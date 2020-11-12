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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Зеленский (16541) МВД (9221) Вениславский (200)

Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский

Народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что не голосовал бы за назначение Арсена Авакова министром МВД, если бы не просьба Владимира Зеленского.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Если бы лично президент не просил его поддержать во время голосования на должность министра внутренних дел, я бы за него вряд ли голосовал. В силу того, что осведомлен, знаете, с предыдущей жизнью господина Авакова и некоторые фрагменты его предыдущей жизни очень диссонируют с моим представлением о том, каким должен быть политик", - отметил Вениславский.

Несмотря на это он считает, что Аваков сейчас неплохо выполняет свои министерские функции.

"С точки зрения того, как он сейчас ведет политическую деятельность, я думаю, что он (если отбросить субъективное восприятие), наверное, работает так, как должен работать нормальный министр", - отметил Вениславский.

На вопрос журналиста о том, готов ли он будет проголосовать за отставку министра МВД Арсена Авакова, если такой вопрос будет вынесен в сессионный зал Верховной Рады, Вениславский сказал, что пока не готов ответить на это.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский

"Буду смотреть, кто следующий и к чему результаты отставки могут привести", - пояснил он.

Напомним, Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года.
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Топ комментарии
+11
Вова, ФСЁ. Готовь Вовчик ваЗЕлин. Слив тебя начался. Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский - Цензор.НЕТ 1201
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12.11.2020 08:37
+11
Ну, что вы, основная масса этой шайки голосует либо за деньги либо по просьбе подкреплённой деньгами.
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12.11.2020 08:49
+8
Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 75
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12.11.2020 09:18
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Вова, ФСЁ. Готовь Вовчик ваЗЕлин. Слив тебя начался. Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский - Цензор.НЕТ 1201
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12.11.2020 08:37 Ответить
Кому про що, а "запарєбріку" лише вазелин на думці!
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12.11.2020 08:43 Ответить
Если бы не личная просьба Зеленского, я бы за Авакова вряд ли проголосовал, - Вениславский - Цензор.НЕТ 8599
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12.11.2020 08:45 Ответить
Не знаю, как там, в Параше с мыслями о ваЗелине, а вот у нас, вашему избраннику Ваве кривобивненскому ваЗЕлин точно будет нужен. Скоро. Уже очень скоро. Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1903
За кого же вы теперь голосовать будите, за потомственных козаков Рабиновича и Бойко? Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 408
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12.11.2020 08:48 Ответить
За пітуШарія вони будуть голосувати. Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 2391
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12.11.2020 08:57 Ответить
а разве депутат не должен голосовать по личному убеждению ?
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12.11.2020 08:45 Ответить
Ну, что вы, основная масса этой шайки голосует либо за деньги либо по просьбе подкреплённой деньгами.
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12.11.2020 08:49 Ответить
Ну так в этом то и заключаются их убеждения... Голосовать так как скажут или как заплатят.
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12.11.2020 09:00 Ответить
це називається ''кругова порука''
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12.11.2020 09:26 Ответить
НОрмальний міністр зіпсував дорогущу реформу.
В нас так і лишилась міліція. Лише вивіску змінили.
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12.11.2020 08:46 Ответить
Та ні,Ксеніє,при всіх мінусах старої міліції там працювало багато справжніх професіоналів.Це ж,що нині гордо іменується національною поліцією,скоріше нагадує юрбу ніким не керованих недолугих недорослів.
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12.11.2020 09:04 Ответить
і в чому полягав їхній професіоналізм ?
у корупції ?
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12.11.2020 09:11 Ответить
В нашій державі так склалося,що професіонали майже завжди більш або менш корумповані.
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12.11.2020 11:56 Ответить
Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3682
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12.11.2020 08:47 Ответить
Клоунада
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12.11.2020 09:01 Ответить
ну и кто следующий? Вообще-то идея "наехать" на венедктову вряд ли понравится человеку, предыдущая биография которого диссонирует с представлениями о том, как должен выглядеть нормальный человек. А там и баканов недалеко, которому тоже не нравится ни та ни другой. Но нравится Байден. Но это уже совсем другая история
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12.11.2020 09:02 Ответить
Міліція з народом,з народом богомобраним
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12.11.2020 09:03 Ответить
Що і там пан найсвітліший замішаний? Скільки гарних справ попереду у нового ДБР і НАБУ? А кажуть, що у нас всі незалежні.
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12.11.2020 09:03 Ответить
А представьте себе, на месте Авакова был бы Фотограф, а лучше, какая то девочка, типа Мендель.
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12.11.2020 09:05 Ответить
На фоне всеобщей зеленой сраки,в которой страна уже полтора года ,это бы не сильно бросалось в глаза
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12.11.2020 09:19 Ответить
Пардон, а своя голова у нього на плечах є?
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12.11.2020 09:05 Ответить
На його мотивацію мені пох , є так річ як колективна відповідальність най подумає про це при нагоді , як там йому з совісттю угоди укладати
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12.11.2020 09:08 Ответить
бабло
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12.11.2020 09:18 Ответить
Якби не особисте прохання Зеленського, я б за Авакова навряд чи проголосував, - Веніславський - Цензор.НЕТ 75
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12.11.2020 09:18 Ответить
Очередная лживая тварь! Зеленский его попросил ... Беня? Не, не слышал.
"Хорошо справляется ..." Ты, *****, с какой планеты прилетелО? Ты сводки криминальные видел? С ментами адекватными пообщайся. Они тебе такого расскажут про то, что нынче в МВД происходит ...
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12.11.2020 09:20 Ответить
Тобто довбень голосує на прохання чи то за розпорядженням. Навіщо обрали/призначили людину яка тільки тисне кнопку. Візьміть любу людину з вулиці хай голосує (ну крім тіщенка чи ківи, бо вони зламають або кнопку або пальца)
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12.11.2020 09:25 Ответить
Ну ты и мудак,федя!
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12.11.2020 09:41 Ответить
Ну значить ти - проститутка.
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12.11.2020 09:43 Ответить
У него должность представитель президента и он вошел в роль...
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12.11.2020 09:44 Ответить
А якби вовчик попросив в сраку дати??? Такі дадуть без проблем.
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12.11.2020 12:02 Ответить
А с каких это хренов-бубликов это уже четвёртая новость от этого вениславского???
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12.11.2020 12:30 Ответить
 
 