Миссия МВФ приедет, когда будет понятно, что происходит с КС, проектом бюджета и Нацбанком, - глава НБУ Шевченко

Даты пребывания в Украине миссии Международного валютного фонда будут известны после того, как наша страна продемонстрирует прогресс в антикоррупционной деятельности, работе над проектом бюджета и деятельности самого НБУ.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы появились даты, надо достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - рассказал Шевченко.

Глава НБУ пояснил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проекта бюджета Украины на 2021 год. И третий - работы самого Национального банка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина выполнила 4 из 10 структурных маяков Меморандума с МВФ, - Марченко

"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", - добавил Шевченко.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко 8 ноября отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

Также на Цензор.НЕТ: Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль