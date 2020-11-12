"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны", - в ОП хотят запустить "именной видеоблог" главы государства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги, но на этот раз планируют запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с интервью УП сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны.
Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то", - сказал он.
Ответственный за медиа направление в ОП объяснил, что относительно новый формат коммуникации нужен потому, что недостаточно медиаресурсов для распространения позиции власти.
Именно поэтому сейчас разрабатывается концепция видеоблогов. Планируется, что он продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбек.
Напомним, во время избирательной кампании тогда еще кандидат Владимир Зеленский одним из основных способов коммуникации выбрал видеоблог. Эта традиция продолжалась и в начале его президентства, однако со временем такой формат почти исчез.
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З чого випливає, що "...відосики -- менше, ніж ЗЄлєнський..."
Чиста арифметика. Головне, що об'єкти співмірні для порівняння
Та, все, годі йому - вже навіть і їжаку зрозуміло, що там почалося відверте "сіські-масіські".
Зеленский,на рояле ты уже не играешь,на потеху народу сыграй в ящик.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не лезло, куда не нужно.
страны... и все вопросики!"
Антоненко в тюрягу жить отправил
Он - больше, чем видосики. Он Чемпион мира по борьбе с короновирусом под чемпионской капельницей в чемпионской палате.