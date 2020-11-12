У Зеленского был текст решения КС о е-декларировании еще до его обнародования, - Вениславский
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Текст решения Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства (в частности, электронных деклараций) оказался в Офисе Президента вечером 27 октября - еще до официального обнародования на сайте КСУ.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель Зеленского в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
"Это был проект решения, который был проголосован 27 числа. Без подписей (судей. - Ред.). Поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже фактически не находились под своим обязательством не разглашать его содержание. Нам уже предоставили возможность ознакомиться, и мы уже владели ситуацией", - отметил он.
Благодаря этому, по словам Вениславского, в Офисе Президента поняли, что "имеет место абсолютно необоснованная позиция КСУ" и смогли обнародовать первое официальное заявление с ее осуждением.
Как рассказал Вениславский, 27 октября - сразу после появления первых новостей о решении КСУ - президент Зеленский собрал срочное совещание с участием руководителей соответствующих структурных подразделений Офиса Президента, заместителей главы Офиса Президента, главы Офиса Президента и самого Вениславского.
Еще одно такое совещание, по его словам, состоялось и на следующий день - 28 октября - перед заседанием СНБО. Тогда он доложил, что во время принятия решения Конституционным Судом "имели место системные нарушения, а именно: выход за пределы конституционных полномочий Украины, нарушение собственного регламента по предоставлению судьями КСУ проектов заключений, нарушения антикоррупционного законодательства, а именно то, что судьи действовали в условиях конфликта интересов".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Бо вважаю, що було навпаки: блаЗЄнські підготували таку ухвалу та передали для озвучення в "кс".
Судя поступающей информации основные группы бенефициаров отстранения Зеленского от власти решили активировать юридическую сторону этого вопроса. Суть вопроса состоит в юридической возможности привлечения к юридической ответственности действующего президента, суть которой не совсем четко сформулирована в нынешнем законодательстве. Причина проста - действия Зеленского стали полностью выпадать из контекста действующего законодательства, игнорирование им норм закона тало глобальным, но в законодательстве отсутствуют нормы и формы препятствия такому законодательному игнорированию. 18 сентября 2020 г. пленум Верховного Суда обратился к Конституционному Суду с просьбой официального трактования первой части 105 статьи Конституции Украины по поводу возможного привлечения действующего президента Украины к административной ответственности. 22 октября 2020 года постановлением коллегии судей КСУ было открыто конституционное производство №231-3(І)/2020 по данному вопросу.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
а что значит "проголосовано но без подписей"?
"а что значит "проголосовано но без подписей"
Очевидно, что это значит, что на стол к президенту попала копия документа, который уже был проголосован судьями, но не та копия, на которой они поставили подписи.
голосования проект подписывается сразу.
а оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона.
но тебе простительно - ты же неполноценный
" копии делаются с уже принятого и подписанного решения"
Копию можно сделать с любого документа - подписанного или нет. Для этого его нужно просто отксерить. Разумеется, никакой силы такая копия не имеет - ее содержимое чисто информативное.
" оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона."
"Это был проект решения, который был проголосован 27 числа. Без подписей (судей. - Ред.). Поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже фактически не находились под своим обязательством не разглашать его содержание. Нам уже предоставили возможность ознакомиться"
Ну да, чукча ж не в состоянии прочитать статью и понять, что в ней написано - для этого у чукчи мозгов не хватает. Мозгов хватает только на хамство.
Вова не только мастерски играет членом на рояле и прекрасно поливает из него электорат...
Из них от "ОПЗЖ" 44 депутоида, от "За майбутнє" -2 и один внефракционный. Полный их список можете посмотреть >здесь<
антикорупційного законодавства