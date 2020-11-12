Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский

Народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что не голосовал бы за назначение Арсена Авакова министром МВД, если бы не просьба Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Если бы лично президент не просил его поддержать во время голосования на должность министра внутренних дел, я бы за него вряд ли голосовал. В силу того, что осведомлен, знаете, с предыдущей жизнью господина Авакова и некоторые фрагменты его предыдущей жизни очень диссонируют с моим представлением о том, каким должен быть политик", - отметил Вениславский.

Несмотря на это он считает, что Аваков сейчас неплохо выполняет свои министерские функции.

"С точки зрения того, как он сейчас ведет политическую деятельность, я думаю, что он (если отбросить субъективное восприятие), наверное, работает так, как должен работать нормальный министр", - отметил Вениславский.

На вопрос журналиста о том, готов ли он будет проголосовать за отставку министра МВД Арсена Авакова, если такой вопрос будет вынесен в сессионный зал Верховной Рады, Вениславский сказал, что пока не готов ответить на это.

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"Буду смотреть, кто следующий и к чему результаты отставки могут привести", - пояснил он.

Напомним, Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года.