Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ

Контактными лицами людей, заказавших Киевскому международному институту социологии этот опрос, были ведущий медведчуковского канала "112" Жарких и постоянный гость этого канала Молчанов.

Речь об этом идет в расследовании Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

КМИС не называет заказчика своего опроса, результаты которого были опубликованы 10 ноября. Замдиректора КМИС Антон Грушецкий сказал журналистам, что опрос заказала "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.

Молчанов – постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".

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Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев".

Удивляет и выбор вопросов, которые были включены в этот опрос КМИС, отмечает издание. Например, респондентам предлагалось согласиться с одним из следующих утверждений: "для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ДНР/ЛНР" или "нельзя для достижения мира на Донбассе идти на уступки Москве и сепаратистам". Таким образом террористов и Россию социологи поместили в одно утверждение, хотя в других опросах переговоры с РФ и переговоры с подконтрольными Москве террористами размежевываются.

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Грушецкий подход КМИС объясняет так: "Все пары утверждений – это определенное упрощенное восприятие реальности. Оно упрощено для респондента, чтобы было проще выбирать".

Кроме того, в опросе КМИС отдельно считают двух лидеров ОПЗЖ – Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна – Бойко, другая – Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".

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Опрос КМИС показал, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" в случае выборов получила бы 22,1% голосов избирателей. На втором месте - "Европейская солидарность" с 19,3% голосов, на третьем - "Слуга народа" с 18,7%.

При этом опрос "Центра Разумкова" за октябрь отводит "ОПЗЖ" только третье место с 16,5%.

""У нас по другим опросам, которые мы проводили в середине октября, ситуация была такая же, как сейчас, только СН была чуть впереди в границах погрешности. А сейчас в границах погрешности она сзади. У нас три партии имеют разницу в границах погрешности: это означает, что не ОПЗЖ на первом месте, а СН на третьем. Это значит, что три партии лидируют на парламентских выборах", - прокомментировал эту разницу замдиректора КМИС Грушецкий.