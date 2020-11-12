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Для деоккупации Крыма необходимо исключить плюрализм мнений наших партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем", - адмирал Воронченко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Для деоккупации Крыма необходимо исключить плюрализм мнений наших партнеров:

Для деккупации Крыма необходима слаженность и решительность в действиях всех партнеров Украины и самой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал адмирал Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины в 2016-2019 гг.

По его мнению, у Украины до сих пор нет стратегии по деоккупации Крыма.

"За 6 с половиной лет так и не сделали ее. Но я уверен, что будет проведен анализ для обнаружения слабых сторон Российской Федерации. Без Крыма "властелина в Кремле" уже не будет. Без Крыма не будет опасности для (действий России) в Сирии, Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказал он.

Также Воронченко подчеркнул важность скоординированных действий всех партнеров Украины.

"Необходимо исключить плюрализм мнений партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем, то строим второй "Северный поток", то не строим". Россию должны признать агрессором", - сказал он, подчеркнув, что Крым ужен РФ для расширения влияния в Черном море и Средиземноморском регионе.

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Адмирал привел слова из последнего интервью командующего ВМФ России о переоснащении и перевооружении российских морских сил для усиления влияния на Черном и Средиземном морях:

"У них амбитные планы. Слава Богу, что в эти планы вмешалась пандемия и ресурсное обеспечение у них было на 49%. Но наступит время, когда будут построены 4 корвета, 4 МРК и 6 патрульных катеров. Патрульные катера – это обеспечение своей экономической зоны в регионе. Корветы – обеспечение "сирийского экспресса". Ракетные корабли – нанесение удара в любой точке нашего региона. Это подтверждает, что Россия пытается продолжить ползущую оккупацию".

Воронченко напомнил о трех важных практиках российской колонизации Крыма: притеснении крымских татар, переселении с РФ на полуостров русских и милитаризация молодежи.

Напомним, Львовский форум по безопасности 2020 проходит 9-14 ноября в онлайн-формате. Сегодня состоялось обсуждение на тему "Безопасный и процветающий регион Черного моря: создание эффективной и всеохватывающей системы коллективной безопасности".
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Топ комментарии
+3
Плюрализм мнений это не что иное как "хаос", который ведет к смерти, так сдох ссср, спасибо Мише!, он знал что делал.
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12.11.2020 01:43
+3
до сих пір стогнуть - який смачний пломбір був при срср...алєні сохаті... Для деоккупации Крыма необходимо исключить плюрализм мнений наших партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем", - адмирал Воронченко - Цензор.НЕТ 1602
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12.11.2020 03:34
+3
Вот если бы США образовали вместе с УЗС военную группировку по освобождению Крыма, И потом единым мощным броском!!! То тогда может и освободили Крым от агрессора. А так вряд ли. Тем более что в Крыму зарплаты и пенсии в 2-3 раза выше чем в Украине, а тарифы ниже. Давайте сравняем наши доходы с российскими и как то заинтересуем крымчан. Но это тоже вряд ли
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12.11.2020 08:34
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Плюрализм мнений это не что иное как "хаос", который ведет к смерти, так сдох ссср, спасибо Мише!, он знал что делал.
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12.11.2020 01:43 Ответить
Міша був едина нормальна людина серед цапів, але вони не оцінили....гебня дала установку на цькування, а кацапське бидло радісно це підхопило, тому що цапи не можуть жити без сцаря... ім не відоме слово воля.
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12.11.2020 03:31 Ответить
до сих пір стогнуть - який смачний пломбір був при срср...алєні сохаті... Для деоккупации Крыма необходимо исключить плюрализм мнений наших партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем", - адмирал Воронченко - Цензор.НЕТ 1602
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12.11.2020 03:34 Ответить
Так кто из вас прав? Ты или Игорь? Миша, это хаос, который ведёт к смерти, или таки, Миша, это Воля?
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12.11.2020 16:03 Ответить
ну якщо ти сумуєш за смачним пломбіром і совкодрочер, то Міша для тебе хаос... Для деоккупации Крыма необходимо исключить плюрализм мнений наших партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем", - адмирал Воронченко - Цензор.НЕТ 6133
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12.11.2020 21:47 Ответить
А в Украине, сейчас разве не хаос? Если да, то Зеленский, едина нормальна людина. Так, нет?
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12.11.2020 21:59 Ответить
Миша любил с Раисой Максимовной советоваться ))
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12.11.2020 06:30 Ответить
Сначала ослабление Московии, а потом освобождение Крыма.
Даже до простых ватных домохозяей уже дошло, что Крым выгоднее поскорее вернуть.
Но для пу это вопрос эго и авторитета, который он теряет и с Крымом, и без Крыма.
Вова-Паркинсон принял от Эрдогана порцию унижений с проглотом, утёрся, и застыл.
А Эрдоган останавливаться не планирует, поскольку согласно купленныым билетам
контроль данноо региона за Турцией.
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12.11.2020 02:23 Ответить
Надо, надо, надо ...........................................................................................................................
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12.11.2020 07:30 Ответить
Россия Крым не отдаст при любых санкциях. Все по пословице - Имеем не храним, потерявши плачем
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12.11.2020 08:28 Ответить
Так встретьтесь с ними, грюкните кулаком по столу!
Или надеемся, что у них, читая украинскую прессу с рекомендациями адмиралов проснется совесть?
К стати, зачем нам 12 адмиралов во флоте?
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12.11.2020 08:33 Ответить
Вот если бы США образовали вместе с УЗС военную группировку по освобождению Крыма, И потом единым мощным броском!!! То тогда может и освободили Крым от агрессора. А так вряд ли. Тем более что в Крыму зарплаты и пенсии в 2-3 раза выше чем в Украине, а тарифы ниже. Давайте сравняем наши доходы с российскими и как то заинтересуем крымчан. Но это тоже вряд ли
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12.11.2020 08:34 Ответить
кацапурська рожа, вали в своє болото.
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12.11.2020 10:39 Ответить
В первую очередь целеустремлённость и слаженность работы самой Украины.
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12.11.2020 09:06 Ответить
А нах нам Донбас без Крима? Депресивний регіон, заселений злобною ватою, яка ненавидить все українське, на руках у яких українська кров? Страшна екологія, розміновувати там на декілька десятиліть.
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12.11.2020 17:03 Ответить
 
 