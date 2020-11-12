За должность мэра Черновцов во втором туре будут бороться Кличук и Михайлишин

Черновицкая территориальная избирательная комиссия объявила результаты первого тура выборов мэра Черновцов. Больше всего голосов получил кандидат от "Единой Альтернативы" Роман Кличук. Второе место занял кандидат от "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин.

Протокол на заседании зачитал председатель ТИК Сергей Ключук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

За Кличука проголосовали 15 317 избирателей (27,23%), за Михайлишина - 11 988 (21,31%). Они проходят во второй тур выборов, который состоится 29 ноября.

За отстраненного мэра Алексея Каспрука проголосовали 10 210 избирателей.

Роман Кличук - частный предприниматель. Владеет фирмой "Рома", которая занимается оптовой торговлей алкоголем и продуктами питания, и компанией "Гойра групп", объединяющей несколько ресторанов. Был депутатом областного совета и членом исполкома города. Его выдвинула партия "Единая Альтернатива".

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Виталий Михайлишин трижды баллотировался в парламент и дважды - в мэры, но ни разу не победил. Был депутатом от "Партии Регионов", является действующим депутатом городского совета и возглавляет фракцию "Родной город". На местных выборах представляет партию "Команда Михайлишина".

Ранее ЦИК установила дедлайн для подсчета голосов в Черновцах. Завершить подсчет должны были до 23:59 11 ноября. В то же время по состоянию на 00:30 на заседании еще не объявили результаты голосования в областной совет.

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