Больная COVID-19 женщина в Черкассах родила дочь у закрытых дверей приемного покоя
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Евгения Киркич из-за коронавируса отправилась рожать в областную больницу, в которой принимают рожениц с позитивным тестом на COVID-19. Муж бился в закрытые двери приемного отделения, но врачи вышли, когда ребенок уже родился.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".
Схватки у Евгении начались ночью. Муж привез ее в областную больницу, но отделение для коронавирусных больных оказалось закрыто.
"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала", - рассказал муж Евгении Александр.
Дочь Евгении и Александра родилась на расстеленной у закрытой двери куртке отца. Двери больничного корпуса открылись, когда отец уже держал малышку в руках.
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"Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", - говорит Александр.
В областной больнице роды на земле назвали неординарной ситуацией. Но, мол, женщине стоило вызвать скорую. И молодой отец якобы ошибся. Пошел в общее приемное отделение, а надо было в перинатальное, оттуда уже направили бы в коронавирусное.
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Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста говорит - все задержка с персоналом случилась, потому что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную униформу. В больнице обещают провести служебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Да, они есть, но очень мало....
мамочке малыша - умничка, сил и здоровья... просто молодчинка!
а мужик - ваще красава!!!! настрадался, но ребеночка принял (хорошо что роды без осложнений и патологии)
а медицина у нас - пипец! с переворотом!!! что... ни одна падла не слышала криков роженицы под дверью???? ни один даже санитар не мог выпереть простую каталку - чтоб не на ступеньках и не на курточке????
..................................ть!!!! (пардон)
Або дві каліки.
Слава Богу, що так.
Але влітку теж був подібний випадок.
Ніхто не вийшов.
Тільки вже коли жінка народила.
Це було теплої пори.
А взимку що ?
безвідповідальність і байдужість...граничні зі злочином !!!
Обычный звонок все решил бы в любом случае. Ты видел "космонавтов" в ковидных скорых? Вот такая же форма одежды в ковидных отделениях. При этом подобные средства защиты есть только у них. У всех остальных обычные масочки, которые они носят по несколько дней. Поэтому, если они узнают, что у Вас ковид, то будут просто шарахаться. Но я уверен, что даже не в этом причина. Медсестры банально закрывают двери на улицу и двери в отделение - им просто ночью страшно. Поэтому в отделение минуя приемное не попадешь никак. Они изнутри Вас не видят и не слышат. Мужик сам протормозил.
но...ведь родила ж под дверью..и теперь обвинять только мужика...легче всего
я бы даже сказал, что из-за десятка тварей нельзя судить о тысяче врачей, медсестер и санитарок...
Представьте себе стихийное бедствие, где больных подвозят десятками и сотнями к дверям больницы а там все неспеша ходят потому что это не их работа и маленькая зарплата и вообще у все врачей рухнули надежды на всякое светлое будущее и так далее.......