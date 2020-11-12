Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что не голосовал бы за назначение Арсена Авакова министром МВД, если бы не просьба Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Если бы лично президент не просил его поддержать во время голосования на должность министра внутренних дел, я бы за него вряд ли голосовал. В силу того, что осведомлен, знаете, с предыдущей жизнью господина Авакова и некоторые фрагменты его предыдущей жизни очень диссонируют с моим представлением о том, каким должен быть политик", - отметил Вениславский.
Несмотря на это он считает, что Аваков сейчас неплохо выполняет свои министерские функции.
"С точки зрения того, как он сейчас ведет политическую деятельность, я думаю, что он (если отбросить субъективное восприятие), наверное, работает так, как должен работать нормальный министр", - отметил Вениславский.
На вопрос журналиста о том, готов ли он будет проголосовать за отставку министра МВД Арсена Авакова, если такой вопрос будет вынесен в сессионный зал Верховной Рады, Вениславский сказал, что пока не готов ответить на это.
"Буду смотреть, кто следующий и к чему результаты отставки могут привести", - пояснил он.
Напомним, Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года.
Пожалуйста, подождите...
За кого же вы теперь голосовать будите, за потомственных козаков Рабиновича и Бойко?
В нас так і лишилась міліція. Лише вивіску змінили.
у корупції ?
"Хорошо справляется ..." Ты, *****, с какой планеты прилетелО? Ты сводки криминальные видел? С ментами адекватными пообщайся. Они тебе такого расскажут про то, что нынче в МВД происходит ...