В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро четверга, 12 ноября, зафиксированы 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 198 человек, выздоровели 6 235 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 509 человек;

летальных случаев - 198;

выздоровели - 6 235 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 500 865 человек;

выздоровели - 227 694 человека;

летальных случаев - 9 145;

проведено ПЦР-тестов - 3 782 099.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - рассказал Степанов.



