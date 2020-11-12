COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели
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По состоянию на утро 12 ноября в мире зарегистрировали 613 741 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки -10 184 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 52 440 865 случаев инфицирования, из них 613 741 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 289 747 человек, из них 10 184 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 36,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.
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Vjacheslav Bondarenko
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aquarius580 .
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