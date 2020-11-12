Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказано в сообщении.
Центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана. Он будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня.
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Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.
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База кацапов в Степанакерте
Жириновский ликует, Турция и Израиль утерлись.
Но, сельские политологи имеют свое мнение.
Вместо деморализованной армянской армии введены российские войска, имеющие 8 боевых вертолетов, 90 единиц бронетехники, 380 единиц спецтехники, 2000 спецназовцев и ещё хз сколько другого пушечного мяса, поскольку только для обслуги этой техники необходимо минимум 3000 рыл.
Міжнародна політика-трошки складніша штука.
російська,вірменська,чи будь-яка інша ...\
ні, раша отримує ЛИШЕ 2000 солдат і 90 бронетранспортерів для ГАРАНТІй відсутності стрілянини в лачинському "коридорі". решта -поза межами домовленостей )
розказуючи про пеерваги імперської точки зору над "сільською"
Он и так выступил достаточно слабо (с точки зрения классической российской геополитики), потому что формально говоря, есть договор ОДКБ - Договор о коллективной безопасности в странах бывшего СНГ, членом которого является Армения. И там черным по белому написано, что нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех остальных.
Поэтому Азербайджан на цыпочках обходил территорию Армении.
https://www.obozrevatel.com/abroad/putin-bolshe-ne-mog-derzhatsya-aliev-legko-vzyal-byi-karabah.htm
а хотя..... если пофантазировать то..... тогда не будет второй части марлизонского балета.....
а кому ж такое надо
Поплачьте Мавзолейные...
В цілому,-чудовий прогноз.(До речі,згадується й Бутусов ).Подивимось,як справдиться його прогноз по Донбасу.
для Гарантій...
Щоб не починати самому знову військові дії з Вірменією ,а щоб раша сама "приструнила" будь-кого з вірменських імперців,що ,скоріше всього замінять Пашиняна і його "соросят"...
"загрібати жар чужими руками"
І Кремль немає можливості щось особливо змінити..
Бо зараз якщо формалько він отримав "розширення впливу" на Карабах(не на Азербайджан),то після поновлення бойових дій в кінцевому результаті він можливо залишить за собою лише базу в Гянджі(ненадовго) ,Вже без Вірменії.
Турецких наблюдателей в Карабахе не будет.
Они будут торчать в Баку или гянже, в то время, как кацапы развернут полноценную военную базу в Степанакерте, чего не давал им сделать пашинян.
Миротворці(навіть рашистські) розгортають пункти тимчасового перебування,а не військові бази...
Кубів ,Панцирів і С-300 в Ханкенді(степанакерт скоро перейменують,не сумніваюсь) азербайджан вже не допустить
Россия ещё не выполнила ни одни договоренности вообще .
Кацапы за три дня уже ввели 500 единиц боевой техники, несколько тысяч пехоты.
Это сравнимо со всем вооружением армии Армении вместе с армией Карабаха.
Можно только представить сколько они ещё собираются туда ввести.
Русланы делают до десятка рейсов в день.
Это миротворцы?
У тебя есть малейшие намеки на мозги?