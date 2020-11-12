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Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом

Министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказано в сообщении.

Центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана. Он будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня.

Также на Цензор.НЕТ: "Это, скорее, оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе

Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Ну, вот... А то коZапы недотрог из себя корчили... ванговали , шо сами будут великодержавно мониторить ситуацию.
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12.11.2020 02:35
+5
Турки заходят в Карабах и это радует,а то к@лораши каскудахтались уже мечтая что станут единолично "мониторить"
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12.11.2020 06:01
+5
Эрдоган выступая в парламенте Турции поздравил народ Азербайджана с исторической победой...,мообщает турецкое информагентство "Анадулу"
Поплачьте Мавзолейные... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 4593
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12.11.2020 06:53
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Ну, вот... А то коZапы недотрог из себя корчили... ванговали , шо сами будут великодержавно мониторить ситуацию.
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12.11.2020 02:35 Ответить
Бу га га Меморандум-это бумага которая даже задницу вытереть не пригодится)))
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12.11.2020 06:49 Ответить
Коли меморандум підписується ручкою, яка називається "Байрактар", то "задницю витерти" не вийде - це все одно, що витирать її скловатою, або наждачним папером...
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12.11.2020 08:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rR4ALgf9vgQ&feature=youtu.be
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12.11.2020 02:44 Ответить
Если идти пешком из Анкары строго на юго-восток можно попасть в США...Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 7995
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12.11.2020 05:29 Ответить
Реальная карта Мира,а не та фейковая к которой вы привыкли в детстве... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 1872типа Атлас и глобус Мира..
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12.11.2020 05:31 Ответить
Земля плоская да? Анкара і Москва домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом - Цензор.НЕТ 6924
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12.11.2020 11:06 Ответить
Где бы нам найти хоть одного союзника....
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12.11.2020 05:59 Ответить
Турки заходят в Карабах и это радует,а то к@лораши каскудахтались уже мечтая что станут единолично "мониторить"
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12.11.2020 06:01 Ответить
Андрюха,Эрдоган был в Киеве совсем недавно,Зеля был ответным визитом в Анкаре...,о чеем могли договориться с Байрактарами догадайся сам,далее США назначили Украину главным военным союзником вне блока НАТО,потому над Киевом и Украиной летали стратегические бомбардировщики США В-52 и не только они... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 9666Вывод делай сам...,ну типа НАТО и США оккупироваали Украину...каравул...,ты ж не Скабеева...
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12.11.2020 06:05 Ответить
ИХТАМНЕТы Эрдогана захватили Азербайджан... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 2026Путлер памаги долларом и рОкетами... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 2026
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12.11.2020 06:10 Ответить
Только турецкие руководители этого центра российского производства. Да и вообще договор с рашей это ничто.
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12.11.2020 06:11 Ответить
Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 9871 Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 1309
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12.11.2020 06:12 Ответить
Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 9925 Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 9925
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12.11.2020 06:16 Ответить
Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 5184 Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 6984
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12.11.2020 06:15 Ответить
Никакого договора с РАБссией Эрдоган не подписывал,соглашение о прекращении огня это совсем другой расклад...
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12.11.2020 06:21 Ответить
Правильно все зробили азербайджанці, не треба зраду розводити. Бо при штурмі Ханкенді була би конкретна різня, а так вони взяли під контроль всі важливі артерії в Карабасі і будуть потихеньку виживати вірмен з їхньої території. Через років 5-10 візьмуть під контроль все що залишилося, з мінімальним супротивом.
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12.11.2020 06:28 Ответить
Артерии под контролем кацапов.
База кацапов в Степанакерте
Жириновский ликует, Турция и Израиль утерлись.
Но, сельские политологи имеют свое мнение.
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12.11.2020 07:11 Ответить
Северный и Турецкий потоки купил Путлер за 5 копеек Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 9172
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12.11.2020 07:19 Ответить
Артерии вовсе не под контролем кацапов. Только один кусочек - Лачинский коридор, 5 на 6 км. Но дальше дорога до Шуши под контролем Азербайджана, что делает бессмысленным все эти телодвижения.
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12.11.2020 07:51 Ответить
Учи матчасть - ближайшие дороги тоже взяты под контроль.
Вместо деморализованной армянской армии введены российские войска, имеющие 8 боевых вертолетов, 90 единиц бронетехники, 380 единиц спецтехники, 2000 спецназовцев и ещё хз сколько другого пушечного мяса, поскольку только для обслуги этой техники необходимо минимум 3000 рыл.
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12.11.2020 07:59 Ответить
Как взяли, так и отдадут не зря там появились турецкие миротворцы и совместный российско-турецкий миротворческий центр. А кацапы как пели, как пели, изображали из себя невинность
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12.11.2020 08:03 Ответить
Аякже Анкара і Москва домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом - Цензор.НЕТ 9238 Ото Алієв з Ердоганом лохи,кремлівські стратєг усіх переграв і вийшов переможцем.
Міжнародна політика-трошки складніша штука.
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12.11.2020 08:05 Ответить
Но в соглашениях, которые Россия подписала, всё, что захватил в Карабахе Азербайджан, остается азербайджанским, там ни слова о кацапах, как о миротворцах на территории Азербайджана, там только о миротворцах в Карабахе. Вот и будут себе сидеть тихонько, не отсвечивая, только на территории Карабаха.
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12.11.2020 08:08 Ответить
4 відсотки формально неконтрольованої території( замість 20-ти) плюс "коридор" у нахічевань (прямий кордон з Турцією) плюс Відсутність бойових дій -ЩО ЦЕ ЯК НЕ ПЕРЕМОГА Азербайджану...?
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12.11.2020 08:32 Ответить
А уже четко видно волну, которую разгоняют кацапы и их шестерки, о том, как "Путин всех переиграл", и новом вяличии. При том, что невооруженным взглядом видно, что их конкретно нагнули и они будут расплачиваться за ошибки армян. Ну, Россия всегда расплачивается за долги своих сателлитов, им не привыкать.
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12.11.2020 08:40 Ответить
імперська пропаганда НЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ІНАКШЕ.. )
російська,вірменська,чи будь-яка інша ...\
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12.11.2020 08:45 Ответить
ольгінські знову щось понапридумували о "рашистском вєлічії" )))

ні, раша отримує ЛИШЕ 2000 солдат і 90 бронетранспортерів для ГАРАНТІй відсутності стрілянини в лачинському "коридорі". решта -поза межами домовленостей )
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12.11.2020 08:29 Ответить
Жириновський також радів обранню Трампа, а потім його матюгами обкладав, знайшли кого слухати. Турки ніяк не втерлися, ви читали їх ЗМІ взагалі? Усі позитивно оцінюють домовленність. Окрім 2 тис. кацапів там не буде тепер ніякої армії. Через 5 років каців звідтіля турнуть і спокійно заберуть собі залишки. Так і за збитий гелікоптер вже ніхто не згадує, каци втерлися так само як і з літаком декілька років тому.
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12.11.2020 07:51 Ответить
Ось так Лахті "откривает личико"... ))))))
розказуючи про пеерваги імперської точки зору над "сільською" Анкара і Москва домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом - Цензор.НЕТ 9640
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12.11.2020 08:44 Ответить
Захват Армении Эрдоган и Алиев не планировали,от слова совсем...
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12.11.2020 06:29 Ответить
Блин, куда подевались твои рендомные заглавные буквы и несвязные тексты? или ты другой сенатор?
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12.11.2020 07:04 Ответить
Отец Сенатор умер 17 сентября 2017 года...,но я стараюсь быть похожим на него... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 3935
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12.11.2020 07:10 Ответить
я всю дорогу думав,щось то не той сенатор,що був до 17 року,тепер ясно,мої співчуття
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12.11.2020 08:55 Ответить
Если бы процесс продолжался, Алиев легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирие, а российская - ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции. В этом смысле у Путина был совсем узкий коридор возможностей, он не мог дальше оттягивать вступление в конфликт.
Он и так выступил достаточно слабо (с точки зрения классической российской геополитики), потому что формально говоря, есть договор ОДКБ - Договор о коллективной безопасности в странах бывшего СНГ, членом которого является Армения. И там черным по белому написано, что нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех остальных.
Поэтому Азербайджан на цыпочках обходил территорию Армении.
https://www.obozrevatel.com/abroad/putin-bolshe-ne-mog-derzhatsya-aliev-legko-vzyal-byi-karabah.htm
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12.11.2020 08:41 Ответить
азери і не збирались кордон з арами переходити,не читай кацапські сайти в Україні
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12.11.2020 09:03 Ответить
........... о как..... ктото упал с табуретки ??? нэ ??? нит нит и Япония с Норвегией тут нипричём
а хотя..... если пофантазировать то..... тогда не будет второй части марлизонского балета.....
а кому ж такое надо
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12.11.2020 06:46 Ответить
Генерал Рустам Мурадов назначен командующим миротворческим контингентом России в зоне Карабахского конфликта. В 2016 году по приглашению Генштаба Украины и Верховного Главнокомандующего был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
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12.11.2020 06:52 Ответить
Эрдоган выступая в парламенте Турции поздравил народ Азербайджана с исторической победой...,мообщает турецкое информагентство "Анадулу"
Поплачьте Мавзолейные... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 4593
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12.11.2020 06:53 Ответить
***** и Эрдаган вместе деребанят карабах. Они союзники. Все сбывается как предсказывал "быть или"
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12.11.2020 07:00 Ответить
Грубо сказано.Переділили сфери впливу.Але Вірменія-давно сателіт рф,а от Туреччина вперше офіційно заходить на Кавказ.
В цілому,-чудовий прогноз.(До речі,згадується й Бутусов Анкара і Москва домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом - Цензор.НЕТ 614 ).Подивимось,як справдиться його прогноз по Донбасу.
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12.11.2020 08:51 Ответить
Это скорее всего, до 1 декабря, пока армянская армия полностью не покинет Карабах.
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12.11.2020 07:00 Ответить
Эрдоган не может быть союзником вонючки РАБссии по нескольким причинам,ни по политическим ни по экономическим,иначе бы не закрыл Турецкий и Южный потоки... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 4147
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12.11.2020 07:04 Ответить
Грузия совсем скоро на ближайшей сессии стран НАТО станет полноправным членом Альянска...там же будет и Азербайджан...,РАБссия останется с дыркой от бублика в Закавказье... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 1244
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12.11.2020 07:08 Ответить
Азербайджан - нет. Думаю Турция забабахает свой собственный военный союз. В который однажды включит Сирию и Ливан, когда они к этому будут готовы
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12.11.2020 07:53 Ответить
Путлерцы,карочи,денег нет,но вы держитесь там... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 3232
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12.11.2020 07:25 Ответить
Ох, будет там ещё месиво....
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12.11.2020 08:03 Ответить
Спелись суки!
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12.11.2020 08:19 Ответить
рашка Туреччині у "цьому центрі контролю" зараз у Карабаху потрібна "остільки поскільки"....
для Гарантій...
Щоб не починати самому знову військові дії з Вірменією ,а щоб раша сама "приструнила" будь-кого з вірменських імперців,що ,скоріше всього замінять Пашиняна і його "соросят"...
"загрібати жар чужими руками"


І Кремль немає можливості щось особливо змінити..


Бо зараз якщо формалько він отримав "розширення впливу" на Карабах(не на Азербайджан),то після поновлення бойових дій в кінцевому результаті він можливо залишить за собою лише базу в Гянджі(ненадовго) ,Вже без Вірменії.
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12.11.2020 08:26 Ответить
Читай статью.
Турецких наблюдателей в Карабахе не будет.
Они будут торчать в Баку или гянже, в то время, как кацапы развернут полноценную военную базу в Степанакерте, чего не давал им сделать пашинян.
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12.11.2020 08:30 Ответить
особливо тупим.

Миротворці(навіть рашистські) розгортають пункти тимчасового перебування,а не військові бази...
Кубів ,Панцирів і С-300 в Ханкенді(степанакерт скоро перейменують,не сумніваюсь) азербайджан вже не допустить Анкара і Москва домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом - Цензор.НЕТ 7741
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12.11.2020 08:36 Ответить
читай домовленості... Турецьких миротворців не буде лише в лачинському коридорі і на контролі дороги в Нахічевань (там доручено контроль російській ФСБ ,і дуже дивно,якщо Іран за певний час не виступить категорично проти )
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12.11.2020 08:38 Ответить
Ну ты и тупой.
Россия ещё не выполнила ни одни договоренности вообще .
Кацапы за три дня уже ввели 500 единиц боевой техники, несколько тысяч пехоты.
Это сравнимо со всем вооружением армии Армении вместе с армией Карабаха.
Можно только представить сколько они ещё собираются туда ввести.
Русланы делают до десятка рейсов в день.
Это миротворцы?
У тебя есть малейшие намеки на мозги?
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12.11.2020 08:51 Ответить
Сегодня сообщение, что Русланы начали доставку "миротворцам" боевых вертолетов Ми-24 и транспортных Ми-8. Вблизи базы "миротворцев" в Степанакерте единственный в Карабахе аэропорт с 2.2км. ВПП почти как в Жулянах
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12.11.2020 13:15 Ответить
А чого ніхто не згадує що Вірменія по вуха перед кацабами в боргах? Всі в курсі що та вся техніка російська, яку азейбарджанці утилізували в нагорному карабасі була взята вірменами в борг? Тепер вірменам ще тре буде років 50 його віддавати. Вірменам доведеться затягнути паски, бо будуть вони як російська колонія жити бідно...
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12.11.2020 08:51 Ответить
 
 