Для деоккупации Крыма необходимо исключить плюрализм мнений наших партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем", - адмирал Воронченко

Для деккупации Крыма необходима слаженность и решительность в действиях всех партнеров Украины и самой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал адмирал Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины в 2016-2019 гг.

По его мнению, у Украины до сих пор нет стратегии по деоккупации Крыма.

"За 6 с половиной лет так и не сделали ее. Но я уверен, что будет проведен анализ для обнаружения слабых сторон Российской Федерации. Без Крыма "властелина в Кремле" уже не будет. Без Крыма не будет опасности для (действий России) в Сирии, Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказал он.

Также Воронченко подчеркнул важность скоординированных действий всех партнеров Украины.

"Необходимо исключить плюрализм мнений партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем, то строим второй "Северный поток", то не строим". Россию должны признать агрессором", - сказал он, подчеркнув, что Крым ужен РФ для расширения влияния в Черном море и Средиземноморском регионе.

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Адмирал привел слова из последнего интервью командующего ВМФ России о переоснащении и перевооружении российских морских сил для усиления влияния на Черном и Средиземном морях:

"У них амбитные планы. Слава Богу, что в эти планы вмешалась пандемия и ресурсное обеспечение у них было на 49%. Но наступит время, когда будут построены 4 корвета, 4 МРК и 6 патрульных катеров. Патрульные катера – это обеспечение своей экономической зоны в регионе. Корветы – обеспечение "сирийского экспресса". Ракетные корабли – нанесение удара в любой точке нашего региона. Это подтверждает, что Россия пытается продолжить ползущую оккупацию".

Воронченко напомнил о трех важных практиках российской колонизации Крыма: притеснении крымских татар, переселении с РФ на полуостров русских и милитаризация молодежи.

Напомним, Львовский форум по безопасности 2020 проходит 9-14 ноября в онлайн-формате. Сегодня состоялось обсуждение на тему "Безопасный и процветающий регион Черного моря: создание эффективной и всеохватывающей системы коллективной безопасности".