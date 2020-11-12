Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм миномет и АГС. Ранен один украинский воин, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного - применил миномет калибра 82 миллиметра. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
"К сожалению, вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина.
"В полосах ответственности наших бригад ни вооруженные провокации или выстрелы не зафиксированы. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - сказано в сообщении.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.
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Обстрелов 11 Ответный огонь 10 Ранено 2 (1 тяжело)
Президент Университета им. Ленина
@literatorASizov
Защитников Дамбаса также почётно хоронили!
https://twitter.com/literatorASizov/status/1326687137132056576
(бабы еще нарожают)