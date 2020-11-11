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Новости Политика Украины
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ветераны (1010) США (23185)

Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил выдающиеся заслуги ветеранов украинского происхождения в американской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент  написал  в Фейсбук.

"В партнерстве с нашими друзьями и союзниками украинская нация одерживала победы по всему миру. В этот день отдается дань уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника – Соединенных Штатов. Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Великие американские герои, такие как сержант Майкл Стренк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы", - отметил он.

Зеленский напомнил, что американцы украинского происхождения были удостоены высшей награды Вооруженных сил США за доблесть – Медали Почета (Medal of Honor). "Эти легендарные украинско-американские воины: Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Орешко служат живым свидетельством американских ценностей. Другой пример тихого, самоотверженного служения – это Роман Купчинский, человек, незаметно вошедший в историю", - отметил он.

Президент Украины поздравил Американскую организацию ветеранов, Украинских Американских Ветеранов (УАВ). "Сегодня День ветеранов в Америке, украинские американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу постоянную поддержку Украины в эти тяжелые времена. Слава Украине! Боже, храни Америку!", - подчеркнул он.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Оце Бубочку проперло. Тепер буде поздоровлять Байдена після ранкового туалету. Але це не поможе. Пиши заяву про звільнення.
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11.11.2020 22:11
+12
в Латвие День Лачплесіса (латис. Lāčplēša diena) - день пам'яті героїв, полеглих за визволення Латвії.

Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5234
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11.11.2020 22:20
+12
Это особенно зашкварно поздравлять чужих ветеранов, если своих ветеранов по тюрьмам сажаешь.
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11.11.2020 22:23
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Та якби в Канаді теж Remembrance Day.

Зараз потішуся з лицемірних коментів.
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11.11.2020 22:05 Ответить
в Латвие День Лачплесіса (латис. Lāčplēša diena) - день пам'яті героїв, полеглих за визволення Латвії.

Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5234
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11.11.2020 22:20 Ответить
Забьіла уточнить: во всех странах Содружества.
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11.11.2020 22:26 Ответить
в Латвие отмечает с 1920 года, тоисть в этом году уже 100 лет, правда в этом году есть ограничения с коронавирусом.
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11.11.2020 22:42 Ответить
Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения - Цензор.НЕТ 1194

Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения - Цензор.НЕТ 7447

Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения - Цензор.НЕТ 2417
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11.11.2020 22:06 Ответить
да в окоп на передовую этого адепта ВАНЫ и пусть он там расскажет бойцам, как кому разговаривать
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11.11.2020 22:40 Ответить
Как с дуба. Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения - Цензор.НЕТ 2442
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11.11.2020 22:06 Ответить
А Ріффа часом не поздоровив?
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11.11.2020 22:07 Ответить
Ніт. Тільки зрадника Віндмана
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11.11.2020 22:22 Ответить
А кого Вiндман зрадив?
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11.11.2020 23:08 Ответить
принаймно матір свою бо я впевнений що вона неодноразово йому наказувала не брехати
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11.11.2020 23:19 Ответить
явамниверю! вывсеврети! - шо трампоиды, шо их братухи-дикари, очень красиво поют эту песенку под бабалайку. Ты, кстати, вспомнил как зовут фюрера русни? Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5893
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11.11.2020 23:24 Ответить
опять за старое взялся? Джо himself сказал мириться будем или ты за разжигание конфликтов? 😬
я не в настроении ругаться, подождём до 5 января
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11.11.2020 23:28 Ответить
вот эта активность, это следствие лекарств и препаратов?!..
а есть что-нибудь сонное?!
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11.11.2020 22:09 Ответить
а есть что-нибудь сонное?!


Выступление Шмыгаля подойдёт ?
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11.11.2020 22:42 Ответить
Оце Бубочку проперло. Тепер буде поздоровлять Байдена після ранкового туалету. Але це не поможе. Пиши заяву про звільнення.
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11.11.2020 22:11 Ответить
Якраз хотів написати те саме - мабуть тепер буде щоранку на церемонії підняття прапора біля посольства США, "только по голове не бей"
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11.11.2020 22:40 Ответить
а про четыре свои откоса тоже рассказал?
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11.11.2020 22:12 Ответить
Пора вже навести лад з поняттям українець. Українцем можна називати лише етнічного україномовного українця і кожен сам має визначитися - етнічний він, чи ні. Інших називати громадянами України такого то походження. Той, хто називає себе російськомовним, українцем не може бути по визначенню. Все інше буде порушенням права нації на самовизначення.
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11.11.2020 22:14 Ответить
Прямого перекладу на українську російського слова вор теж не існує. Крадій - це дієслово, а не іменник і до того ж є маловживаним.
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11.11.2020 22:30 Ответить
сявка
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11.11.2020 22:34 Ответить
це російське...
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11.11.2020 22:41 Ответить
не, це харківське
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11.11.2020 22:45 Ответить
так...в НИХ усе, крім матюків, є краденим.
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11.11.2020 23:13 Ответить
цигани вештались біля людей, нахапались
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11.11.2020 23:25 Ответить
не дієслово...
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11.11.2020 22:39 Ответить
прямий переклад слова "вор" - "злодій". І це не те саме (або не лише те, принаймні), що в російській мові "злодей". Це саме "вор".
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11.11.2020 22:42 Ответить
шахрай Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5240 Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 8605
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11.11.2020 22:45 Ответить
є ще пара: лихий - ліхой...
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11.11.2020 22:57 Ответить
шахрай Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 7287
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11.11.2020 22:43 Ответить
зеля, берега попутал
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11.11.2020 22:15 Ответить
Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 2181
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11.11.2020 22:15 Ответить
Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 254
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11.11.2020 23:13 Ответить
У квартального дурачка настала пора длинного языка, ведь с приходом байдена в белый дом, у шута каломойши нет других вариантов, кроме как лизать зад американцам по любому поводу. Ведь именно "чисто свой прокурор", по распоряжению "величайшего" завел уголовное дело против сынка байдена. А старина байден умеет мстить. Поэтому у прислуги каломойши других вариантов нет - только лизать, вдруг помилует безмозгое буратино.
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11.11.2020 22:22 Ответить
Это особенно зашкварно поздравлять чужих ветеранов, если своих ветеранов по тюрьмам сажаешь.
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11.11.2020 22:23 Ответить
Вибачаюсь, що поправляю, але більш правильніше було б не зашкварно, а підло і цинічно.
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12.11.2020 06:48 Ответить
Зеленский напомнил, что американцы украинского происхождения были удостоены высшей награды Вооруженных сил США за доблесть - Медали Почета (Medal of Honor)... мля... Юлька, коза, ты шо мне от это напейсала? Medal of Honor - это игруха такая, каким боком тут медаль?! Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 4070
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11.11.2020 22:27 Ответить
Да ну нафуй это работу ************...Понаписывают спичрайтеры секретари и завхозы всяких Medal of Honor или Call of Duty,а ты потом за них отдувайся.То ли дело мендельвошка-ни во что кроме "Веселой фермы" на яндексе не играла. Идеальный секретарь. Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 7376
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11.11.2020 23:12 Ответить
"Весела ферма"? Та їй би хоча б тамагочі опанувати Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 8936
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11.11.2020 23:24 Ответить
Я впевнений,що в неї тих тамагочі ціла скриня.Вона мабуть чухає собі потилицю від подиву-чому ці прокляті тамагочі мруть як мухи.Очільник 95-го закоулку також витріщив очі і мовчить,нічого порадити не може. Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 8597
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12.11.2020 09:32 Ответить
а ти любіш русскій язик?...
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11.11.2020 22:58 Ответить
Льготную растаможку не забыл, зебил?
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11.11.2020 22:28 Ответить
Да, как заметила Verdana, сегодня в Канаде Remembrance Day. Это после стихов канадского капитана John McCrae про маки в полях Фландрии, написанных незадолго до его смерти на фронте WWI, красный мак стал у нас символом памяти ветеранов войн.
Кстати, уже во многих странах красный мак стали носить для этой цели. Но интересно что на пост-совке видят только США, и даже такие вещи как этот празждник или тот же Хеллоуин, считают чисто американскими делами...
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11.11.2020 22:30 Ответить
Зараз їду в магазин: приколю мак на комір куртки.
У нас їх ветерани продають на плазах, наприклад. Можна зразу і пожертву зробити.
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11.11.2020 22:35 Ответить
Ну звичайно монету кидаЕш коли береш того мака. Але цього року з тим карантином я ветеранiв не бачив...
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11.11.2020 23:34 Ответить
Учи позу сидеть, и ждать конфетку от Байдена. Твоим дебилам и цента больше никто не даст
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11.11.2020 22:30 Ответить
ну що сказати?

спробуємо - Зеленський наркоман **баний шоб ти здох смердючка
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11.11.2020 22:35 Ответить
Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 8696
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12.11.2020 04:13 Ответить
Твитор еще не забанил ЗЕ за дезинформацию?
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11.11.2020 22:39 Ответить
От шляпа, и тут примазалась Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5458 от короны вообще кабина потекла
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11.11.2020 22:41 Ответить
ЗЕ, тебе хоть знакомо слово кто такой ветеран? Ето точно не те люди которые миролюбно терпят обстрелы и не стреляют во врага и за ето получают премии.
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11.11.2020 22:47 Ответить
их бин больной
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11.11.2020 22:52 Ответить
Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5862

Нагороди Михайла Стренка:
Бронзова Зірка з літерою «V» за хоробрість;
Пурпурне Серце;
Стрічка учасника бойових дій (ВМС США);
Подяка Президента (нагороджений 6 разів);
Медаль за відмінну поведінку;
Пам'ятна медаль оборони США;
Медаль «За Американську кампанію»;
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11.11.2020 22:51 Ответить
Саботажники и тормозы Перестройки,это особая каста Шариковых имитирующую бурную деятельность в интернете...типа Трамп в Твиттере...а Зеля в видосиках... Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 6655
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11.11.2020 22:55 Ответить
***** мендель тупя пробка- гора Сурибачи не пески пляжа Иводзимы Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 6724 Дура боже мой какя таки мендель набитая дура и так своего гундосого идиота подставляет Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 3702
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11.11.2020 23:06 Ответить
Ой ***** ліл, таки дійсно Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 3045
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11.11.2020 23:28 Ответить
Чи піски чи гори яка різниця коли навіть тут Волинську область називають Луцькою.
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12.11.2020 06:50 Ответить
В англо-бурской войне 1899 года участвовал и будущий премьер Британии Уинстон Черчилль в чине лейтенанта.В ноябре бронепоезд которым командовал капитан Голдейн и в котором ехал Черчилль попал под обстрел...Бурам удалось взять в плен Черчилля и еще четверых солдат среди которых был и украинец,который позже в декабре помог Черчиллю сбежать из плена...,Кто правильно назовет имя и фамилию украинца,получит мою лыбу... Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 9629
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11.11.2020 23:12 Ответить
некрофил?
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11.11.2020 23:20 Ответить
Віслюк геть від страху здурів. Третій день поспіль вітає. Заспокойся, дай американцям спокійно змінити владу, їм зараз не до тебе.
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11.11.2020 23:27 Ответить
сьогодні якесь свято в Америці є? Як не має? Тоді, вельмишановний містер Байден, вітаю вас з 12 числом листопада... Ваша віддана Бубочка хором з суперчленом ОПи Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 9174
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12.11.2020 04:11 Ответить
О ***! Як це зелене швидко перевзувається!!! Ну це просто капець! ТУРБО РЕЖИМ! Але все одно... чекаємо на у лютому імпічмент...
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11.11.2020 23:58 Ответить
А в минулому році аналогічне привітання направлялося?
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12.11.2020 06:53 Ответить
 
 