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В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро четверга, 12 ноября, зафиксированы 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 198 человек, выздоровели 6 235 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.

Также за последние сутки В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 госпитализированы - 1 509 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 летальных случаев - 198;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 выздоровели - 6 235 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08заболели - 500 865 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08выздоровели - 227 694 человека;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08 летальных случаев - 9 145;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 3 782 099.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 11
В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 12
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Топ комментарии
+13
А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть».
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12.11.2020 08:33
+9
Если сделать тестов в два раза больше, то инфицированных будет 22000 ?
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12.11.2020 08:33
+9
нема кому називати.
поки зебілам цю ідею не подасть квартал чи шмарій, вони самі не додумаються.
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12.11.2020 08:43
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Що не день то нові рекорди.
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12.11.2020 08:22 Ответить
А мэр Львова,Николаева(который сам кашляет от короны) и еще парочку городов, считают, что ограничения не нужны.Может им статистику не показывают?
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12.11.2020 08:27 Ответить
Вони просто перейшли на інший бік, тому відмовляються грати в сатанинські ігри.
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12.11.2020 08:57 Ответить
Нащо вони тоді "хворіли"?
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12.11.2020 09:14 Ответить
Кстати, на фото.... тьху, ну и рожи кроме Москаля(он очень правослабен), а еще Порошенко там обувь украл - пишет же. Вот ведь борыга то!!!11 В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9751
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12.11.2020 08:30 Ответить
Если сделать тестов в два раза больше, то инфицированных будет 22000 ?
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12.11.2020 08:33 Ответить
а если не тестировать то их вообще не будет...
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12.11.2020 08:56 Ответить
А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть».
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12.11.2020 08:33 Ответить
При Супрун такой херни не было!!! В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали - Цензор.НЕТ 1654
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12.11.2020 08:36 Ответить
нема кому називати.
поки зебілам цю ідею не подасть квартал чи шмарій, вони самі не додумаються.
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12.11.2020 08:43 Ответить
Шо тогда говорить о министре в США?
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12.11.2020 11:08 Ответить
Сегодня чемпион празднует первых полмиллиона заражённых украинцев.
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12.11.2020 08:36 Ответить
"мастер спорта по боротьбі з covid-19" обхезався і сидить ображений у феофанії....
Ну от як можна просрать за 1.5 роки все шо можна? 🥴
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12.11.2020 08:41 Ответить
А Зеленський, ще коли став прєзом, сам сказав: Коли за якусь справу береться людина, далека від неї, це призводить до знищення тої справи.
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12.11.2020 08:53 Ответить
им плевать на статистику..они деньги считают
да и у садового будет или уже есть медицинское сопровождение...
а у простых больных нет.
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12.11.2020 08:45 Ответить
как сказал один грамотный человек .......патамуша у них задача не спасти страну, а развалить её.
если подходить с точки зрения такой парадигмы, то они всё делают системно и правильно
11.11.2020 20:09
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12.11.2020 08:47 Ответить
Сейчас будут рисовать любые цифры, что бы карантин оправдать.
Трындец малому бизнесу. Не получилось задавить налогами и РРО, задавят карантином.
Зачем каким то фопам торговать на рынках, когда есть эпицентры ?(
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12.11.2020 08:47 Ответить
ждём на улицах банды хуже 90-х
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12.11.2020 08:57 Ответить
Жить надо так, как если-бы ты уже умер.
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12.11.2020 08:47 Ответить
просто бенефіс дурантинофілів якийсь )))))


Vladimir Longer

Сейчас будут рисовать любые цифры, что бы карантин оправдать.

В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали - Цензор.НЕТ 5978 Татьяна Бобошко

им плевать на статистику..они деньги считают

Yuriy Smith

Кстати, на фото.... тьху, ну и рожи кроме Москаля

саша паламарчук

А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть»

PVol 69

Вони просто перейшли на інший бік, тому відмовляються грати в сатанинські ігри.

Підлога Маккартні

При Супрун такой херни не было!!!



Юра Лонг ,АУ !!! ))))
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12.11.2020 09:02 Ответить
Ничего все дружно в выходные в Эпицентр он возьмет родимый на себя весь удар,всё для вас ради людей,остальное всё закрыто ведь будет, ттут те и аптека и магазин для перекуса (анонсик уже запостили) и народу тьма как раз
ковид любит такие места,ну а если захотите в ресторане посидеть десятки подобных "Вилюров" будут вас ждать если конечно вы один из избранных и свой человек,а холопам остальным дома сидеть лапу сосать кто работал по выходным
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12.11.2020 09:03 Ответить
з позитивних новин.

Кілька досліджень показали, що у людей, які перехворіли Covid-19, залишаються Т-клітини, здатні розпізнавати вірус, незалежно від того, чи відчувають вони симптоми хвороби.
Це зрозуміло. Втім, нещодавно вчені виявили більш загадковий нюанс. З'ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до Covid-19 може бути негативним, а на Т-клітини, які здатні розпізнати вірус, - позитивним.
Це змусило припустити, що певний рівень імунітету проти захворювання може бути вдвічі поширенішим, ніж вважалося раніше.
Однак найбільшою загадкою став той факт, що вчені виявили специфічні до Covid-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за роки до початку пандемії.
Виходить, що деякі люди вже мали певний ступінь імунітету до коронавірусу, ще до того як ним захворіла перша людина.

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-53614178
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12.11.2020 09:04 Ответить
Данные липовые. Умножайте на 3.
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12.11.2020 09:08 Ответить
От цікаво - яка похибка у наведених даних? Я думаю відсотків 100-500% в сторону збільшення. Знаю на власному прикладі і прикладі багатьох знайомих, які перехворіли.
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12.11.2020 09:08 Ответить
главное, что зеленский со своими квартальными друганами освоили 30 лярдов из короновирусного фонда. А судьба лохов сходивших на выборы по-приколу их не интересует. Хоть за 9 месяцев можно было и полевые госпиталя построить, и новые лаборатории во всех райцентрах открыть, и еще много чего сделать. Но лохи любящие приколы, должны страдать, я полностью поддерживаю зеленского в этом вопросе.
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12.11.2020 09:20 Ответить
Харашо ідьом, з перспективою.
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12.11.2020 09:22 Ответить
Управлять страной может и директор электростанции (И.И Сталин)
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12.11.2020 09:33 Ответить
После всего, верить врачам очень не просто.
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12.11.2020 12:46 Ответить
А якщо зважити на те,що результатів потрібно очікувати десь неділю,то ця інформація дуже застаріла.
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12.11.2020 21:14 Ответить
Самое омерзительное и циничное в настоящей статистике :
Что вот уже месяц графа "Критическое состояние" в Украине вроде не особо большое не более 180

А умирает больше , чем критических больных .
В этом цинизм -- что либо критических не умеют хотя бы половину вытягивать (как в других странах) либо куча умирает только потому , шо дома умирают ожидая теста по 10-14 дней .
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12.11.2020 21:30 Ответить
Особенно поразила смерть 33-летнего фитнес тренера и блогера .
Шо , значить , плять , ему дали уйти из больницы с кислородным балоном ?!
Это же адский оджиг -- у больного критическая сатурация, а его не изолируют и отпускают домой ?!
Софкоиды с гонореей (т.е. французким насморком) держали за колючей проволкой дебилов , шо умудрились лечить это не частным образом .
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12.11.2020 21:35 Ответить
 
 