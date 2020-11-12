Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская
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Для обеспечения своей безопасности и противостояния агрессии РФ Украине стоит скорректировать подход в информационной войне и пресечь влияние России на украинскую критичскую инфраструктуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказала Алла Гурская, эксперт аналитического центра Jamestown Foundation и Международного центра изучения политики.
В последние несколько лет Россия изменила стратегию в информационной войне – начала использовать не дезинформацию, а настоящие факты, перевирая их. В частности использует это в вопросе обеспечения Крыма водой.
"Украине нужно создать какую-то единицу, которая будет быстро реагировать на такую гибридную угрозу. Речь идет не только о дезинформации, но также о вовлеченности России в критическую инфраструктуру в Украине", - считает она.
"В противостоянии российским усилиям по переложению вины за недостачу воды в Крыму на украинские плечи Украине следует использовать тактику России, - уточнила Гурская. - Украина должна доводить до каждой страны, не только в ООН, что это вина России и что происходи колонизация Крыма".
Кроме того, по ее мнению, важно "контролировать и полностью запретить вовлеченность России в украинскую критическую инфраструктуру":
"Я была очень удивлена, когда узнала, что одна треть сектора украинской энергетики все еще в руках российских олигархов, у которых очень тесные связи с российскими спецслужбами и с Кремлем. Мне кажется, что это очень большая проблема для Украины. Украинские олигархи, такие как Ярославский, Пинчук, Коломойский, имеют связи с российской стороной. Я говорю также про Бабакова и Кинова. Это момент, о котором Украина должна задуматься".
Одной из угроз Гурская также считает активизацю Китая в регионе.в частности, попытку покупки "Мотор-Сичи".
"Китай и китайские бизнесы связаны с российскими бизнесменами", - пояснила она.
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Бойко, Суркисы тоже владеют украинскими облэнерго и имеют очень тесные связи с кремлем и российскими спецслужбами !
30 МАРТА 2018
Аслунд: Украина имеет неожиданную брешь в нацбезопасности!
Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении.
Аслунд отмечает, что в 11-ти и из 24 украинских Облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков.
Аслунд советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.
"Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг РФ", - подчеркивает Аслунд.Еще один значительный собственник - Константин Григоришин - ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/30/7176230/
Кому принадлежат украинские облэнерго - список
Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)
Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)
Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%
Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%
ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%
Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%
Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)
Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)
Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%
Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%
ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%
Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%
Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
Конечными бенефициарами ПАО Черновцыоблэнерго через VS Energy стали граждане Германии росиянин Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс. Также VS Energy принадлежит россиянам Евгению Гинеру и Михаилу Воеводину.
https://nv.ua/biz/markets/rossiyskaya-vs-energy-perepisala-biznes-v-ukraine-na-grazhdan-latvii-i-germanii-805520.html
Но во всем виноват Порошенко
Они ставят себя выше государств.
К сожалению в Украине только 15% крупного и среднего бизнеса принадлежит Украине и украинцам. Остальное международным олигархам, офшорам, подставным лицам иностранцам.
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Мо' ліпше "...аналітикУня..."?
На сайті цього лайна достатньо. І пишуть, переважно, українською, ще й стверджують, що воювали.
Та з 90-х років ніхто не хотів виходити з обіймів росії. "Червоним директорам" - не хватало мізків(та і наснаги, і ненависть до України мішала) переналаштувати виробництво на роботу з іншим світом, крім росії.
В багатьох областях економіки стирчать вуха росії.
Ведення одного бухобліку на 1с(російське ПЗ) - чого тільки варте.