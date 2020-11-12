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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) опрос (2619) рейтинг (1617) КМИС (270) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ

Контактными лицами людей, заказавших Киевскому международному институту социологии этот опрос, были ведущий медведчуковского канала "112" Жарких и постоянный гость этого канала Молчанов.

Речь об этом идет в расследовании Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

КМИС не называет заказчика своего опроса, результаты которого были опубликованы 10 ноября. Замдиректора КМИС Антон Грушецкий сказал журналистам, что опрос заказала "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.

Молчанов – постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".

Читайте на Цензор.НЕТ: Рейтинг "слуг народа" впервые упал ниже ОПЗЖ и "Европейской Солидарности", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев".

Удивляет и выбор вопросов, которые были включены в этот опрос КМИС, отмечает издание. Например, респондентам предлагалось согласиться с одним из следующих утверждений: "для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ДНР/ЛНР" или "нельзя для достижения мира на Донбассе идти на уступки Москве и сепаратистам". Таким образом террористов и Россию социологи поместили в одно утверждение, хотя в других опросах переговоры с РФ и переговоры с подконтрольными Москве террористами размежевываются.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС"- 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентский рейтинг: Порошенко и Зеленский во втором туре, - опрос Центра Разумкова

Грушецкий подход КМИС объясняет так: "Все пары утверждений – это определенное упрощенное восприятие реальности. Оно упрощено для респондента, чтобы было проще выбирать".

Кроме того, в опросе КМИС отдельно считают двух лидеров ОПЗЖ – Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна – Бойко, другая – Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".

Читайте также: Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос КМИС показал, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" в случае выборов получила бы 22,1% голосов избирателей. На втором месте - "Европейская солидарность" с 19,3% голосов, на третьем - "Слуга народа" с 18,7%.

При этом опрос "Центра Разумкова" за октябрь отводит "ОПЗЖ" только третье место с 16,5%.

""У нас по другим опросам, которые мы проводили в середине октября, ситуация была такая же, как сейчас, только СН была чуть впереди в границах погрешности. А сейчас в границах погрешности она сзади. У нас три партии имеют разницу в границах погрешности: это означает, что не ОПЗЖ на первом месте, а СН на третьем. Это значит, что три партии лидируют на парламентских выборах", - прокомментировал эту разницу замдиректора КМИС Грушецкий.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Ну КМИС ударила по своему рейтингу, теперь особо на их рейтинги даже смотреть никто не будет. Филькина грамота.
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12.11.2020 00:10
+17
73% ідійотів повірили ж чуваку на лісапеті і цьому повірять.
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12.11.2020 00:15
+11
КМИС давно стал прокацапской конторой рогов&копыт
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12.11.2020 01:02
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І я навіть знаю які... Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 3025
Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 8553
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12.11.2020 00:06 Ответить
Ну КМИС ударила по своему рейтингу, теперь особо на их рейтинги даже смотреть никто не будет. Филькина грамота.
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12.11.2020 00:10 Ответить
Ці рейтинги покажуть по ящику і лохи будуть за них голосувати. Гола бародька підтвердить.
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12.11.2020 00:13 Ответить
Все продається і купується. Епоха бізнесу. Нічого особистого.
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12.11.2020 00:10 Ответить
Грушецкий подход КМИС объясняет так: "...это было решение заказчика"...: Источник: https://censor.net/ru/n3230548
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12.11.2020 00:14 Ответить
Эти "опросы" давно стали механизмом воздействия на избирателя. Верить им ну совсем наивно. Рейтинги того же Байдена вдували до небес, хотя любая независимая метрика, от количества подписчиков на ФБ или Твиттере до среднего размера ралли (митингов с участием кандидата) показывали что у Трампа рейтинг был куда выше. Если бы не массовые вбросы бюллетеней на выборах, которые социалисты даже не попытались как-то поделикатнее прикрыть, то сидел бы дедушка Джо нынче у параши. Где ему, в сущности, и место.
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12.11.2020 00:13 Ответить
73% ідійотів повірили ж чуваку на лісапеті і цьому повірять.
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12.11.2020 00:15 Ответить
дурень ! 73% возненавидели Петю за ложь , воровство и предательство .
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12.11.2020 06:37 Ответить
О воровстве и предательстве можно поподробнее?А то кроме голимого ******* от вас,зебилов,ничего не слышно.
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12.11.2020 07:17 Ответить
так в инете всё есть , Или мозгов на это не хватает ?
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12.11.2020 16:30 Ответить
Ты безоговорочно веришь всему,что выложено в инете?
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13.11.2020 07:48 Ответить
а ты хочешь чтоб я верил только тебе и Пете ? )) Я верю своим глазам .А слова Пети с реалиями ну никак не совпадают .
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13.11.2020 09:20 Ответить
Можно подумать ,имбицил из 73%,🤢🤡🐒 , что твой членограй не брешет , не ворует и ***** пятки не лижет 👅
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12.11.2020 06:58 Ответить
Опросы ни на что не влияют. Выборы в США это показали как раз. Столько распинались как Трампа не любят, а люди пришли и проголосовали за него.
Опросы нужны только чтобы легитимировать какую-то власть. Или чтобы показать тенденции.
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12.11.2020 00:15 Ответить
А на выбор людей они не влияют скорее всего.
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12.11.2020 00:16 Ответить
А твой апосраный ссарь мардва сасал бы на киче чупачупес. Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 537 Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 4024 Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 4024
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12.11.2020 00:17 Ответить
У Птуина как раз есть конторка которая дает ему опросы как его любят русские. Остальные конторы в России запрещены. Удобно.
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12.11.2020 00:18 Ответить
Место у параши - это твое Система работает уже 230 лет, и вдруг какоето совковое мурло начинает тут трындеть о массовых вбросах Ты наверное не в Канаде , а де-нить в мухосранске
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12.11.2020 00:42 Ответить
мокши сюда могут только с VPN зайти, поэтому так и есть. Какая то Калуга или Срани-Рязани
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12.11.2020 02:45 Ответить
Гоните всех кацапских провокаторов 🤖🤬 в спам
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12.11.2020 07:00 Ответить
Вы так говорите, будто вбросы за Байдена --- это что-то плохое... Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6427
И да, рыжий бес должен, наконец, отправиться на нары!
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12.11.2020 09:33 Ответить
А ОСЬ ЩО ГОТУЄ ЩЕ ДІМА РАЗУМКОВ- нам партії ОПОЗАЖОПА МАЛО?

Про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА .Він готує організувати свою партію. Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО СВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, Харебін жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкампашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .

1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом

Колись тільки я починала кричати про політтехнолога регіогала у Зеленського , про його проросійські погляди, про його папку проросійського.
А нещодавно Русланка Ахметівська зізналась що для неї Пазумков лідер надії ( дивіться РАНДЕВУ Яніни на 5-ому )
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12.11.2020 00:19 Ответить
Пусть срутся. У Разумкова нет харизмы. Он бесперспективный.
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12.11.2020 00:20 Ответить
Реально у этого кацапского днища 2%
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12.11.2020 00:19 Ответить
20 є , але і фсьо! Якщо почне ще рвати звідти Разумков - пір'ячко їм у сраку
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12.11.2020 00:27 Ответить
Не, двадцать не будет. В районе 15 Они вымирают по стахановски
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12.11.2020 00:45 Ответить
Головне самому в це вірити...
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12.11.2020 06:50 Ответить
Когда уже самого Мертвечука закажут? Как может один человек терроризировать 40 миллионов украинцев и никто ему за ето ничего не может сделать?
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12.11.2020 00:28 Ответить
Так же як його кум тероризує всю планету. Два лаптя пара.
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12.11.2020 00:33 Ответить
Россия терроризирует 40 млн украинцев, а не какая то там пешка Медведчук
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12.11.2020 00:40 Ответить
А вы не задумывались почем Рашка так делает? Кто больше виноват что волки в хлеву порезали овец? Волки виноваты или паршивая овца которая волкам открыла двери в сарай? Может если убрать Мертвечука и еще десяток предателей то Рашке и не будет смысла дальше кошмарить Украину? Почитай историю Рашки за последние 30 лет. Рашка везде ведет войны только там где живут паршивые овцы которые открывают двери.
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12.11.2020 00:47 Ответить
*Я давала, я давала---сидя на скамеечке. А теперь моё давало стало уже семечки*.
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12.11.2020 00:37 Ответить
кацапы как всегда лгут!
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12.11.2020 00:38 Ответить
Яку партію Ви підтримаєте на виборах? 1. ВО "Свобода"; 2. "Сила людей"; 3. "Українська стратегія Гройсмана", 4...., 5...., 6...., 7.... 8.... 9. "Слуга гароду", 10. ОПЗЖ. Якщо саме так поставити питання електорату, то можна давати гарантію, що ВО "Свобода", "Сила людей", та "Українська стратегія Гройсмана" набере більше відсотків, ніж "Слуга народу, та ОПЗЖ. Те саме стосується різноманітних проблем. Якщо поставити першим питання війни, то більшість турбуватиме війна. А якщо проблему бродячих собак, то бродячі собаки можуть опинитися в першій трійці того, що найбільше турбує українців. Саме так це працює.
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12.11.2020 00:41 Ответить
Ну, також формулювання питання на референдумах:
--- Девочка, что ты больше хочешь --- ехать на дачу, или чтобы тебе оторвало голову? ©
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12.11.2020 09:43 Ответить
КМИС давно стал прокацапской конторой рогов&копыт
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12.11.2020 01:02 Ответить
Недавно в пакет проданных на Запад технологий эксперты американского журнала Military Watch добавили комплексы ПВО С-300ПТ, которые США ещё в августе 2020 года заботливо предоставила...Украина.
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12.11.2020 01:08 Ответить
Киев передал в США разработанные при СССР С-300ПТ, и тёмную сделку, похоже, можно считать завершённой. Стоимость соглашения не раскрывается, однако в этой истории важна даже не цена С-300, сколько сам факт передачи этого оружия потенциальному противнику России в третьей мировой войне. Уникальность комплексов, которые заполучили США, кроется не в ракетах, а в особенной РЛС 5Н64, такая станция обнаружения используется в С-400 Российской армией.
И новейшие локаторы комплекса С-500, который ещё даже не приняли на вооружение, используют тот же принцип работы, что и в РЛС С-300ПТ.
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12.11.2020 01:13 Ответить
США уже в 2021 году представят новое поколение ракет, способных "перемолоть" С-300, С-400 и С-500 практически в любой конфигурации.
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12.11.2020 01:15 Ответить
И что в этом плохого?
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12.11.2020 01:31 Ответить
Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9423 !!
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12.11.2020 09:47 Ответить
Он Пальчевского тоже "рисовали" чуть ли не самым популярным политиком в Украине, и что, помогло это ему?
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12.11.2020 01:31 Ответить
Цe був нe КМІС, а взагалі нe соціологічна організація, яка навіть нe ствeрджує, що писала правду.
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12.11.2020 11:28 Ответить
КМИС и Центр Разумкова показали разные результаты соцопроса. Как так получилось Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 7817

Накрутили по заказу медведука холуя кремля. КМис отстойник.

Опросы - бред. Ни разу себя не оправдали. Их проводят с одной целью - зомбирование населения и манипуляций с общественным мнением.

10 ноября .2020 г
Рейтинг партий:
"СН" - 28%, "
ЕС"- 21%,
ОПЗЖ - 16,5%. - опрос Центра Разумкова
https://censor.net/ru/news/3230098/reyiting_partiyi_sn_28_es_21_opzj_165_prezidentskiyi_reyiting_poroshenko_i_zelenskiyi_vo_vtorom_ture
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12.11.2020 01:56 Ответить
Кому интересны КМИСы или Центры Разумкова -- если это по заказу делается . Кто не делает заказы , тот никогда не получает рейтинги даже близкие к своим реальным .

Реальные цифры , как говорил Лобановский - "на табло" . А табло в данном случае это сайт ЦВК по местным выборам . Это процент и количество выбранных депутатов от партии .
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12.11.2020 02:29 Ответить
Рейтинги сейчас и после местных выборов не стоят и 3 копейки , бо есть реальные цифры на сайте ЦВК по количеству выбранных депутатов :

Самовисування 6294 19.3%

"СЛУГА НАРОДУ" 4749 14.5%

"Батьківщина" 3384 10.4%

"ЗА МАЙБУТНЄ" 3032 9.3%

"ОПЗЖ" 2859 8.8%
"ЕС" 2784 8.5%

Это не проплаченные заказчиками данные , это с сайта ЦВК :

Как мы видим главные кликуши за свою перемогу ОПЗЖ и ЕС уступают и Майбаху , и Батькивщине и значительно . Слуги по-прежднему лидеры , хоть и потеряли большинство из того , что имели ещё год назад . Порошенко через полтора года после избрания имел в районе 25%
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12.11.2020 02:26 Ответить
Народ ищет новых лидеров? Таки ДА!
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12.11.2020 04:33 Ответить
Кмис всегда била йулиной конторой.
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12.11.2020 02:38 Ответить
От ти довбень. Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4221
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12.11.2020 09:11 Ответить
О , таки да , чем нет
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12.11.2020 16:04 Ответить
Йуледрочер галимий.
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14.11.2020 19:50 Ответить
Потім сюрприз буде, виродки!
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12.11.2020 04:57 Ответить
КМИС репутация не интересна,бабло от кума )(уйла гораздо вкуснее.
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12.11.2020 06:24 Ответить
--- Сэр, как же Вы так смогли? У Вас же --- репутация! Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1653
--- Моя репутация не стоит 19 миллионов долларов! Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8903
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12.11.2020 09:53 Ответить
эдакий ШТИРЛИЦ типа никто не догадался шо он росийский шпион
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12.11.2020 07:31 Ответить
Опа за Же!
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12.11.2020 08:34 Ответить
что значит могли? я хренею с этого цирка. тут даже последнему слабоумному представителю лохтората скорее всего понятно, что заказали. причем с личной подачи мертвячука.
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12.11.2020 08:48 Ответить
Могли, ахахах, сам Медведчук и заказал
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12.11.2020 08:54 Ответить
Хтось тим рейтитнгам вірить ? партія колоборантів і любителів "русского мира" має найвищий рейтинг і це в умовапх російської агресії ,на жаль КМІС включився в брудну гібридну війну проти України.
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12.11.2020 09:10 Ответить
КМІС ПРОДАЖНА СТРУКТУРА. КОМУ Н*ХРЕН ПОТРІБНІ ТАКІ ОПИТУВАННЯ!? ТІЛЬКИ ВОРОГАМ УКРАЇНИ. КМІС ПРАЦЮЄ НА ВОРОГІВ ДЕРЖАВИ. А ЦЕ ЗРАДА. МЯГКО ГОВОРЯ. АЛЕ БАБЛО НЕ ПАХНЕ, НІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОРДОСТІ, НІ СОВІСТІ, НІ ЯКОГО ВБОЛІВАННЯ ЗА УКРАЇНУ. МРАЗЬ!!!!
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12.11.2020 09:38 Ответить
Чего удивляться. Когда и Штатах, например, многие социологические опросы демонстрируют проституцию опрашивающих! Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5483
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12.11.2020 09:48 Ответить
ОПРОСНІ КОНТОРИ - ПОВІЇ ПО СВОЇЙ ПРИРОДІ ДАЮТЬ ТИМ ХТО БІЛЬШЕ ПЛАТИТЬ
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12.11.2020 10:10 Ответить
Рейтинг партий США от КМИС:
1. Республиканцы - 35%
2. ОПЗЖ - 34 %
3. Демократы - 31%
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12.11.2020 10:34 Ответить
нет дыма без огня.
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12.11.2020 10:53 Ответить
 
 