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Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
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Зеленский (16541) карантин (16730) Ермак Андрей (1186) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Подоляк Михаил (243)

Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в

Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил он.

Также он отметил, что в палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Подоляк отмечает, что у президента, что у главы ОП стандартный график работы. "Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать

Не видится президент также и со своим председателем ОП. С ним связь только по телефону.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.

Заразился коронавирусом и спикер ВР Дмитрий Разумков.
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Топ комментарии
+55
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4700
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12.11.2020 07:18
+51
Почему вообще в больнице? Ведь острой формы нет (по утверждению малоросса). В таком случае самоизолироваться дома, а не занимать место тяжело больного человека.
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12.11.2020 07:19
+45
Почему не в районной больнице? Или хотя бы не в военном госпитале, как президент США?
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12.11.2020 07:15
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Почему не в районной больнице? Или хотя бы не в военном госпитале, как президент США?
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12.11.2020 07:15 Ответить
Почему вообще в больнице? Ведь острой формы нет (по утверждению малоросса). В таком случае самоизолироваться дома, а не занимать место тяжело больного человека.
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12.11.2020 07:19 Ответить
А они решили как все обычные украинцы болеть в коридорах .. Феофании
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12.11.2020 08:41 Ответить
Он не занимает.лежат с Ермаком на одной кровати.
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12.11.2020 08:42 Ответить
Два феофана в одной кровати? ....это порнуха?
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12.11.2020 10:58 Ответить
Вы еврей? Резидент сща так же само "болел" как и наш. Он обосрался бо Байден его обосрал на дебатах, а наш и его кардинал - бо Байден обосрал Трупа на выборах. Вот и вся арифметика. Не благодари.те) Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2371
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12.11.2020 08:23 Ответить
ЯнеЛох 42, симулюючи COVID-19? драпонув на лікарняний аби відкосити від розбірок з КС, про рішення якого, - анулювати декларування - він. як з"ясувалося, знав заздалегідь.
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12.11.2020 09:51 Ответить
Ну так... "знал"? Его просто поставили в известность. Не мог не знать, категорически. А то шо обосрался = что-то иначе они мутят, шоб за "хайпом" с Тупицыным скрыть.
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12.11.2020 10:04 Ответить
В военном госпитале может с военными встретится. Боится без охраны Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3702
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12.11.2020 09:13 Ответить
Мабуть, від народу сховалися зовсім.
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12.11.2020 12:16 Ответить
В Жмеринку "жмуриків"!
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12.11.2020 13:49 Ответить
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4700
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12.11.2020 07:18 Ответить
Краще, засунути йому в сраку ********* паличку, а шерсті там і так хватає, якщо Дєрьмак не змусив зробити дипіляцію
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12.11.2020 07:39 Ответить
краще нехай ціплят на весну висижує.
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12.11.2020 07:54 Ответить
Сдается, это была не ********** палочка, а бумеранг, который Вове скоро засунут в жопу.
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12.11.2020 08:44 Ответить
Так Малюська же відкрив ВІП-камери!
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12.11.2020 07:19 Ответить
Иуд в эти камеры
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12.11.2020 07:22 Ответить
Кого?
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12.11.2020 08:22 Ответить
медовый месяц?
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12.11.2020 07:23 Ответить
На Новый год тоже показали фото с Буковеля а сами очутились в Омане..
Так и сейчас или в Срчи или в кремлевской больничке лечатся и Мертвечук
ставит клизму мацкальской вакциной
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12.11.2020 07:27 Ответить
Ну, ребята, такая быстрая спецоперация ! Ррраз - и вы в УССР 2.0.

При Порохе все были живы и здоровы. Но, им мешал Свинарчук.
Сейчас им уже никто не мешает.
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12.11.2020 07:32 Ответить
та не передергивай, при "Порохе" и чумы не было. Правда назначили в разведку этого...., блин, ну, писало шо из-за его "схем" подохло с 200 холопов - всем побоку. Или "Порох" не знал кого назначал? А шо там за Юру Луценко? Какие достижения?
Ты православный? Понятно, ибо тока христанутые и прочие веруны делают кумира се, визжа "заповеди" "не сотвори се кумира". гггг, какие же вы.... (брезгливо морщит рожу)
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12.11.2020 08:20 Ответить
Из двух зол Порох меньшее, и тут не надо ля-ля
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12.11.2020 08:32 Ответить
Я агностик. А по жизни, мне нравится библейское наблюдение: "По делам узнаете их".
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12.11.2020 10:03 Ответить
А, ок.
Но просто высеры Пиплии - украденные как минимум сначала(Осирис, девственница, три дня... воскрес(е))
А как тебе притча про "пророка " Исаю? Ну, бобрый бок Яхве разорвал живьем 40 детей? (они высмеяли лысину "пророка" и тот попросил своего упыря шоб наказать подонков)
Это же написано там же, где ты взял цитатку, которую еще Геродот сказал и забыл.
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12.11.2020 10:13 Ответить
Я процитировал то что заслуживает уважения.
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12.11.2020 10:31 Ответить
Это еще в каменном веке знали.
Если питекантроп "Э", наложил на голову сына "У", а потом еще и избил дубиной "У", то питекантроп "Э" = злой.
б*же, ну вы знаешь откуда "черпать муд.рость" Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2980

Это же элементарно, как и заповеди. напр - не укради раба машину ближнего твоего, а то полиция приедет и Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2219 атата по хребту получишь и присядешь на бутылку, подписывая шо ты еще и 5 краж совершил - 10, нет, 20 ослов украл(или просто посадят, если ты в норм. стране)
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12.11.2020 10:41 Ответить
Треба визнати, що Порох не панацея для України.
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12.11.2020 08:40 Ответить
В даному випадку саме панацея.
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12.11.2020 08:59 Ответить
панацирій...
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12.11.2020 09:52 Ответить
принаймні, ковідні гроші на дороги б не витрачав ціною життя українців.
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12.11.2020 09:06 Ответить
Правительство Порошенко-Гройсмана - единственное проукраинское, за всю историю независимости.
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12.11.2020 10:02 Ответить
Було. Чомусь загрався Порох в пандемію.
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12.11.2020 10:04 Ответить
Порох заигрался?)))
Так ковид появился уже при зеленожопой макаке)
Порох то при чем?))
А!! Я понял) Теперь виноват опять Порох,потому что петух Зеленский снова обосраный.
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12.11.2020 10:21 Ответить
Хочу почути його думку щодо заборони планових шпиталізацій і операцій.
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12.11.2020 10:48 Ответить
Понты дешевые... и имитация бурной деятельности... Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1731
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12.11.2020 07:33 Ответить
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 588
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12.11.2020 07:34 Ответить
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9546 Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 298 Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2456
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12.11.2020 07:37 Ответить
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 183 Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7164
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12.11.2020 07:46 Ответить
За работой некогда книги писать. Янык и тот успел за такой срок.
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12.11.2020 07:51 Ответить
ну шо клоуну все по першому розряду буде, сумніву немає. вийде, то буде знов розказувать про кращу медицну європи.
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12.11.2020 07:53 Ответить
А чего не в 4 больнице на Соломинке? Глядишь и в окошко бы прыгнули на радость людям.
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12.11.2020 07:57 Ответить
дерьмак исполняет роль первой леди? или смотрящего за шестеркой кремля?!
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12.11.2020 08:07 Ответить
И в Феофанию вместе с Ермаком- без него и не туда и .не сюда
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12.11.2020 08:11 Ответить
Сіамскі близнюки, нерозділені...
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12.11.2020 09:54 Ответить
Байден: Ура, я победил(хлещет шампанское, шутит с Микроном и бабкой Штази, общается, на удалении конечно же, с Трюдо).
Трамписпользует штаны как памперс, а брюки как слюнявчик, свирепо визжит)
Путин: Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6437 Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2126
Дерьмак, Зеля(обсераются, заболевают, "работают" над непрерывной диареей с целью смены комнат/палат раз в полчаса)
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12.11.2020 08:16 Ответить
Мабуть, приймають водні процедури в місцевому ставку?????...
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9801
Гарне місце, доречі. Минулого літа всю ніч провалявся на одній з лавок парку...
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12.11.2020 08:19 Ответить
А чого ж не в звичайній районній лікарні? А як з приводу "ніяких привілеїв"? Як швидко система підім'яла оце непорозуміння. Спочатку безкоштовна качалка і селфіки, потім державна дача, правда вже без селфіків, а тепер і Феофанія з окремою палатою замість того, щоб перебувати вдома, як більшість українців в таких випадках. Брехливе і сцикливе ЛАЙНО!
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12.11.2020 08:22 Ответить
Почему не на дому?
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12.11.2020 08:40 Ответить
боїться здохнути
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12.11.2020 08:58 Ответить
Местные выборы просраны, не смотря на админресурс и фальсификации.
Опрос оказался на помойке.
КСУ открыто положил болт.
В США победил претендент, на которого ЗЕлень лила говно и заводила уголовку.

ЗЕ, Ермак, Разумков... Топ-ЗЕлень спряталась.

На телефоне оставили отдуваться шестерок, вырванных из контекста.
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12.11.2020 08:40 Ответить
Зеля і ко, другого шансу "захворіти" в вас вже не буде, йолопи.
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12.11.2020 08:41 Ответить
Одного меня раздражают эти должности "советник главы ОП"???
Это советник главного по скрепкам и карандашам???
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12.11.2020 08:41 Ответить
Ориентация в обох одна и та же? Нетрадиционная?
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12.11.2020 08:44 Ответить
а чего не на фрунзе?
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12.11.2020 08:51 Ответить
Важкий випадок, відсутність органу який лікують на вул. Кирилівській (Фрунзе)
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12.11.2020 09:57 Ответить
А деяких, та більшість, навіть і в лікарню не ложать. Простоять в черзі до лікаря в коридорі цілий день, який не провітрюється. В черзі різна категорія хворих: у кого серце, у кого грип, у кого, нога, у кого ковід і всі йдуть спокійно домому з вірусом. І це все відповідальність преЗЕдента і його тупої команди, бо замість робіт по ремонту і відкриттю нових лікарень, і перенавчання медперсоналу, всі ковідні кошти заривали в дороги. Думали, що пронесе? Не бажав би преЗЕдент разом з нарідом відвідати поліклініку в черзі?
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12.11.2020 08:54 Ответить
Не факт що Воно, хворе. Дуже ймовірно що просто сховався від зашквару з КС, бо почало з"ясовуватись, що про рішення анулювати Е-декларування, янеЛох, знав заздалегідь.
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12.11.2020 10:00 Ответить
Деньги в землю они не зарывали а распихивали по своим карманам.
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12.11.2020 10:55 Ответить
Ось яких персон приймає Феофанія...
Простих людей там немає.
Ще і брехали нахабно....
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12.11.2020 08:57 Ответить
А В ЭТУ МИНУТУ, МНОГИЕ РОДСТВЕННИКИ ИЩУТ МЕСТО, ЧТОБ ПОЛОЖИТЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, ХОТЯ БЫ В КОРИДОРЕ.
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12.11.2020 09:02 Ответить
ключевое слово это "работают", уже наработали два малоПИД,,,роских Штопанных Гандона, ни одного аппарата ИВЛ, ни одной больницы со 100% выплатами врачам, ни кислорода ни Х,,,Я, один пиз....шь и нарко-фантазии!!!!!
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12.11.2020 09:12 Ответить
Этих уро*дов надо перевести в ПЕРИФЕРИЙНУЮ больницу чтоб на себе прочувствовали как лечатся не СЛУГИ НАРОДА !!! Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8370
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12.11.2020 09:12 Ответить
цена в день?
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12.11.2020 09:21 Ответить
Безкоштовно шановний, безкоштовно. "за все заплачено"... (ф. Иван Васильевич меняет професию)
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12.11.2020 10:03 Ответить
они "работают"?!!
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12.11.2020 09:29 Ответить
По стандартному это как вообще никак? Или ждут подзатыльников из Штатов....
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12.11.2020 09:30 Ответить
а нахрена им феофания? без обордования и лекарств. в ней и с врачами проблемма. пусть обращаються в обычные, районные, у них есть все! даже лишнее
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12.11.2020 09:35 Ответить
"...Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком,..." : жеруть шаурму Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7336
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12.11.2020 09:36 Ответить
Какие они неразлучные всё-таки, вы заметили? Даже болеют вместе в одной палате, как трогательно, ну милашки.
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12.11.2020 09:36 Ответить
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4713
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12.11.2020 09:49 Ответить
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4510
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12.11.2020 12:47 Ответить
А что делает в больнице мастер спорта международного класа по борьбе с короновирусом????? Он же в своих видосиках , когда желал всем 36,6 хвастался , что уже короновирус победил. Так что это зеленое недоразумение мастер спаорта ы Феофании забыл????? И на поверку оказывается - король то голый. Как вообще люди на выборах могли проголослвать за это убогое зиленое ничтожество?????? Где мозги были, когда на выборы шли????
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12.11.2020 09:49 Ответить
36.6 то не температура, а курс доллара Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9715
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12.11.2020 12:48 Ответить
Нам всем сивым при легкой и даже при средней форме заболевания рекомендуют сидеть дома и лечить себя самим, в больницу не принимают. А здесь Бубочка по утверждению его прессекретаря "к сожалению....чувствует себя хорошо", и уже в Феофании. У него отдельная палата, а по сути целый блок в котором можно было бы разместить не менее десятка тяжело больных. Вот с этого и начинается вся социальная справедливость, а точнее ее отсутствие.
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12.11.2020 09:55 Ответить
Радійте шановний!
Простий вчитель, Голобородько, і в "Феофанії". ЯВи що не бачите, як змінилась Україна всього за півтора роки...
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6599
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12.11.2020 10:07 Ответить
Воще в феофании ни так чтоб уж сильно дорого...Простой учитель на нищенскую зарплату в 4000$ месяца три проваляцца может себе позволить Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1450
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12.11.2020 10:59 Ответить
А что сразу в Феофанию? В коммунальную больницу! Там и опрос сделать можно и людей вживую услышать!
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12.11.2020 10:12 Ответить
Он главнокомандующий думаю по статусу он должен быть помещен в военный госпиталь
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12.11.2020 19:45 Ответить
харя стане ще ширшою
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12.11.2020 10:13 Ответить
Ну и когда всенародный праздник похорон этих двух питарасов?)))
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12.11.2020 10:24 Ответить
За пожелание сдохнуть им в этой палате в ФБ меня уже забанили. Но пожелание осталось прежним.
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12.11.2020 10:30 Ответить
А почему не в коридоре какой нибудь районной больницы? Ведь мы ко всему готовы, всего хватает... он же парень с народа, вот был бы к людям поближе.
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12.11.2020 10:38 Ответить
Пусть привет передает Порошенковскому дружку Косюку в дворец. Ему там в Феофании близко
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12.11.2020 10:51 Ответить
Когда-то подагра была болезнью королей, сейчас ковид лучшие умы и не только Украины косит сильнее пуль! Впрочем и лучшие ноги - тоже. Я о популярных футболистах. Ничего, пройдет и это!
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12.11.2020 10:56 Ответить
Ермак чітко виконує ФСБ-шний наказ-ні на хвилину не залишати Зеленського самого. Ось і прийшлося навіть захворіти.
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12.11.2020 11:21 Ответить
А чого Феофанія.Поставити палатку на Олімпійському.Ми ж усі президенти,отжебуде як усі.
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12.11.2020 11:46 Ответить
cволочи, на асфальт их положить и пусть он их лечит

В Житомире в проходах и коридорах тяжелые лежат, кислорода и антибиотиков не хватает
а этим отдельная палата

Спасибо вам дебилы за выбор
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12.11.2020 11:57 Ответить
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте... И даже ковид их не может разлучить.
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12.11.2020 12:11 Ответить
Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания" Источник: https://censor.net/ru/n3230561

Нагадує поведінку школярів які по дорослому вважають що їм повірять вчителі що їх домашню роботу з'їла собака
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12.11.2020 12:52 Ответить
Дедушка Членин ,нервно курит в углу🙄🐑🤦 К задолбал этот грёбаный Совок , плять Зеленский работает . На больничном он ,работяга блин 😂😂😂
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12.11.2020 14:04 Ответить
ну и хорошо.
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12.11.2020 16:43 Ответить
с понедельника по пятницу на карантине в феофании, а на выходные извольте пожаловать в велюр. там вам всегда рады....
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12.11.2020 20:41 Ответить
 
 