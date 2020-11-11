Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил выдающиеся заслуги ветеранов украинского происхождения в американской армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Фейсбук.
"В партнерстве с нашими друзьями и союзниками украинская нация одерживала победы по всему миру. В этот день отдается дань уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника – Соединенных Штатов. Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Великие американские герои, такие как сержант Майкл Стренк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы", - отметил он.
Зеленский напомнил, что американцы украинского происхождения были удостоены высшей награды Вооруженных сил США за доблесть – Медали Почета (Medal of Honor). "Эти легендарные украинско-американские воины: Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Орешко служат живым свидетельством американских ценностей. Другой пример тихого, самоотверженного служения – это Роман Купчинский, человек, незаметно вошедший в историю", - отметил он.
Президент Украины поздравил Американскую организацию ветеранов, Украинских Американских Ветеранов (УАВ). "Сегодня День ветеранов в Америке, украинские американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу постоянную поддержку Украины в эти тяжелые времена. Слава Украине! Боже, храни Америку!", - подчеркнул он.
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Зараз потішуся з лицемірних коментів.
я не в настроении ругаться, подождём до 5 января
а есть что-нибудь сонное?!
Выступление Шмыгаля подойдёт ?
спичрайтерысекретари и завхозы всяких Medal of Honor или Call of Duty,а ты потом за них отдувайся.То ли дело мендельвошка-ни во что кроме "Веселой фермы" на яндексе не играла. Идеальный секретарь.
Кстати, уже во многих странах красный мак стали носить для этой цели. Но интересно что на пост-совке видят только США, и даже такие вещи как этот празждник или тот же Хеллоуин, считают чисто американскими делами...
У нас їх ветерани продають на плазах, наприклад. Можна зразу і пожертву зробити.
спробуємо - Зеленський наркоман **баний шоб ти здох смердючка
Нагороди Михайла Стренка:
Бронзова Зірка з літерою «V» за хоробрість;
Пурпурне Серце;
Стрічка учасника бойових дій (ВМС США);
Подяка Президента (нагороджений 6 разів);
Медаль за відмінну поведінку;
Пам'ятна медаль оборони США;
Медаль «За Американську кампанію»;