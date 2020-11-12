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Больная COVID-19 женщина в Черкассах родила дочь у закрытых дверей приемного покоя

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Больная COVID-19 женщина в Черкассах родила дочь у закрытых дверей приемного покоя

Евгения Киркич из-за коронавируса отправилась рожать в областную больницу, в которой принимают рожениц с позитивным тестом на COVID-19. Муж бился в закрытые двери приемного отделения, но врачи вышли, когда ребенок уже родился.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

Схватки у Евгении начались ночью. Муж привез ее в областную больницу, но отделение для коронавирусных больных оказалось закрыто.

"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала", - рассказал муж Евгении Александр.

Дочь Евгении и Александра родилась на расстеленной у закрытой двери куртке отца. Двери больничного корпуса открылись, когда отец уже держал малышку в руках.

Читайте на Цензор.НЕТ: Несмотря на запрет плановой госпитализации, в больницах продолжат оказывать помощь по беременности, родам и онкопациентам, - Минздрав

"Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", - говорит Александр.

В областной больнице роды на земле назвали неординарной ситуацией. Но, мол, женщине стоило вызвать скорую. И молодой отец якобы ошибся. Пошел в общее приемное отделение, а надо было в перинатальное, оттуда уже направили бы в коронавирусное.

Также на Цензор.НЕТ: Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом. ФОТО

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста говорит - все задержка с персоналом случилась, потому что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную униформу. В больнице обещают провести служебное расследование.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Если слава Богу, то зачем нужны тогда эти медики "на передовой борьбы"?
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12.11.2020 00:27
+27
Больная COVID-19 женщина в Черкассах родила дочь у закрытых дверей приемного покоя - Цензор.НЕТ 7949
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12.11.2020 00:26
+20
Всю зміну приймального відділення - медсестер і лікарів, треба негайно звільнити з роботи з забороною працювати в медицині пожиттєво. Головного лікаря звільнити на тих же умовах.
Цілий рік ковід, і вони не знають, що робити? Це виродки, подібні до тих, які співали гімн України у Львові, щоб до них людей на карантин не завозили.
Сволота.
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12.11.2020 00:43
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Це реальність за останні років з десять, лікарі перетворилися на якихось ненажерливих цинічних монстрів , які або будуть « лікувати» все , чого навіть не має до ваша останньої копійки . Або , якщо вже закінчилися гроші то : « ми вам нэ чем больше не можем памочь , идите дамой».
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12.11.2020 07:05 Ответить
Ну, так сколько лет вбивали в головы про "люди в белых халатах"... когда в онкологии бесплатные лекарства тебе же и продают наследники доктора Менгеле, главврачи клиник на Ахметова смотрят, как на нищеброда --- будем повторять сказки про самоотверженных врачей...
Да, они есть, но очень мало....
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12.11.2020 08:50 Ответить
Ви досить влучно висловилися. Причому "лікувати" будуть дійсно все, в тому числі неоперабельну безперспективну онкологію до останньої копійки у близьких і рідних. От такі вони - "фронтовики" всрані, ті що на "передній лінії боротьби" з чимось...
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12.11.2020 14:47 Ответить
Вот такая помощь, а потом считают не сповна розуму роженицу, которая хотела уйти из жизни.
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12.11.2020 07:21 Ответить
Абсурд навевает эпизод старого фильма: а вдоль дороги - мертвые с косами стоят, и - тишина! Дороги строят, но народ пусть по домам сидит. Сам детей учит, сам роды принимает, в квартирах коров держит, хлеб выращивает. Но, главное - налоги платит. Прямо таки мечта гореуправителей.
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12.11.2020 07:28 Ответить
Я більш ніж скептично налаштований стосовно лікарів. Люди чомусь вірять в їх особливий статус. А це просто тупа робота. В нашій країні принаймні. Типові українські лікарі це недовчені люди які прагнуть не епічно "служити суспільству", а заробляти без надмірних зусиль. Серед них є тупі, обмежені, геть дурні але всі разом вважають себе професійним кланом і прикривають один одного. І їм все сходить з рук бо інших просто немає.
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12.11.2020 10:16 Ответить
Объективно так:"Голосовавшая за зеленского родила под забором у закрытых дверей приемного отделения облбольницы."
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12.11.2020 10:46 Ответить
А где лысый придурок который говорил мой друг идет в президенты чтобы ему и мне было харашо?
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12.11.2020 10:50 Ответить
главное - здоровья малышу!
мамочке малыша - умничка, сил и здоровья... просто молодчинка!
а мужик - ваще красава!!!! настрадался, но ребеночка принял (хорошо что роды без осложнений и патологии)
а медицина у нас - пипец! с переворотом!!! что... ни одна падла не слышала криков роженицы под дверью???? ни один даже санитар не мог выпереть простую каталку - чтоб не на ступеньках и не на курточке????
..................................ть!!!! (пардон)
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12.11.2020 12:34 Ответить
Могло б бути два трупи.
Або дві каліки.
Слава Богу, що так.
Але влітку теж був подібний випадок.
Ніхто не вийшов.
Тільки вже коли жінка народила.
Це було теплої пори.
А взимку що ?
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12.11.2020 20:42 Ответить
а далі...в зимку? тільки ж починаються холоди...
безвідповідальність і байдужість...граничні зі злочином !!!
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12.11.2020 21:00 Ответить
Мужик осел. Вместо того, чтобы бегать и тупо орать, нужно было просто знать телефон отделения, где они рожать собирались. Если протормозил и не узнал, в скорой бы подсказали. А так нужно быть идиотом, чтобы припереться в областную больницу и стучать во все двери, надеясь что повезет... А вообще нужно было именно с вызова скорой и начинать.
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12.11.2020 21:48 Ответить
тут самое важное (как я понял) что у нее был позитивный тест на коронавирус и абы куда ее не взяли б (т.е. в обычный роддом), да и не каждая скорая тоже... поэтому ее и пришлось срочно (начались схватки) самому мужику переть в областную больничку, определенную как больницу для лечения ковида.. а вот почему там все криво и страшно??? непонятно...
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12.11.2020 21:53 Ответить
Ты давно был в областной больнице? Я не знаю, как в Черкассах, но обычно это много корпусов раскиданных на довольно большой площади. Если не знать куда идти, то орать можно бесконечно.
Обычный звонок все решил бы в любом случае. Ты видел "космонавтов" в ковидных скорых? Вот такая же форма одежды в ковидных отделениях. При этом подобные средства защиты есть только у них. У всех остальных обычные масочки, которые они носят по несколько дней. Поэтому, если они узнают, что у Вас ковид, то будут просто шарахаться. Но я уверен, что даже не в этом причина. Медсестры банально закрывают двери на улицу и двери в отделение - им просто ночью страшно. Поэтому в отделение минуя приемное не попадешь никак. Они изнутри Вас не видят и не слышат. Мужик сам протормозил.
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12.11.2020 22:14 Ответить
готов согласиться с каждым словом...
но...ведь родила ж под дверью..и теперь обвинять только мужика...легче всего
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12.11.2020 22:47 Ответить
Да я сам понимаю его состояние. Со стороны мне просто рассуждать легче. А там ночь, перенервничал, возможно еще и из какого-то села летел. Само собой, что умные мысли в таком состоянии в голову не лезут Я просто начал с того, что пытался стать на защиту врачей. Сам прекрасно понимаю, какая ситуация в больницах. Действительно есть много тварей в белых халатах. Но когда утверждают, что там все твари, меня немного напрягает. Они за зарплату в 5-10 тысяч гривен реально людям жизни бывает спасают.
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12.11.2020 22:57 Ответить
согласен.
я бы даже сказал, что из-за десятка тварей нельзя судить о тысяче врачей, медсестер и санитарок...
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12.11.2020 23:02 Ответить
Самое страшное в этой ситуации что женщина рожает не 3 и не 5 минут, и за это все время пока она рожала врачи как то не сильно быстро бежали к ней на помощь.
Представьте себе стихийное бедствие, где больных подвозят десятками и сотнями к дверям больницы а там все неспеша ходят потому что это не их работа и маленькая зарплата и вообще у все врачей рухнули надежды на всякое светлое будущее и так далее.......
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14.11.2020 15:19 Ответить
представил аж мороз по коже пошел.
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14.11.2020 15:20 Ответить
и самое главное...что она "правильно" рожала... сама...я к тому, что есть много случаев когда и врачи (акушеры и педиатры) не справляются... а тут такое счастье папане в руки... ой будет экстремалом видать малышка (Ева, 2930 и 49 см)))) уже сообщили)
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14.11.2020 15:29 Ответить
Какой переворот? Очнитесь и опуститесь на землю. "Ни одно падло" из числа медработников вас и не услышит, если доставили по скорой без родственников с деньгами - вполне себе можно и умереть без какой - либо помощи в приёмном. Эта ситуация длится уже не первое десятилетие. Поэтому, нашим медработникам не надбавки в 300% выплачивать (ибо не за что), а дрючком по голове воздействовать на "передовиков" - защитников от ковид этих.
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12.11.2020 14:54 Ответить
Как человек, рожавшая в Украине, могу подтвердить что относятся у нас к роженицам по-скотски. При этом мой муж оплачивал каждый шаг всего штата больницы, я уже представляю те бесплатные роды. Ничего удивительного, могли и вообще не выйти
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12.11.2020 15:13 Ответить
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