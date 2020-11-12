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Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм миномет и АГС. Ранен один украинский воин, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки трижды нарушил режим

За прошедшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного - применил миномет калибра 82 миллиметра. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"К сожалению, вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина.

"В полосах ответственности наших бригад ни вооруженные провокации или выстрелы не зафиксированы. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Число погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в десять раз, но провокации продолжаются

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки трижды нарушил режим тишины на Донбассе, применив 82-мм миномет и АГС. Ранен один украинский воин, - штаб ОС 01
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УСТОЙЧИВОЕ ПЕРЕМИРИЕ!
Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм миномет и АГС. Ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9948
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12.11.2020 07:44 Ответить
ТИШИНА -- одним словом !!! Зажопинцов с мертветчуком командировать и приковать в окопах Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномет і АГС. Поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3859
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12.11.2020 07:58 Ответить
Сводка ситуации за 11 ноября 2020 года
Обстрелов 11 Ответный огонь 10 Ранено 2 (1 тяжело)
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12.11.2020 07:46 Ответить
эээ... а откуда информация? Про ответный огонь сейчас смешно выглядит.
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12.11.2020 08:20 Ответить
Одужання хлопцю.....
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12.11.2020 08:03 Ответить
Скільки вже можна читати ці дебільні повідомлення. Не принижуйте ЗСУ. Де відповідь на ці "провокації"?
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12.11.2020 08:46 Ответить



Президент Университета им. Ленина

@literatorASizov


Защитников Дамбаса также почётно хоронили!
https://twitter.com/literatorASizov/status/1326687137132056576
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12.11.2020 09:33 Ответить
защитники даунбаса(любители русскага мира)-для ***** всего лишь быдломасса для поддержки имперских амбиций!
(бабы еще нарожают)
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12.11.2020 09:52 Ответить
Ну подумаешь "та сторона" неприцельно и эмоционально постреляла и совершенно случайно попала в нашего воина, главное что перемирие продолжается и доказало свою эффективность, а значит пора отводить наши войска, чтобы избежать подобных случайностей.
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12.11.2020 11:53 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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12.11.2020 15:52 Ответить
 
 