3 года притихший с поджатым хвостом вернулся (правда ведомый и подготовленный к предательству) и сразу на ВЫБОРЫ...а с х..уя?....ежай в Крым,на Дамбасс освобожденный русским сапогом кремлевской мафии

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12.11.2020 02:00 Ответить
ОПЗЖ (ЗаЖОПу) как преемница партии регионов действует по её лекалам, за эту партию может голосовать только либо полный идиот, либо снежана егорова.
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12.11.2020 02:20 Ответить
Скріпта свого часу не змогла посадити ні СБУ, ні ФБР, навіть Boa Factory змогла, а його ні. А зараз йому навіть гіпотетично нічого не загрожує.
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12.11.2020 02:25 Ответить
А ВЫ ЧТО ЗА НИМ НЕ СЛЕДИЛИ !?)
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12.11.2020 09:09 Ответить
начались торги с оппой клоуна.
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12.11.2020 10:59 Ответить
 
 