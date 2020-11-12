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Новости Политика Украины
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коммуникация (33) Офис Президента (1692) Подоляк Михаил (243)

"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны", - в ОП хотят запустить "именной видеоблог" главы государства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Офисе Президента планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги, но на этот раз планируют запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с интервью УП сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны.

Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то", - сказал он.

Ответственный за медиа направление в ОП объяснил, что относительно новый формат коммуникации нужен потому, что недостаточно медиаресурсов для распространения позиции власти.

Именно поэтому сейчас разрабатывается концепция видеоблогов. Планируется, что он продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк

Напомним, во время избирательной кампании тогда еще кандидат Владимир Зеленский одним из основных способов коммуникации выбрал видеоблог. Эта традиция продолжалась и в начале его президентства, однако со временем такой формат почти исчез.
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Топ комментарии
+38
Один вопрос - рояль будет?
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12.11.2020 08:08
+31
"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны", - в ОП хотят запустить "именной видеоблог" главы государства - Цензор.НЕТ 9508
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12.11.2020 08:09
+30
"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны", - в ОП хотят запустить "именной видеоблог" главы государства - Цензор.НЕТ 9641
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12.11.2020 08:06
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Страница 2 из 2
Він більше чим відосики! Він найвеличніший лідер **********! Він духовний гуру СН! Він дорогий, любимий скоро переплюне Брежнєва.
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12.11.2020 09:19 Ответить
Ні, віделблог то вже серйозно. Ще трохи і мультики почнуть знімати.
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12.11.2020 09:20 Ответить
Щоб людину називали президентом, замало займати посаду. Треба дійсно бути державним діячем. Сьогодні в Україні не президент, а особина, яка займає посаду президента. Люди ніколи не будуть поважати тільки за посаду, а проукраїнських справ поки що немає. Наявність при владі ригів і цапомосковських посіпак тому пряме підтвердження.
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12.11.2020 09:25 Ответить
"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 1355
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12.11.2020 09:28 Ответить
Чем сложнее жизнь - тем проще решения.
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12.11.2020 09:30 Ответить
Жоден блог не допоможе Зе, і катастрофічному падінню його %. Хіба що проплачені "рейтинги" від "разумкова" та їй подібних фірмочок.
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12.11.2020 09:30 Ответить
И куда по твоему перетекут его %? Неужели к Порошенко? Не могут ведь они просто выветриться бесследно.))
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12.11.2020 10:05 Ответить
Это и есть то самое ПАТРИОТИЧНОЕ КИНО, на которое предусмотрительно выделили кучу бабла? А кислород для больных не полезнее, как взаимозаменяющее средство за те же деньги?
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12.11.2020 09:31 Ответить
Сериал "Легитимный-2"
Скоро на ваших экранах...
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12.11.2020 09:33 Ответить
"...Зеленський - більше, ніж відосики..."
===
З чого випливає, що "...відосики -- менше, ніж ЗЄлєнський..."
Чиста арифметика. Головне, що об'єкти співмірні для порівняння "Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 8986
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12.11.2020 09:35 Ответить
"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 6705
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12.11.2020 09:38 Ответить
З цього приводу мене цікавить лише одне - вони себе хочуть у цьому запевнити, чи всіх інших?
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12.11.2020 09:59 Ответить
"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 962
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12.11.2020 09:36 Ответить
Экранный и реальный бубачка мало чем отличаются. Идиота или дебила он даже не играл, а просто жил этой ролью. Просто вёл себя естественно. Пытается играть он сейчас, делает умное лицо, шаркает ножкой, сжимает кулачки но так как актёр он посредственный, выходит не очень
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12.11.2020 09:45 Ответить
+100500.
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12.11.2020 11:24 Ответить
Зеленський більше, ніж відосики, али менше за метр шістдесят п'ять
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12.11.2020 09:48 Ответить
зеля президент?? Ні, не чули.. В нього і відосікі гівняні, ну а президент і взагалі ніякий. Краще б вже залишався на підмостках..
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12.11.2020 09:53 Ответить
"..Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики - это мало. Он - больше, чем видосики. Он президент страны..." - ----------- Що це за галіматья? Ці ідіоти хоч думку свою спроможні дотепно сформулювати та висловити?? Чи, які думки, такі і формулювання??
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12.11.2020 10:03 Ответить
"Он готов идти не на видосики... Он - больше, чем видосики..."
Та, все, годі йому - вже навіть і їжаку зрозуміло, що там почалося відверте "сіські-масіські".
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12.11.2020 10:09 Ответить
"видосики" квартальные , назвали "именной блог "
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12.11.2020 10:16 Ответить
Оно не президент, Оно имитация президента.
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12.11.2020 10:20 Ответить
может он и перерос видосики, но не дорос до президента и не доростет... без видосиков 73 % не совсем дееспособных граждан могут прозреть... все конечно не прозреют, по скудности и бедности ума.., большая часть прозреет все равно...
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12.11.2020 10:25 Ответить
А раздача слонов? Я без них не могу. Ну хоть цыган покажите.
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12.11.2020 10:26 Ответить
Долбообы....вместе со своим бедосиком....Ждём когда два ********** скопытятся от короны.Праздник будет от души

Зеленский,на рояле ты уже не играешь,на потеху народу сыграй в ящик.
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12.11.2020 10:30 Ответить
"Все в сад!---вы там будете петь комические куплеты??--нет,вы там будете их слушать!".....навеяло)
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12.11.2020 10:35 Ответить
А неужели это кто-то смотрит?
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12.11.2020 10:35 Ответить
Главный видосик страны, а не хотел бы ты пойти... в свой 95 квартал, чтоб мы тебя больше не видели?!
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12.11.2020 10:37 Ответить
Этот политтехнолог жалуется, что страна, оказывается, не готова воспринимать «стебущегося» президента, приходится изображать серьезного дядьку. Главное слово - изображать. Сейчас он, оказывается, в изолированном боксе Феофании, ещё бы средства коммуникации отобрать .......
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12.11.2020 11:11 Ответить
А позиция у власти вообще то есть? Интересно знать какая, конкретно. Пока что вижу шараханье по мелочам, дефицит бюджета и перелопачивание законодательства с сомнительными целями.
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12.11.2020 11:13 Ответить
Даватель фидбеков, а не гарант коституции.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не лезло, куда не нужно.
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12.11.2020 11:22 Ответить
Простите, не подскажете в какой ещё стране президенту и остальным нужно напоминать, что вот этот чувак - он не просто чувак с улицы, он президент?
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12.11.2020 11:41 Ответить
"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны... и все вопросики!" "Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави - Цензор.НЕТ 4482
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12.11.2020 12:05 Ответить
Президент не лох ? Ослаблять ?
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12.11.2020 12:16 Ответить
Да, зеподонок ловко Кузьменко и
Антоненко в тюрягу жить отправил
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12.11.2020 12:17 Ответить
Воно правильно, не пускати беніного болванчика до людей. Воно й так все зганьбило, за що не візьметься скрізь срака. Менше буде ганьби країні яка обрала шута горохового на роль преЗЕдента.
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12.11.2020 12:20 Ответить
Артист он и в Африке артист. Если артист плохенький, его в кино не снимают..... приходится снимать видосики. Нам бы обзавестись президентом .
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12.11.2020 12:48 Ответить
Овощ 2.0 2сезон 19серия
Он - больше, чем видосики. Он Чемпион мира по борьбе с короновирусом под чемпионской капельницей в чемпионской палате.
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12.11.2020 13:20 Ответить
правильно.
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12.11.2020 16:41 Ответить
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