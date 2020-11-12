Больная COVID-19 женщина в Черкассах родила дочь у закрытых дверей приемного покоя

Евгения Киркич из-за коронавируса отправилась рожать в областную больницу, в которой принимают рожениц с позитивным тестом на COVID-19. Муж бился в закрытые двери приемного отделения, но врачи вышли, когда ребенок уже родился.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

Схватки у Евгении начались ночью. Муж привез ее в областную больницу, но отделение для коронавирусных больных оказалось закрыто.

"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала", - рассказал муж Евгении Александр.

Дочь Евгении и Александра родилась на расстеленной у закрытой двери куртке отца. Двери больничного корпуса открылись, когда отец уже держал малышку в руках.

Читайте на Цензор.НЕТ: Несмотря на запрет плановой госпитализации, в больницах продолжат оказывать помощь по беременности, родам и онкопациентам, - Минздрав

"Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", - говорит Александр.

В областной больнице роды на земле назвали неординарной ситуацией. Но, мол, женщине стоило вызвать скорую. И молодой отец якобы ошибся. Пошел в общее приемное отделение, а надо было в перинатальное, оттуда уже направили бы в коронавирусное.

Также на Цензор.НЕТ: Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом. ФОТО

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста говорит - все задержка с персоналом случилась, потому что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную униформу. В больнице обещают провести служебное расследование.