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Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги

Вместо закупок кислорода и тестов, компенсации зарплаты больным на время самоизоляции и налоговых каникул для МСБ есть эти хаотические и бессмысленные шаги.

Об этом заявил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, комментируя введенный Кабмином карантин выходного дня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (11 ноября. - Ред.) мы узнали, что вирус на выходных намного страшнее, чем в рабочий день. Что продуктовые магазины защищены от вируса, а магазины одежды - нет. Что в метро вирус опасности не составляет, а на беговой дорожке косит людей направо и налево. Что компьютеры на выходных ремонтировать можно, а в музей ходить - нет. Что в пятницу вечером можно спокойно посидеть в кафе, а в субботу утром это смертельно опасно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нефьодов о причинах своего увольнения: Контрабандисты дошли до ОП и объяснили, что реформа - это долго, и пообещали Зеленскому миллиард на дороги. ВИДЕО

Короче, мы в очередной раз получили подтверждение, что нашею медициной руководят карго-культисты. Вместо закупок кислорода и тестов, компенсации зарплаты больным на время самоизоляции и налоговых каникул для МСБ есть эти хаотические и бессмысленные шаги. Неудобно перед людьми из Новых Санжар только ...

Что вы можете сделать?

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 съешьте пирожок или выпейте кофе в кафе рядом с вами

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 оставьте официанту дополнительные 5% чаевых

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 купите подарочную карту магазина или спортклуба, которым и так пользуетесь

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 попробуйте доставку продуктов или онлайн-шоппинг

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 поддержите театр или музей, которые любите, как правило, они собирают пожертвования

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 носите маски и ответственно относитесь к здоровью", - заявил Нефьодов.

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 07
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Топ комментарии
+12
А війна вихідного дня буде? Чи сцикун на вихідні відведе війська до Київа?
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12.11.2020 09:03
+9
Шукають де би гроші зекономити.
Ми вже втратили час на підготовку.
Нічого не закуплено, не встановлено.
Кисню немає. А які є і кисневі станції, то вони не термоізольовані, а попереду зима..
На українців чекає той самий геноцид, про який вони волали ще два роки тому. Тепер мовчки сидять, свого вовочку терплять. Чому не постає питання про невиконання ним своїх обов'язків ? Про усунення з посади цього бездаря ?
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12.11.2020 09:09
+8
зебіли кончені
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12.11.2020 09:13
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Правила форума Совет форумчан
А війна вихідного дня буде? Чи сцикун на вихідні відведе війська до Київа?
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12.11.2020 09:03 Ответить
Війна, до понеділка стаять!
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12.11.2020 09:07 Ответить
зебіли кончені
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12.11.2020 09:13 Ответить
а кого это удивляет у того нариду и производного особенно который тут и везде сразу ксенофоб антисемит орут сами же твари и орут когда дерьмо лайном называют так вот пока самого клоуна шмыгло степашу разумного и онных олигарха особенно не ханесут в морг и не скинут пусть поваляется у паталого-анатома полно трупов мосх не включат я сравниваю карантин выходных дней- как мужику в публичном доме или порно кинозале запретить занятия сексом или все одно на АЗС поставить автомат прикуривания сигарет.. и так далее.. все через оппу (пардон) реальней и лучше сделать полный карантин или как говорят модно локдаун до 2-4 недель чтобы реально разорвать"пищевую цепочку" для Вируса Ковид 19 и добавим сюда сезонные ОРЗ,гриппозные вирусы и прочую лабуду...
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12.11.2020 09:30 Ответить
сцикун це доля
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12.11.2020 09:10 Ответить
Почему нам должно быть интересным мнение вороватого хипстера? Если не ошибаюсь, этот сбитый лётчик никто и звут его никак.
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12.11.2020 09:05 Ответить
Если он хипстер, то Усама бин Ладен тогда кто? Одно же лицо с Нефедычем:
Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5349 Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 7220
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12.11.2020 09:13 Ответить
Тю, це ж Сєня моджахед.
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12.11.2020 09:15 Ответить
Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги - Цензор.НЕТ 7480
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12.11.2020 09:06 Ответить
з народження. просто генофонд такий.
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12.11.2020 09:16 Ответить
Это не новость! Мы это давно знали. На голову! Проблема в другом - они не лечатся и не хотят.
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12.11.2020 13:24 Ответить
Шукають де би гроші зекономити.
Ми вже втратили час на підготовку.
Нічого не закуплено, не встановлено.
Кисню немає. А які є і кисневі станції, то вони не термоізольовані, а попереду зима..
На українців чекає той самий геноцид, про який вони волали ще два роки тому. Тепер мовчки сидять, свого вовочку терплять. Чому не постає питання про невиконання ним своїх обов'язків ? Про усунення з посади цього бездаря ?
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12.11.2020 09:09 Ответить
"Шукають де би гроші зекономити".? Може вкрасти Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 4248 ? Чи тому економлять бо вже все вкрадено. Але на себе любих, грошей вистачає

Бюджет Украины на 2021 год: расходы на содержание Офиса президента вырастут почти на 40%

Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 8494
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12.11.2020 09:19 Ответить
карантин на вихідний робить не лише Україна, австріяки мають його кожен день з 20:00. ціль: посидіти місяць вдома, щоб у грудні відкрити лижні курорти і дать заробити цій сфері і самім відпочити. але так, лише так справу не вирішити, комплексно можна.
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12.11.2020 09:20 Ответить
В нас хаос. Рішення влади ігнорується місцевими. Люди взагалі махнули рукою на зелене кодло. Жодної системності.
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12.11.2020 09:24 Ответить
А что в австрии ездят переполненные маршрутки в час пик? А что в австрии во время локдауна работают рестораны, которые принадлежат другу федерального канцлера? А что в австрии федеральное правительство само похерило карантинные меры и не стыдится показывать это на камеру?
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12.11.2020 09:27 Ответить
смертньіе ездят. правила: намордник и 1 метр расстояие между особоами, не жрущих из одного холодильника. остальньіе на личньіх тачка. к врачу в практике в комнату ожидания уже не пускают, ждут все на улице. но люди придерживаются правил. их не надо силой и ногой в морду вьіталкивать из трамвая.
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12.11.2020 09:46 Ответить
Ну, вы замахнулись! В первую очередь, в Австрии не выбрали дебила руководителем страны. Все остальное - производное от этого.
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12.11.2020 13:27 Ответить
Так, зрозуміло, що це кращє аніж нічого. Ось лише проблема в тому, що вже до звєзди це. Бо понєслось. Й потрібен локдаун. А він вже неможливий. А те, чого не вийде зробити у Сб-Нд наші люди пороблять у Пн-Пт після роботи. Й буде те й саме. Все це вдарить лише по закладах харчування та культури. А по ковіду вже ні. Мене це не тішить.
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12.11.2020 09:37 Ответить
ну для українського упертого бидла потрібен. так люди в інших країнах усе то роблять у робочі дні. а руцкоє бьідло і там своє чяловеческое происхождение доказьівает. https://www.youtube.com/watch?v=kXs-ksrmi8E
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12.11.2020 09:59 Ответить
Зелень вже повним ходом штампує купюри в 1000 гривень. Для того і замінили голову Нацбанку на свого чілавєка.
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12.11.2020 09:30 Ответить
Вы, господин Нефедов, или дурак или придуриваетесь. Понятно же, что эти шаги вовсе не "хаотические", а те на которые не надо тратить деньги! Ну а дальше все знают к чему приводит "бесплатный сыр" ...
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12.11.2020 09:10 Ответить
Поки що маємо: "Бюджєц ЗЄ від Шмугелєвіча"(ЦН)
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12.11.2020 09:11 Ответить
"Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги". Это очень корректная оценка деятельности преЗЕдента и его горе-команды
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12.11.2020 09:12 Ответить
Зебіли відповідають ми думалі хуже нібудіт.
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12.11.2020 09:17 Ответить
По моему все что делает осел и его зеленое стадо имеет один единственный смысл...набить свои карманы..
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12.11.2020 09:19 Ответить
они уже набили. ковид фонд пустой. а теперь выкручиваюся как могут.
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12.11.2020 13:04 Ответить
Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 8037
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12.11.2020 09:26 Ответить
Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 1841
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12.11.2020 09:29 Ответить
ага, і руку на плече поклали для вчасного відчуття несанкціонованих рухів. не схожий на хворого.
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12.11.2020 09:47 Ответить
у одного рука на плече,а другого в ж... для фиксации
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12.11.2020 11:41 Ответить
Обиделся. Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 9616
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12.11.2020 09:34 Ответить
В народе есть такая поговорка: "заставь дурака богу молиться, так он и лоб разобьет". дурантин выходного дня - это ни что иное как имитация бурной работы зеленых долбодятлов. Данные меры вообще не остановят ковид, а только уничтожат малые бизнесы у которых 60-70% выручки идет на выходных.
По факту зебилы просрали не только 9 месяцев, так они еще просрали все деньги из короновирусного фонда. И теперь, дурантином, делают искуственное дыхание трупу.
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12.11.2020 09:38 Ответить
ну чогось для інших країн і українців в них живущих, не дурантін. чи ти завджи знаєш, де ти з носієм вірусу чи хворим пересічешся?
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12.11.2020 09:48 Ответить
Який кисень, які тести, які компенсації? Тут на дороги коштів не хватає, взагалі потрібно ввести новий податок типу "військового збору" - податок на COVID19 "Велике Будівництво".
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12.11.2020 09:49 Ответить
А в Польщі наприклад і без карантіну в неділю не працює ВСЕ. Тільки костьоли відчинені.🙄
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12.11.2020 10:38 Ответить
Тут тепер зробили карантін і все позамикали, можна купити товари тільки в продовольчих, аптеках і будівельних супермеркетах.
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12.11.2020 10:47 Ответить
Кто такой Нефьодов - лузер. Его высказывания до фонаря! А искать решение возле фонаря могут только такие же лузеры - - там светло. Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5189 Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5189 Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки - Цензор.НЕТ 5189
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12.11.2020 11:39 Ответить
Много адекватных людей собралось в "Голосе". Жаль, что партия не смогла много набрать на выборах.
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12.11.2020 13:02 Ответить
В кожній сім`ї своє сонечко! Так и у вас - адекватные в "Голосе". Откуда в ж...пе изумруд?
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12.11.2020 13:30 Ответить
 
 