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У Зеленского был текст решения КС о е-декларировании еще до его обнародования, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Зеленского был текст решения КС о е-декларировании еще до его обнародования, - Вениславский

Текст решения Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства (в частности, электронных деклараций) оказался в Офисе Президента вечером 27 октября - еще до официального обнародования на сайте КСУ.

 Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель Зеленского в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Это был проект решения, который был проголосован 27 числа. Без подписей (судей. - Ред.). Поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже фактически не находились под своим обязательством не разглашать его содержание. Нам уже предоставили возможность ознакомиться, и мы уже владели ситуацией", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский

Благодаря этому, по словам Вениславского, в Офисе Президента поняли, что "имеет место абсолютно необоснованная позиция КСУ" и смогли обнародовать первое официальное заявление с ее осуждением.

Как рассказал Вениславский, 27 октября - сразу после появления первых новостей о решении КСУ - президент Зеленский собрал срочное совещание с участием руководителей соответствующих структурных подразделений Офиса Президента, заместителей главы  Офиса Президента, главы Офиса Президента и самого Вениславского.

Еще одно такое совещание, по его словам, состоялось и на следующий день - 28 октября - перед заседанием СНБО. Тогда он доложил, что во время принятия решения Конституционным Судом "имели место системные нарушения, а именно: выход за пределы конституционных полномочий Украины, нарушение собственного регламента по предоставлению судьями КСУ проектов заключений, нарушения антикоррупционного законодательства, а именно то, что судьи действовали в условиях конфликта интересов".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+22
Ждали кто в США победит. Слив Оманского Вислюка с куриными мозгами начался.
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12.11.2020 08:21
+21
А разве в этом кто то сомневался? Ну, крому ЗеДолбоДятлов.
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12.11.2020 08:20
+12
Читая эту новость в который раз убеждаюсь, что вазелин в этой стране низачто не отвечает и ниначто не влияет. Такой себе статист посаженный в кресло президента и выполняющий хотелки режисера.
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12.11.2020 08:20
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Знали, но молчали?
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12.11.2020 08:20 Ответить
Ждали кто в США победит. Слив Оманского Вислюка с куриными мозгами начался.
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12.11.2020 08:21 Ответить
А разве в этом кто то сомневался? Ну, крому ЗеДолбоДятлов.
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12.11.2020 08:20 Ответить
Я сумніваюся, хоча й не належу до названих Вами "птахів".

Бо вважаю, що було навпаки: блаЗЄнські підготували таку ухвалу та передали для озвучення в "кс".
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12.11.2020 09:29 Ответить
На столе и означает, что онная бумаженция плод творчества дЕрьмака, а вот блаЗеньский, имея куринные мозги, по сию минуту не понимает, во, что он влез ещё в 2018 году, поддавшись на уговоры поцоватой бородатой бабушки которую ждёт суд Штата Делавер США и федеральная тюряга. Пожизненная. Ибо срок будет такой, что бабушка из неё не выйдет. Ну и блаЗЕнь пойдёт поровозом. Но сначала отседит у нас. Для приличия, года 3, поучаствует в самодеятельности, получит пару раз подарки на 8 марта, а уж потом будет выдан в США.
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12.11.2020 09:43 Ответить
Я не вірю, що коломИйський сяде у США, навіть якщо вони його отримають, так би мовити, фізично. І не тому, що не вчиняв злочинів чи правосуддя США не має достатньо доказів. Сподіваюся, що пояснювати чому не потрібно.
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12.11.2020 09:50 Ответить
Так об этом в ОП сразу и говорили, что узнали сразу после принятия решения, накануне его объявления и собрали заседание сразу как узнали У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8842
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12.11.2020 10:19 Ответить
Читая эту новость в который раз убеждаюсь, что вазелин в этой стране низачто не отвечает и ниначто не влияет. Такой себе статист посаженный в кресло президента и выполняющий хотелки режисера.
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12.11.2020 08:20 Ответить
ОНО ответит за всё.

Судя поступающей информации основные группы бенефициаров отстранения Зеленского от власти решили активировать юридическую сторону этого вопроса. Суть вопроса состоит в юридической возможности привлечения к юридической ответственности действующего президента, суть которой не совсем четко сформулирована в нынешнем законодательстве. Причина проста - действия Зеленского стали полностью выпадать из контекста действующего законодательства, игнорирование им норм закона тало глобальным, но в законодательстве отсутствуют нормы и формы препятствия такому законодательному игнорированию. 18 сентября 2020 г. пленум Верховного Суда обратился к Конституционному Суду с просьбой официального трактования первой части 105 статьи Конституции Украины по поводу возможного привлечения действующего президента Украины к административной ответственности. 22 октября 2020 года постановлением коллегии судей КСУ было открыто конституционное производство №231-3(І)/2020 по данному вопросу.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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12.11.2020 08:22 Ответить
Удивили,лять...
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12.11.2020 08:27 Ответить
бЗеля одним словом
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12.11.2020 08:28 Ответить
а разве законно что решение суда известно до его оглашения?
а что значит "проголосовано но без подписей"?
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12.11.2020 08:30 Ответить
А в чем нарушение закона?

"а что значит "проголосовано но без подписей"

Очевидно, что это значит, что на стол к президенту попала копия документа, который уже был проголосован судьями, но не та копия, на которой они поставили подписи.
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12.11.2020 10:21 Ответить
сразу нахер. с тобой недоробло общаться - себя не уважать.
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12.11.2020 12:30 Ответить
Ну так - ты же знаешь, что я твою тупую лживую пропаганду всегда на раз под орех разделываю. У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1304
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12.11.2020 12:46 Ответить
не *********. ты как обычно начнешь трындеть "это не то, я не то имел в виду". мне хватило масок из мобрезерва
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12.11.2020 13:13 Ответить
ты же тупой дегенерат не в курсе что копии делаются с уже принятого и подписанного решения. потому как до голосования это не решение а просто проект. и после
голосования проект подписывается сразу.
а оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона.

но тебе простительно - ты же неполноценный
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12.11.2020 13:15 Ответить
Как обычно - от тебя одни только жалки попытки выехать за счет хамства. Ибо ума нема - а вот быдлизма - хоть отбавляй У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 7900

" копии делаются с уже принятого и подписанного решения"
Копию можно сделать с любого документа - подписанного или нет. Для этого его нужно просто отксерить. Разумеется, никакой силы такая копия не имеет - ее содержимое чисто информативное.

" оглашение проекта решения до решения суда - нарушение закона."

"Это был проект решения, который был проголосован 27 числа. Без подписей (судей. - Ред.). Поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже фактически не находились под своим обязательством не разглашать его содержание. Нам уже предоставили возможность ознакомиться"

Ну да, чукча ж не в состоянии прочитать статью и понять, что в ней написано - для этого у чукчи мозгов не хватает. Мозгов хватает только на хамство. У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8966
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12.11.2020 16:27 Ответить
У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1712
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12.11.2020 08:41 Ответить
Особенно цинично после этого звучит вопрос "Пожизненное заключение за масштабную коррупцию" В опроснике от Зеленского

Вова не только мастерски играет членом на рояле и прекрасно поливает из него электорат...
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12.11.2020 08:42 Ответить
так Вениславский наверное и передал. В чем сенсация? У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 2649
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12.11.2020 08:43 Ответить
Дело это затеяно довольно давно. Решение о фактическом блокировании системы электронного декларирования в Украине КС принял по представлению 47 депутатов Верховной Рады которое было подано еще 4 августа 2020 года. Конечно же об этом в АП знали. Мафия то едина, а бла-бла для народа
Из них от "ОПЗЖ" 44 депутоида, от "За майбутнє" -2 и один внефракционный. Полный их список можете посмотреть >здесь<
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12.11.2020 08:44 Ответить
Собственно никто и не сомневался. Решения КС без благословления ОП и самого президента у нас не проходят. Поэтому, сказочка царь добрый, а бояре плохие это фантазии малообразованного населения.
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12.11.2020 08:47 Ответить
Как вам удалось сделать вывод о "благословении ОП и президента", если в статье написано прямо противоположное, что президент сразу же собрал заседение СНБО по этому вопросу и СНБО приняло решения о том, что КС вышел за рамки полномочий и допустил целый ряд других нарушений?
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12.11.2020 10:23 Ответить
Ясен пень, что это турборежим шмаркли. А мы тут копья ломаем.
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12.11.2020 08:51 Ответить
Два тижні з моменту рішення Конституційного суду, а нічого так і не зроблено, щоб виправити ситуацію. Висновок - КСУ ймовірно тут не при чому і рішення правове, тільки Президенту, депутатам самим вигідне скасування перевірки декларацій. Навіть ті "злочини", які інкримінують суддям КСУ про недекларування аналогічні тому, що Зеленський забув задекларувати 5 млн.грн. від продажу облігацій.
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12.11.2020 08:52 Ответить
Так его и писали в ОП!!!
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12.11.2020 09:12 Ответить
У Зеленського був текст рішення КС про е-декларування ще до його оприлюднення, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1654
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12.11.2020 09:27 Ответить
зеля є учасником (може статистом тільки) афери по відміні
антикорупційного законодавства
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12.11.2020 09:47 Ответить
правильно-текст решения КС по е-декларированию был разработан и согласован совместно с "зе"
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12.11.2020 10:23 Ответить
молодец Зе, что сразу защемил этих продажных судей.
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12.11.2020 16:38 Ответить
 
 