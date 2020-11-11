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Крым (26017) обмен (1233) Чубаров (932) политзаключенные (1603) крымские татары (2689)

Задержанного крымского экс-чиновника МВД Федоряна можно обменять на политзаключенных крымских татар, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Задержанного крымского экс-чиновника МВД Федоряна можно обменять на политзаключенных крымских татар, - Чубаров

Задержанного на админгранице с оккупированным Крымом бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АРК Николая Федоряна можно обменять на крымскотатарских политзаключенных.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если нам завтра скажут: "Давайте Федоряна обменяем на заложников - крымских татар", я скажу:" Да, давайте обменяем", - подчеркнул Чубаров. По его словам, это зависит от того, насколько Федорян ценен для российской оккупационной власти в Крыму и для российских спецслужб.

"Мы знаем теперь точно, что он выполнял их задания, он обеспечивал их ресурсами, возможностями, чтобы они преследовали граждан Украины, но все зависит от того, насколько он для них ценный, или какие на него есть планы в будущем с точки зрения деятельности спецслужб России", - сказал глава Меджлиса. Он отметил, что "никто не может исключить, что они могут включить его в список для обмена, чтобы потом использовать его для более серьезных поручений и приказов".

Одновременно Чубаров предостерег от той ситуации, когда в случае внесения Федоряном залога он сможет "выйти из-под контроля правоохранительных органов Украины, как у нас уже было недавно с капитаном рыболовного судна и с одним из "министров здравоохранения" Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный экс-чиновник МВД Федорян сам сообщил пограничникам факты, позволившие заподозрить его в госизмене, - начальник отдела прокуратуры АРК Ребров

При этом, как подчеркнул Чубаров, в Крыму сотни крымских татар осуждены на длительные сроки.

"У них остаются малолетние дети, а такие, как Федорян, помогают российской оккупационной власти преследовать этих людей. Такие, как Федорян, могут свободно перемещаться, в том числе по Украине, встречаться со своими друзьями, родными, а тысячи людей, которые были вынуждены покинуть Крым, и сотни людей, которые сидят в российских тюрьмах, абсолютно ограничены в своих правах. И это является несправедливостью", - считает Чубаров.

Напоминаем, 7 ноября правоохранители задержали на КПВВ "Каланчак" при попытке выезда на временно оккупированную территорию Крыма гражданина Украины, руководителя так называемого Управления транспорта Республики Крым, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир". Им оказался Николай Федорян, бывший работник МВД Украины, который с 2011 года работал в структурах компании "Черноморнефтегаз". Суд в Херсоне избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 600 тысяч гривень. Фигуранту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: На админгранице с Крымом задержан украинец, подозреваемый в госизмене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир", - прокуратура. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Не можна. Вище керівництво країни віддасть його, в знак доброї волі і бажання налагодити діалог з окупантом. Чи обміняє на таксиста.
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11.11.2020 22:39
+4
Ну так никто не попадет на скамью подсудимых за измену и пособничество оккупантам: у расеюшки отловлены татары на двадцать лет вперед для обмена.
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11.11.2020 22:36
+3
Он никакой ценности для рашкостана не представляет:просто очередное использованное резиновое изделие как и др.предатели Украины
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11.11.2020 22:48
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Ну так никто не попадет на скамью подсудимых за измену и пособничество оккупантам: у расеюшки отловлены татары на двадцать лет вперед для обмена.
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11.11.2020 22:36 Ответить
Не можна. Вище керівництво країни віддасть його, в знак доброї волі і бажання налагодити діалог з окупантом. Чи обміняє на таксиста.
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11.11.2020 22:39 Ответить
Скажу крамольную вещь - нивелирование неизбежности ответственности разрушает основы государственности
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11.11.2020 22:52 Ответить
Даби їсьполнєть мячьту--у глази па смадрєть.
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11.11.2020 23:22 Ответить
)) красивая ормянская фамилиё.
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11.11.2020 22:42 Ответить
Он никакой ценности для рашкостана не представляет:просто очередное использованное резиновое изделие как и др.предатели Украины
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11.11.2020 22:48 Ответить
Ну так использовать по назначению ето резиновое изделие и показать кацапам что мы делаем с предателями. А так для кремля никто как человек не имеет ценности. Зато для кремля важен престиж. Именно поетому ***** уничтожает всех кто его предал, даже попадая на ответные санкции. На етом и нужно играть. Пускай весь мир видит как путинские отсосы сидят на параше, а кремль ето совсем не пуп земли как нам хотят показать.
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11.11.2020 22:57 Ответить
В крыму больше 200тыс. крымских татар. А давайте каждый день будем отдавать кацапам наших врагов а те будут каждый день ловить в крыму десяток-другой крымских татар для обмена? У нас что война закончилась что обмены пошли?
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11.11.2020 22:53 Ответить
та достатньо х**лу подивитися у очі Зеленського, та сказати шо російської армії їх там нема, фсьо Зеленський відасть і здасть все шо йому так не дорого , наприклад Донбас,чи всю Україну, забезпечить собі місто для приживання , янукович таким чином здав Крим ,теж щоб забезпечити ...
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11.11.2020 22:53 Ответить
Поменять то можно, но кацапня до обеда новых наловит.
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11.11.2020 23:05 Ответить
А толку? Те новых насобирают.
У меня предложение - нанести симметричный ответ. Спаковать всех, кто голосовал за ОПЗЖ и выменивать татар на них. Как раз хватит с запасом. Можно двух опзжопов на одного татарина.
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12.11.2020 00:10 Ответить
Сумніваюся, кому потрібні використані зрадники.
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12.11.2020 07:06 Ответить
Рефат себя обменяй, может быстрей Крым освободят.
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12.11.2020 10:17 Ответить
 
 