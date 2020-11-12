Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ
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Контактными лицами людей, заказавших Киевскому международному институту социологии этот опрос, были ведущий медведчуковского канала "112" Жарких и постоянный гость этого канала Молчанов.
Речь об этом идет в расследовании Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.
КМИС не называет заказчика своего опроса, результаты которого были опубликованы 10 ноября. Замдиректора КМИС Антон Грушецкий сказал журналистам, что опрос заказала "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.
Молчанов – постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".
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Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев".
Удивляет и выбор вопросов, которые были включены в этот опрос КМИС, отмечает издание. Например, респондентам предлагалось согласиться с одним из следующих утверждений: "для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры с Россией и представителями ДНР/ЛНР" или "нельзя для достижения мира на Донбассе идти на уступки Москве и сепаратистам". Таким образом террористов и Россию социологи поместили в одно утверждение, хотя в других опросах переговоры с РФ и переговоры с подконтрольными Москве террористами размежевываются.
Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС"- 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентский рейтинг: Порошенко и Зеленский во втором туре, - опрос Центра Разумкова
Грушецкий подход КМИС объясняет так: "Все пары утверждений – это определенное упрощенное восприятие реальности. Оно упрощено для респондента, чтобы было проще выбирать".
Кроме того, в опросе КМИС отдельно считают двух лидеров ОПЗЖ – Юрия Бойко и Виктора Медведчука.
Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна – Бойко, другая – Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".
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Опрос КМИС показал, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" в случае выборов получила бы 22,1% голосов избирателей. На втором месте - "Европейская солидарность" с 19,3% голосов, на третьем - "Слуга народа" с 18,7%.
При этом опрос "Центра Разумкова" за октябрь отводит "ОПЗЖ" только третье место с 16,5%.
""У нас по другим опросам, которые мы проводили в середине октября, ситуация была такая же, как сейчас, только СН была чуть впереди в границах погрешности. А сейчас в границах погрешности она сзади. У нас три партии имеют разницу в границах погрешности: это означает, что не ОПЗЖ на первом месте, а СН на третьем. Это значит, что три партии лидируют на парламентских выборах", - прокомментировал эту разницу замдиректора КМИС Грушецкий.
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Опросы нужны только чтобы легитимировать какую-то власть. Или чтобы показать тенденции.
И да, рыжий бес должен, наконец, отправиться на нары!
Про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА .Він готує організувати свою партію. Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО СВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, Харебін жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкампашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .
1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом
Колись тільки я починала кричати про політтехнолога регіогала у Зеленського , про його проросійські погляди, про його папку проросійського.
А нещодавно Русланка Ахметівська зізналась що для неї Пазумков лідер надії ( дивіться РАНДЕВУ Яніни на 5-ому )
--- Девочка, что ты больше хочешь --- ехать на дачу, или чтобы тебе оторвало голову? ©
И новейшие локаторы комплекса С-500, который ещё даже не приняли на вооружение, используют тот же принцип работы, что и в РЛС С-300ПТ.
Накрутили по заказу медведука холуя кремля. КМис отстойник.
Опросы - бред. Ни разу себя не оправдали. Их проводят с одной целью - зомбирование населения и манипуляций с общественным мнением.
10 ноября .2020 г
Рейтинг партий:
"СН" - 28%, "
ЕС"- 21%,
ОПЗЖ - 16,5%. - опрос Центра Разумкова
https://censor.net/ru/news/3230098/reyiting_partiyi_sn_28_es_21_opzj_165_prezidentskiyi_reyiting_poroshenko_i_zelenskiyi_vo_vtorom_ture
Реальные цифры , как говорил Лобановский - "на табло" . А табло в данном случае это сайт ЦВК по местным выборам . Это процент и количество выбранных депутатов от партии .
Самовисування 6294 19.3%
"СЛУГА НАРОДУ" 4749 14.5%
"Батьківщина" 3384 10.4%
"ЗА МАЙБУТНЄ" 3032 9.3%
"ОПЗЖ" 2859 8.8%
"ЕС" 2784 8.5%
Это не проплаченные заказчиками данные , это с сайта ЦВК :
Как мы видим главные кликуши за свою перемогу ОПЗЖ и ЕС уступают и Майбаху , и Батькивщине и значительно . Слуги по-прежднему лидеры , хоть и потеряли большинство из того , что имели ещё год назад . Порошенко через полтора года после избрания имел в районе 25%
--- Моя репутация не стоит 19 миллионов долларов!
1. Республиканцы - 35%
2. ОПЗЖ - 34 %
3. Демократы - 31%