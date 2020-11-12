COVID-19: за сутки больше всего новых случаев выявлено в Киеве - 931, Запорожской и Киевской областях - 799 и 700 соответственно

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (931), Запорожской (799) и Киевской (700) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 12 ноября в Киеве коронавирусом заболели 931 человек.

Общее количество инфицированных составляет 47 563 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 925 человек, за прошедшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 17 979 пациентов.

По состоянию на 12 ноября количество активных больных в Киеве составляет 28 659 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Киевская области.

Так, в Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 799 человек. Общее количество инфицированных - 16 084. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 163 человека, за минувшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 9 456 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области - 12 451.

В Киевской области коронавирусом заболели 700 человека. Общее количество инфицированных составляет 22 431 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 524 человека, за минувшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 9 337 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 12 584 человека.