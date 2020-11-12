Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк
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Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил он.
Также он отметил, что в палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.
Подоляк отмечает, что у президента, что у главы ОП стандартный график работы. "Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.
Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.
Не видится президент также и со своим председателем ОП. С ним связь только по телефону.
Напомним, президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.
Заразился коронавирусом и спикер ВР Дмитрий Разумков.
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Так и сейчас или в Срчи или в кремлевской больничке лечатся и Мертвечук
ставит клизму мацкальской вакциной
При Порохе все были живы и здоровы. Но, им мешал Свинарчук.
Сейчас им уже никто не мешает.
Ты православный? Понятно, ибо тока христанутые и прочие веруны делают кумира се, визжа "заповеди" "не сотвори се кумира". гггг, какие же вы.... (брезгливо морщит рожу)
Но просто высеры Пиплии - украденные как минимум сначала(Осирис, девственница, три дня... воскрес(е))
А как тебе притча про "пророка " Исаю? Ну, бобрый бок Яхве разорвал живьем 40 детей? (они высмеяли лысину "пророка" и тот попросил своего упыря шоб наказать подонков)
Это же написано там же, где ты взял цитатку, которую еще Геродот сказал и забыл.
Если питекантроп "Э", наложил на голову сына "У", а потом еще и избил дубиной "У", то питекантроп "Э" = злой.
б*же, ну вы знаешь откуда "черпать муд.рость"
Это же элементарно, как и заповеди. напр - не укради
рабамашину ближнего твоего, а то полиция приедет и атата по хребту получишь и присядешь на бутылку, подписывая шо ты еще и 5 краж совершил - 10, нет, 20 ослов украл(или просто посадят, если ты в норм. стране)
Так ковид появился уже при зеленожопой макаке)
Порох то при чем?))
А!! Я понял) Теперь виноват опять Порох,потому что петух Зеленский снова обосраный.
Трамписпользует штаны как памперс, а брюки как слюнявчик, свирепо визжит)
Путин:
Дерьмак, Зеля(обсераются, заболевают, "работают" над непрерывной диареей с целью смены комнат/палат раз в полчаса)
Гарне місце, доречі. Минулого літа всю ніч провалявся на одній з лавок парку...
Опрос оказался на помойке.
КСУ открыто положил болт.
В США победил претендент, на которого ЗЕлень лила говно и заводила уголовку.
ЗЕ, Ермак, Разумков... Топ-ЗЕлень спряталась.
На телефоне оставили отдуваться шестерок, вырванных из контекста.
Это советник главного по скрепкам и карандашам???
Простих людей там немає.
Ще і брехали нахабно....
Простий вчитель, Голобородько, і в "Феофанії". ЯВи що не бачите, як змінилась Україна всього за півтора роки...
В Житомире в проходах и коридорах тяжелые лежат, кислорода и антибиотиков не хватает
а этим отдельная палата
Спасибо вам дебилы за выбор
Нагадує поведінку школярів які по дорослому вважають що їм повірять вчителі що їх домашню роботу з'їла собака