Маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих, - эпидемиологи из США
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Центры США по контролю над заболеваниями (CDC) обновили рекомендации по противодействию COVID-19. В документе указано, что тот, кто носит маску, защищает от коронавируса не только себя, но и окружающих.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".
CDC отмечает, что многие научные исследования показали пользу режима "общеобязательного ношения масок". "Польза для человека увеличивается с ростом ношения масок в целом", - говорится в разъяснении.
Ранее CDC призвали к ношению масок как средства уберечь окружающих от заражения.
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+8 Алексей Алексеевич 56ec05b5
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+8 Welt Schmerz
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+6 Rusin
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У лабораторії 3-го рівня біозахисту (субмаксимального) провели реалістичний "масковий" експеримент з використанням справжнього коронавірусу.
Звичайна тканинна маска на тому, хто хоче захиститися від зараження коронавірусом, знижує поглинання вірусу під час близької розмови з інфікованим співрозмовником від 17 (найбільш імовірно) до 40% (якщо пощастить). Підігнаний респіратор класу FFP3 (№95) на обох блокував до 90% передачі патогену, з'ясували під час унікального експерименту з коронавірусом японські дослідники.
Дослідження проводилися в Інституті медицини при Токійському університеті. У боксі були розміщені обвішані зсередини датчиками голови манекенів: одна "видихала" повітря під час імітації розмови і покашлювання, насичуючи його частками вірусу в аерозолі і мікрокраплях, інша - "вдихала" його.
Коли маску надягали на "заразного", хірургічна тришарова маска блокувала 50-70% передачі вірусу незахищеній голові, а №95 "показував ще більш значну захисну ефективність".
Значно більший рівень захисту підтвердився, коли маски були на обох манекенах - "інфекційному" і "здоровому".Автори зазначають: навіть коли респіратор №95 був щільно прикріплений до обличчя за допомогою липкої стрічки для більшої герметичності, через нього все одно проникала певна кількість частинок вірусу.
Однак, наголошують вони, поки невідомо, чи призведе ця невелика кількість вірусу до хвороби, чи буде вона з легким перебігом, або ж організм впорається з цією кількістю безсимптомно і "тихо" виробить імунітет.
Навіть якщо всі будуть у правильно одягнутих масках, пишуть вчені, це не дає гарантій захисту, але шанси підхопити хворобу різко знижуються.
Переведіть мені то хто-небудь, бо моя ніпанімам.
Якщо я маю дуже низький зріст, то є корисним, чи, все ж таки, мені від того має бути зле?
Та все ж, ти змістив свій акцент дещо в інший бік від обговорення цієї новини.
Я мав на увазі зовсім інше.
Маски спасають як труси від поносу.
- До "того" или после "того"?
- Вместо "того"!