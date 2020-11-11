Задержанного крымского экс-чиновника МВД Федоряна можно обменять на политзаключенных крымских татар, - Чубаров

Задержанного на админгранице с оккупированным Крымом бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АРК Николая Федоряна можно обменять на крымскотатарских политзаключенных.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если нам завтра скажут: "Давайте Федоряна обменяем на заложников - крымских татар", я скажу:" Да, давайте обменяем", - подчеркнул Чубаров. По его словам, это зависит от того, насколько Федорян ценен для российской оккупационной власти в Крыму и для российских спецслужб.

"Мы знаем теперь точно, что он выполнял их задания, он обеспечивал их ресурсами, возможностями, чтобы они преследовали граждан Украины, но все зависит от того, насколько он для них ценный, или какие на него есть планы в будущем с точки зрения деятельности спецслужб России", - сказал глава Меджлиса. Он отметил, что "никто не может исключить, что они могут включить его в список для обмена, чтобы потом использовать его для более серьезных поручений и приказов".

Одновременно Чубаров предостерег от той ситуации, когда в случае внесения Федоряном залога он сможет "выйти из-под контроля правоохранительных органов Украины, как у нас уже было недавно с капитаном рыболовного судна и с одним из "министров здравоохранения" Крыма".

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При этом, как подчеркнул Чубаров, в Крыму сотни крымских татар осуждены на длительные сроки.

"У них остаются малолетние дети, а такие, как Федорян, помогают российской оккупационной власти преследовать этих людей. Такие, как Федорян, могут свободно перемещаться, в том числе по Украине, встречаться со своими друзьями, родными, а тысячи людей, которые были вынуждены покинуть Крым, и сотни людей, которые сидят в российских тюрьмах, абсолютно ограничены в своих правах. И это является несправедливостью", - считает Чубаров.

Напоминаем, 7 ноября правоохранители задержали на КПВВ "Каланчак" при попытке выезда на временно оккупированную территорию Крыма гражданина Украины, руководителя так называемого Управления транспорта Республики Крым, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир". Им оказался Николай Федорян, бывший работник МВД Украины, который с 2011 года работал в структурах компании "Черноморнефтегаз". Суд в Херсоне избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 600 тысяч гривень. Фигуранту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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