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Маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих, - эпидемиологи из США

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих, - эпидемиологи из США

Центры США по контролю над заболеваниями (CDC) обновили рекомендации по противодействию COVID-19. В документе указано, что тот, кто носит маску, защищает от коронавируса не только себя, но и окружающих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

CDC отмечает, что многие научные исследования показали пользу режима "общеобязательного ношения масок". "Польза для человека увеличивается с ростом ношения масок в целом", - говорится в разъяснении.

Ранее CDC призвали к ношению масок как средства уберечь окружающих от заражения.

Также на Цензор.НЕТ: Сложный период с эпидемией коронавируса продлится до апреля 2021 года, - Степанов

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ні резумію людей які не носять маску правильно, не можу зрозуміти.
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12.11.2020 01:32
+8
Точно не в асоціації споживачів дешманського пиваса та жартів 95 кварталу.
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12.11.2020 01:44
+6
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

У лабораторії 3-го рівня біозахисту (субмаксимального) провели реалістичний "масковий" експеримент з використанням справжнього коронавірусу.

Звичайна тканинна маска на тому, хто хоче захиститися від зараження коронавірусом, знижує поглинання вірусу під час близької розмови з інфікованим співрозмовником від 17 (найбільш імовірно) до 40% (якщо пощастить). Підігнаний респіратор класу FFP3 (№95) на обох блокував до 90% передачі патогену, з'ясували під час унікального експерименту з коронавірусом японські дослідники.
Дослідження проводилися в Інституті медицини при Токійському університеті. У боксі були розміщені обвішані зсередини датчиками голови манекенів: одна "видихала" повітря під час імітації розмови і покашлювання, насичуючи його частками вірусу в аерозолі і мікрокраплях, інша - "вдихала" його.

Коли маску надягали на "заразного", хірургічна тришарова маска блокувала 50-70% передачі вірусу незахищеній голові, а №95 "показував ще більш значну захисну ефективність".
Значно більший рівень захисту підтвердився, коли маски були на обох манекенах - "інфекційному" і "здоровому".Автори зазначають: навіть коли респіратор №95 був щільно прикріплений до обличчя за допомогою липкої стрічки для більшої герметичності, через нього все одно проникала певна кількість частинок вірусу.

Однак, наголошують вони, поки невідомо, чи призведе ця невелика кількість вірусу до хвороби, чи буде вона з легким перебігом, або ж організм впорається з цією кількістю безсимптомно і "тихо" виробить імунітет.
Навіть якщо всі будуть у правильно одягнутих масках, пишуть вчені, це не дає гарантій захисту, але шанси підхопити хворобу різко знижуються.
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12.11.2020 02:22
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Ні резумію людей які не носять маску правильно, не можу зрозуміти.
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12.11.2020 01:32 Ответить
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

У лабораторії 3-го рівня біозахисту (субмаксимального) провели реалістичний "масковий" експеримент з використанням справжнього коронавірусу.

Звичайна тканинна маска на тому, хто хоче захиститися від зараження коронавірусом, знижує поглинання вірусу під час близької розмови з інфікованим співрозмовником від 17 (найбільш імовірно) до 40% (якщо пощастить). Підігнаний респіратор класу FFP3 (№95) на обох блокував до 90% передачі патогену, з'ясували під час унікального експерименту з коронавірусом японські дослідники.
Дослідження проводилися в Інституті медицини при Токійському університеті. У боксі були розміщені обвішані зсередини датчиками голови манекенів: одна "видихала" повітря під час імітації розмови і покашлювання, насичуючи його частками вірусу в аерозолі і мікрокраплях, інша - "вдихала" його.

Коли маску надягали на "заразного", хірургічна тришарова маска блокувала 50-70% передачі вірусу незахищеній голові, а №95 "показував ще більш значну захисну ефективність".
Значно більший рівень захисту підтвердився, коли маски були на обох манекенах - "інфекційному" і "здоровому".Автори зазначають: навіть коли респіратор №95 був щільно прикріплений до обличчя за допомогою липкої стрічки для більшої герметичності, через нього все одно проникала певна кількість частинок вірусу.

Однак, наголошують вони, поки невідомо, чи призведе ця невелика кількість вірусу до хвороби, чи буде вона з легким перебігом, або ж організм впорається з цією кількістю безсимптомно і "тихо" виробить імунітет.
Навіть якщо всі будуть у правильно одягнутих масках, пишуть вчені, це не дає гарантій захисту, але шанси підхопити хворобу різко знижуються.
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12.11.2020 02:22 Ответить
Тоб- то як бронежилет задерживает 17% куль . Но вирусов милионы и достаточно одной птичке чтоб долетела. И тогда если хилый сразу в гроб. Так шо прменяйте обтирание. Классика беессмертна.
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12.11.2020 07:35 Ответить
Нихера подобного. При низкой концентрации вируса народ не заболевает. Потому маски эффективны.
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10.12.2020 17:27 Ответить
Просто они надеются пропетлять. Менталитет.
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12.11.2020 09:51 Ответить
эти "эпидемиологи" в какой ассоциации состоят? сборщиков металлолома или сторонников введения раб тарифа?
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12.11.2020 01:38 Ответить
Точно не в асоціації споживачів дешманського пиваса та жартів 95 кварталу.
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12.11.2020 01:44 Ответить
"Польза для человека увеличивается с ростом.."

Переведіть мені то хто-небудь, бо моя ніпанімам.
Якщо я маю дуже низький зріст, то є корисним, чи, все ж таки, мені від того має бути зле?
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12.11.2020 02:02 Ответить
Щоб "твоя панімам " тобі переклад робити потрібно а не "переводити" , бо "перевести" можна борщ , одяг , жарт врешті-решт якщо пожартувати невдало (( , а текст необхідно перекладати . Так зрозумів що Вам , сер, у Об"єднаному Королівстві не ріст низький заважає , а IQ такого самого зросту ((
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12.11.2020 02:12 Ответить
Дякую! Беззаперечно, ти правий. Відразу помітний рівень професійного "перекладача". Виважено та переконливо.
Та все ж, ти змістив свій акцент дещо в інший бік від обговорення цієї новини.
Я мав на увазі зовсім інше.
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12.11.2020 03:24 Ответить
Дякую за розуміння та толерантність у спілкуванні )) ! А щодо зміщення акцентів , щось пам"ятається як Британія намагалася досягти колективного імунітету без введення карантину , не вийшло...... На даний час , особливо в умовах України, єдине що може допомогти нам якось розтягти у часі стрибок зараження - це дотримання санітарних вимог ( серед іншого і носіння масок усіма без винятку ) .Інакше ніяк (( Тому жарти з цього приводу трішки недоречні , на даний час у нас і так "ідеологів потужного особистого слов"янського імунітету " вистачає , тут кожен другий пост про те , що потрібно плювати на перестороги (( . З повагою : "перекладач" !
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12.11.2020 11:24 Ответить
І все одно частину населення переконати неможливо апріорі. "Та я две ходки на крытке чалился! был в отрицалове, на путь исправления не стал! весь в куполах - а на меня какие-то чепушилы по мусарскому бепределу хотят намордник одеть? гадом буду, увижу кого в маске - челюху с проходняка рихтовать буду, атвечаю! вот прям падла буду!.."
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12.11.2020 03:21 Ответить
Кацапские эпидедерьмоологи ... вы ошибаетесь
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12.11.2020 04:06 Ответить
Маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих, - эпидемиологи из США - Цензор.НЕТ 889Маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих, - эпидемиологи из США - Цензор.НЕТ 9301
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12.11.2020 05:19 Ответить
США находятся в Азии рядом с Китаем и под Казахстаном,с которым есть граница по суше Гранд Каньон у них общий длиной 600 км...
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12.11.2020 05:24 Ответить
На фото распіратор який не фільтрує повітря те що видихається. Распіратори потрібно заборонити в якості ЗІЗ від коронавірусу.
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12.11.2020 05:41 Ответить
Хіба вони не працюють в якості зіз?
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12.11.2020 06:49 Ответить
Вони (CDC) кожного місяця публікують щось інше, протилежне попередньому.
Маски спасають як труси від поносу.
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12.11.2020 06:31 Ответить
Согласно данным CDC,70% заболевших носили маски постоянно, 14% - часто. Есть такое понятие у вирусологов, как самоинфицирование.
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12.11.2020 06:47 Ответить
Welt Schmerz ,Я дико извиняюсь ,но картинка не очень , подчеркивает гендерное неравенство 😠. Но я не против масок ,а только за ,в местах где трудно сохранить соц. дистанцию 🙂
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12.11.2020 07:12 Ответить
- Для 100% контрацепции нужно пить томатный сок!
- До "того" или после "того"?
- Вместо "того"!
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12.11.2020 08:27 Ответить
а шляпа?
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12.11.2020 09:26 Ответить
 
 