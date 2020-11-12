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COVID-19: за сутки больше всего новых случаев выявлено в Киеве - 931, Запорожской и Киевской областях - 799 и 700 соответственно

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: за сутки больше всего новых случаев выявлено в Киеве - 931, Запорожской и Киевской областях - 799 и 700 соответственно

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (931), Запорожской (799) и Киевской (700) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 12 ноября в Киеве коронавирусом заболели 931 человек.

Общее количество инфицированных составляет 47 563 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 925 человек, за прошедшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 17 979 пациентов.

По состоянию на 12 ноября количество активных больных в Киеве составляет 28 659 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без дополнительных мер Украина придет к ситуации с заболеваемостью COVID-19 как в Италии, уже в январе, - Шмыгаль

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Киевская области.

Так, в Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 799 человек. Общее количество инфицированных - 16 084. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 163 человека, за минувшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 9 456 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области - 12 451.

В Киевской области коронавирусом заболели 700 человека. Общее количество инфицированных составляет 22 431 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 524 человека, за минувшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 9 337 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 12 584 человека.
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По ковіду 19 - ми не в червоній зоні, а в зеленій сраці. COVID-19: за сутки больше всего новых случаев выявлено в Киеве - 931, Запорожской и Киевской областях - 799 и 700 соответственно - Цензор.НЕТ 7420
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12.11.2020 08:50 Ответить
ну.. якщо ти себе відчуваєш у сраці -то ти -глиста ))))
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12.11.2020 09:07 Ответить
підключили сцикуну швл, а на ньому наклейка- цей апарат благодійна допомога від Петра Порошенка. COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно - Цензор.НЕТ 8156 сраку ти ще побачиш.....
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12.11.2020 09:19 Ответить
Вам в цирку виступати, цифрами жонглювати.
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12.11.2020 08:55 Ответить
Госпіталізовано за добу всього лишень 1500 осіб.
Решта лікується вдома. Деякі пацієнти тяжко переносять перебіг хвороби, але місця в лікарні немає.
Зате ЗЕ з легкою формою відпочивають у Феофанії, в яку звичайних президентів з народу не пускають.
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12.11.2020 09:01 Ответить
На 12 листопада, у Полтавській області зафіксували 624 випадки COVID-19. З початку карантину в регіоні на коронавірус вже захворіли 13767 людей.
Такі дані подає система моніторингу апарату РНБО.

Це найбільша кількість хворих на коронавірус, яких виявили за добу у Полтавській області з початку карантину.
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12.11.2020 09:06 Ответить
COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно - Цензор.НЕТ 5677
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12.11.2020 09:13 Ответить
Зєлєнскій: "...Я заглянув короновірусу в очі і побачів там бажання припинити поширюватися..."
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12.11.2020 09:32 Ответить
COVID-19: за добу найбільше нових випадків виявлено в Києві - 931, Запорізькій і Київській областях - 799 і 700 відповідно - Цензор.НЕТ 8275
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12.11.2020 09:40 Ответить
 
 