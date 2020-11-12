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COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели

По состоянию на утро 12 ноября в мире зарегистрировали 613 741 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки -10 184 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 52 440 865 случаев инфицирования, из них 613 741 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 289 747 человек, из них 10 184 за минувшие сутки.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели 01

Побороли болезнь и вылечились 36,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели 02
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Согласно данным этого же сайта, на который идет ссылка, общее число тяжело больных составляет всего-лишь 0,6% от общего числа заразившихся. То есть, шансы человека заболеть в тяжелой форме очень и очень малы.
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12.11.2020 07:28 Ответить
Ну а как же. Пфицеру надо свою отраву продавать.
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12.11.2020 07:30 Ответить
Вакцина Пфицера очень даже хороша, поскольку она довольно безобидна, а точнее самая бесполезная из всех, ныне разрабатываемых вакцин. Вакцины от Астра Зинека, Модерна, Пфицер, Джонсон и Джонсон не защищают от заражения, а лишь уменьшают количество симптомов средней тяжести, и вакцина от Пфицера делает это хуже всех: "Требования к успеху у Pfizer еще меньше. Их исходная группа включает 32 реципиента вакцины с вероятностью развития 7 или менее симптомов по сравнению с 25 в контрольной группе".
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12.11.2020 07:47 Ответить
Китайские и РАБссиянские сопли растут как на дрожжах...
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12.11.2020 07:42 Ответить
да бл. когда же это кончится????????? надоело, от слова совсем
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12.11.2020 07:48 Ответить
COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели - Цензор.НЕТ 3539 COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели - Цензор.НЕТ 9317
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12.11.2020 07:50 Ответить
ВОЗ проводит чемпионат Мира по соплям и насморкам...
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12.11.2020 07:53 Ответить
 
 